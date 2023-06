English French

Le Groupe Carrefour et Publicis Groupe lancent Unlimitail,

avec 13 premiers partenaires, pour exploiter le marché du retail media en plein essor en Europe Continentale, au Brésil et en Argentine

PARIS, MASSY, FRANCE, 15 Juin 2023 – Le Groupe Carrefour et Publicis Groupe annoncent aujourd’hui le lancement de leur joint-venture, du nom de UNLIMITAIL, pour répondre à la demande croissante du retail media en Europe Continentale, Brésil et Argentine. Le lancement de cette entreprise arrive 6 mois après l’annonce de l’initiative, et a été révélée à VivaTech, le plus grand évènement annuel de la Tech et des start-up en Europe.

Unlimitail va s’associer avec des distributeurs et des marques, apportant à une dimension inégalée, l’expertise et le potentiel de connection du retail media dans ces régions.

Unlimitail est basé sur des technologies les plus avancées de Publicis- « CitrusAd powered by Epsilon »- avec la connaissance approfondie de Carrefour Links dans le retail media.

En seulement 6 mois, Unlimitail a déjà converti ses 13 premiers partenaires, représentant à eux seuls plus de 120 millions de clients fidèles et 1,5 milliard de pages visitées tous les mois dans le monde : Kingfisher France, Groupe Galeries Lafayette, Rakuten France, Showroomprive Group, ÏDKIDS, LuisaViaRoma, MyOrigines, Bringo, Maquillalia, Juguetilandia, Public et 2 partenaires franchisés de Carrefour au Maroc (LabelVie) et en Israël (Electra Consumer Products).





Lien vers le film



Le retail media est le media qui connait la croissance la plus rapide en termes d’investissements, bouleversant les hiérarchies établies dans les médias traditionnels. Au cours des deux prochaines années, il devrait dépasser, aux Etats-Unis, le marché de la publicité télévisée pour les entreprises de biens de consommation.

Jusqu’à présent, en raison de la fragmentation du marché en Europe et en Amérique Latine, il était difficile pour les marques d'exploiter pleinement le potentiel du retail media. Alors que celui-ci représente 85% des parts de marché du e-commerce dans ces régions, les distributeurs récupèrent seulement 15% des dépenses en retail media réduisant ainsi les opportunités de revenu pour les distributeurs et laissant leurs marques sans alternative aux Walleds Gardens, les privant donc d’atteindre des centaines de millions d’acheteurs potentiels.

UNLIMITAIL ambitionne de donner à l’Europe et l’Amérique Latine plus d’ampleur, de proximité avec les distributeurs et de cohérence pour permettre au retail media de connaître le même essor qu’aux Etats-Unis. En combinant les technologies les plus avancées du marché, - « CitrusAd powered by Epsilon » - avec la connaissance approfondie et l’expertise de Carrefour Links dans le retail media, cette nouvelle entreprise va donner naissance à une plateforme complète qui rassemblera toute la chaîne de valeur du retail media à travers l’Europe Continentale, le Brésil et l’Argentine.

6 mois après le lancement de l’initiative, Unlimitail réunit aujourd’hui le Groupe Carrefour et 13 partenaires commerciaux représentant plus de 20 bannières individuelles : Kingfisher France (Castorama et Brico Dépôt), Groupe Galeries Lafayette (Galeries Lafayette, La Redoute, Bazarchic), Rakuten France, Showroomprive Group (Showroomprivé, BeautéPrivée), ÏDKIDS, LuisaViaRoma, MyOrigines, Bringo, Maquillalia, Juguetilandia, Public, LabelVie et Electra Consumer Products.

Avec ces 13 partenariats, Unlimitail franchit une étape importante dans son ambition de construire une large alliance dans le retail media, réunissant de nombreux distributeurs pour créer un réseau inégalé d’inventaires facilitant les connections avec les consommateurs pour les marques. Les partenaires actuels représentent plus de 120 millions de clients fidèles, et 1,5 milliard de pages vues par mois à travers tout le spectre du retail media, développant le bon environnement pour accélérer le développement du retail media dans ces régions et créant ainsi plus de valeurs pour tous ses acteurs.

Unlimitail annonce également ses cinq premiers partenaires média, incluant Le Figaro, l’expert dans la création et la diffusion de contenus éditoriaux; JCDecaux, la première entreprise mondiale de publicité extérieure et DOOH ; M6 et France Télévisions, pionniers de la télévision connectée; et Brut. le média de référence de la “next gen”. Avec ces partenaires, Unlimitail renforce son engagement à proposer une approche globale et intégrée du retail media. En tirant parti de tout le potentiel omnicanal de son offre, Unlimitail garantit la diffusion des publicités les plus pertinentes et une vision globale de la mesure des campagnes.

Alexandre Bompard, Président-directeur général du Groupe Carrefour a indiqué : « Avec Unlimitail, nous voulons créer un géant européen du retail media, qui a une chance unique de réussir car il a déjà les meilleures technologies du marché. C’est un projet qui via bien au-delà de Carrefour et Publicis, et nous espérons que de nombreux autres partenaires vont nous rejoindre. »

Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe a souligné : « Notre ambition avec nos nouveaux partenaires et avec ceux qui vont nous rejoindre bientôt, est de créer une plateforme unique de retail media aussi simple et ouverte que l’open Web. Une plateforme qui favorise l'échelle, la connectivité et la cohérence dans un média qui est un pilier crucial de la stratégie commerciale de toute marque aujourd’hui. C’est une étape-clé pour aider les entreprises à reprendre le contrôle de leurs relations avec leurs clients, et d’accélérer leur préparation pour un monde sans cookies, délivrant un excellent retour sur investissement media, particulièrement pour les marques de grande consommation. »

L’offre de Unlimitail

Unlimitail sera capable de fournir des solutions de monétisation « en rayon » aux distributeurs. Pour les annonceurs, Unlimitail leur offre une compréhension des consommateurs inégalée, avec un accès direct aux meilleurs inventaires, ceux qui génèrent les taux de conversion les plus élevés et le meilleur retour sur investissement.

Les meilleures technologies pour déverrouiller le plein potentiel du retail media : La technologie pour la création d’inventaires sur les sites web des distributeurs du ecommerce (volet on-site du retail media) Les services d’activation avec création d’audiences ciblées par catégorie, pour atteindre l’acheteur dans l’écosystème du distributeur (volet off-site du retail media) Une plateforme de partage de données sécurisée pour les entreprises et leurs marques grâce à une technologie de salle blanche.

Les services les plus avancés pour accélérer le développement du retail media dans ces régions et s’associer avec les annonceurs d’une nouvelle manière : La commercialisation complète de solutions data et media pour les distributeurs et les marques pour favoriser la demande, Des services d’opérations publicitaires « en rayon » pour optimiser les campagnes en temps réel et le rendement des inventaires, Des services de consulting premium, pour aider les nouveaux acteurs à basculer plus rapidement dans l’univers complet du retail media. Cela inclut le management d’un réseau de partenaires pour des solutions de monétisation innovantes telles que la promotion personnalisée, le promo-gaming ou le couponing.



A propos d’Unlimitail : la puissance du retail media en Europe Continentale, Brésil et Argentine

Unlimitail apportera à l’Europe Continentale, le Brésil et l’Argentine la même échelle, connectivité et cohérence qui se trouve derrière le marché florissant du retail media aux Etats-Unis. En combinant les technologies les plus avancées du marché, " CitrusAd powered by Epsilon ", avec les connaissances et l'expertise de Carrefour Links en matière de médias de détail, cette nouvelle entreprise, en tant qu'acteur média complet, s'adresse à l'ensemble de la chaîne de valeur des médias de détail en Europe continentale, au Brésil et en Argentine. http://www.unlimitail.com/

À propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de plus de 14 000 magasins dans près de 43 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d’affaires de

90,8 milliards d’euros en 2022. Son réseau de magasins intégrés comptabilise plus de 335 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable.

Au global, plus de 500 000 personnes travaillent sous enseigne Carrefour dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com , sur Twitter (@CarrefourNews) et sur LinkedIn

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié́ dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 98 000 collaborateurs.

www.publicisgroupe.com | Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram | Viva la Difference!

Service de presse Carrefour

Tél. : 01 58 47 88 80 / E-mail : presse_groupe@carrefour.com

Contacts Publicis Groupe