Quadient: Renouvellement de la ligne de crédit revolving par anticipation et avec une nouvelle maturité en 2028

Renouvellement de la ligne de crédit revolving par anticipation et avec une nouvelle maturité en 2028

Première ligne de crédit de Quadient intégrant des indicateurs de performance liés à la RSE (« Sustainability-linked loan »).

Paris, le 16 juin 2023

Quadient S.A. (Euronext Paris : QDT, éligible au PEA-PME), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce ce jour avoir mis en place une nouvelle ligne de crédit revolving (RCF) d’un montant de 300 millions d’euros.

Cette ligne de crédit revolving a été négociée auprès d’un syndicat de sept banques internationales, dont BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe, Le Crédit Lyonnais et Société Générale en tant que chefs de file et teneurs de livres. En outre, la Société Générale est intervenue en tant que coordinateur de la syndication et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en tant que coordinateur RSE et Agent de la facilité. Cette ligne de crédit revolving de 300 millions d'euros porte sur une durée initiale de cinq ans et arrivera à échéance en juin 2028. Elle est assortie d'une clause accordéon de 100 millions d’euros, permettant à la ligne d’atteindre 400 millions d'euros, sous réserve de l'accord des banques. La nouvelle ligne de crédit remplace la RCF existante de 400 millions d'euros non tirée, qui devait arriver à échéance en juin 2024.

Bien que la RCF ait été sursouscrite, la baisse de l’endettement du Groupe a conduit à une réduction du notionnel pour la nouvelle RCF par rapport à l'existante, tout en offrant suffisamment de flexibilité pour couvrir les échéances à venir si nécessaire. À la date de signature, la marge applicable est inchangée à 85 points de base par rapport à la précédente RCF. Il s'agit également de la première ligne de crédit du Groupe qui intègre des indicateurs de performance RSE

(« Sustainability-linked loan »). Les critères RSE sont basés sur les objectifs officiels1 de Quadient en matière de réduction de CO 2 pour les scopes 1 & 2 et pour le scope 3, chaque KPI ayant un impact de +/- 2bp sur le taux de marge de la RCF.

Laurent du Passage, Directeur Financier de Quadient, a déclaré : « Nous sommes ravis de la réalisation de cette transaction qui apporte au Groupe une flexibilité financière à des conditions attractives dans le contexte actuel du marché. La transaction, qui a suscité une forte demande, souligne la robustesse de notre modèle d'affaires récurrent, la solidité de notre bilan ainsi que notre engagement RSE. Nous sommes également heureux de pouvoir compter sur l'engagement de nos partenaires bancaires de longue date qui ont continué à nous soutenir tout au long de notre plan stratégique Back to Growth ».

Au 31 janvier 2023, la dette nette de Quadient s'élevait à 671 millions d'euros, et son ratio d'endettement consolidé hors leasing était de 1,8x.

A propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur : https://invest.quadient.com/

Contacts

Catherine Hubert-Dorel, Quadient

+33 (0)1 45 36 61 39

c.hubert-dorel@quadient.com

financial-communication@quadient.com







Caroline Baude, Quadient

+33 (0)1 45 36 31 82

c.baude@quadient.com OPRG Financial

Isabelle Laurent / Fabrice Baron

+33 (0)1 53 32 61 51 /+33 (0)1 53 32 61 27

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr

fabrice.baron@oprgfinancial.fr











1 Objectif de réduction des émissions de CO 2 pour les scopes 1 et 2 : -50,4 % vs l’année de référence 2018. L'objectif est aligné sur la trajectoire SBTi de 1,5 °C.

Objectif de réduction des émissions de CO 2 pour les catégories cibles du scope 3, comprenant les biens et services achetés, l'utilisation des produits vendus, les déplacements professionnels et les déplacements domicile-travail : 40 % de réduction par million d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 2030 par rapport à l’année de référence 2018. L'objectif est aligné sur la trajectoire SBTi « bien en dessous de 2°C ».





Pièce jointe