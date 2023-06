Le Groupe Mermec au G7 Transports au Japon

MARSEILLE, France, 16 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- MERMEC, groupe leader dans les secteurs des technologies avancées pour la sécurité et la digitalisation du transport ferroviaire, présent à Marseille avec la société MERMEC France, participera ce samedi 17 juin aux travaux du G7. L'événement, qui se tiendra sur la péninsule d'Ise-Shima, lieu accueillant les sanctuaires shintoïstes les plus sacrés du Japon, aura comme thèmes centraux la durabilité et l'accessibilité. Il est prévu la présence de sept entités privées uniquement. Chacune aura l’occasion de présenter les activités de développement à propos de ces thèmes. MERMEC exposera les avantages des technologies numériques intégrées dans la détection des infrastructures, qui permettent justement d'augmenter la durabilité et l'accessibilité. L'intégration verticale des technologies par le biais de Trains et de Systèmes de Signalisation, d’Avions et de Satellites dédiés avec des compétences et des technologies propriétaires au sein du même groupe, est un avantage concurrentiel unique au monde que MERMEC pourra fièrement représenter dans ce contexte prestigieux. Au cours de l’évènement, des échanges bilatéraux avec les Ministres des 7 pays seront également prévus, en présence du Chevalier Vito Pertosa, Président de Angel Holding, dont MERMEC fait partie, et l’Ing. Luca Necchi Ghiri, récemment nommé Directeur Général du groupe MERMEC, qui possède une expérience spécifique dans le domaine des Infrastructures.

Comme prononcé par le DG du groupe MERMEC, Luca Necchi Ghiri, lors de son discours: « C’est un grand honneur pour moi d'être ici au Pays du Soleil Levant devant les Ministres du G7 pour représenter MERMEC, entreprise leader dans le secteur des transports. Entre autres, le Japon qui compte certainement parmi les réseaux ferroviaires les plus avancés et performants au monde, porte un intérêt particulier à notre groupe, avec un siège et des clients qui nous confient des marchés pour la sécurité et le diagnostic de leurs lignes depuis plus de dix ans. Dans ce contexte international prestigieux, nous pourrons exposer nos idées pour améliorer la Durabilité et l'Accessibilité avec de nouveaux modèles technologiques qui sont déjà particulièrement utiles aux propriétaires, gestionnaires et exploitants des infrastructures des 71 pays dans lesquels nous sommes implantés et opérons avec des ingénieurs hautement qualifiés ».

