Vaisala Oyj

Pörssitiedote

16.6.2023 klo 9.00

Vaisala on päättänyt omien osakkeiden hankinnan

Vaisala tiedotti 5.5.2023, että Vaisala Oyj:n hallitus päätti käyttää vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien A-sarjan osakkeiden hankintaan.

Omien osakkeiden hankinta alkoi 10.5.2023 ja se saatiin päätökseen 15.6.2023. Tämän jakson aikana Vaisala hankki yhteensä 50 000 omaa osaketta keskihintaan 42,4587 euroa osakkeelta. Osakkeet hankittiin julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä hankintahetken markkinahintaan. Hankittuja osakkeita käytetään yhtiön osakepalkkiojärjestelmien palkkioiden maksussa.

Hankintojen jälkeen yhtiön hallussa on yhteensä 185 976 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 0,6 % A-sarjan osakkeista ja 0,5 % kaikista osakkeista.

