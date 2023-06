English French

Clermont-Ferrand, 19 juin 2023

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Michelin annonce l'acquisition de Flex Composite Group pour créer un leader des tissus et films de haute technologie

Création d’un leader dans les tissus et films de haute technologie, hausse d’environ 20 % du chiffre d'affaires des activités Matériaux de Haute Technologie de Michelin.

Une étape importante pour développer Michelin au-delà de la mobilité et positionner le Groupe comme un acteur incontournable des solutions composites polymères, en ligne avec sa stratégie Michelin in Motion 2030.

Capitalisation des savoir-faire uniques des deux sociétés pour déployer des synergies d'innovation avancée dans une large gamme de produits et d'applications.

Amélioration du profil de croissance de Michelin, transaction relutive en matière de marge pour le Groupe et le segment Spécialités, génération de trésorerie positive et impact favorable sur le bénéfice par action.

Une acquisition financée par la trésorerie disponible, solidité financière de Michelin préservée.

Clôture de la transaction attendue vers la fin du troisième trimestre 2023.

Michelin et l’IDI annoncent ce jour la signature d’un accord selon lequel Michelin acquerrait 100% de Flex Composite Group (FCG) pour une valeur d'entreprise de 700 millions d'euros.

FCG est un leader européen des tissus et films de haute technologie avec des applications dans des marchés très techniques tels que la marine, les supercars et les véhicules électriques, le sport ou la construction. FCG maîtrise une large gamme de solutions composites polymères, adjacentes à celles déjà développées par Michelin. L'entreprise compte 400 employés. Elle opère principalement en Europe, sur des marchés en forte croissance tirés notamment par une demande dynamique à destination d’une clientèle haut-de-gamme. En 2022, FCG a réalisé un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros. Sur la période 2015-2022, la société a réalisé une croissance organique moyenne de 11%, avec une marge d'EBITDA de 25 à 30%.

L'accord permettrait à Michelin et FCG de créer un leader dans les tissus et films de haute technologie. Cette acquisition s'inscrit pleinement dans le plan Michelin in Motion 2030. Elle marque en effet une avancée significative dans la stratégie de développement du Groupe qui vise à développer ses activités de composites polymères au-delà du pneu. Cette opération s’appuiera sur les capacités d'innovation et de R&D uniques de Michelin, et bénéficiera de la forte connaissance client et de l'expertise des processus industriels de FCG.

La transaction permettrait de déployer des synergies d'innovation avancée dans une large gamme de produits et d'applications, tout en améliorant l'empreinte environnementale de FCG.

L'acquisition de FCG augmenterait d'environ 20 % les revenus en Matériaux de Haute Technologie de Michelin et accélérerait le profil de croissance de cette activité. La transaction serait relutive sur la marge opérationnelle de Michelin au niveau du Groupe et du segment Spécialités auquel serait rattaché FCG. La transaction aurait un impact positif sur la génération de trésorerie et le bénéfice par action.

Florent Menegaux, Président de Michelin, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir les équipes FCG au sein de notre Groupe, pour créer un leader reconnu dans les tissus et films de haute technologie. Cette opération s'appuie sur le meilleur des deux sociétés, notamment sur notre expertise commune dans les solutions composites polymères. L’objectif est de générer des synergies et de repousser les frontières de l'innovation dans une large gamme de nouveaux produits et applications. Cette acquisition marque une étape importante dans notre stratégie visant à positionner le Groupe comme un acteur clé des solutions composites polymères au-delà de la mobilité. »

Emmanuel Capriglione, Directeur Général de FCG, a déclaré : « FCG a connu une croissance très importante de son activité au cours des dernières années. Ce succès est dû à plusieurs facteurs clés : un savoir-faire reconnu dans les matériaux et films composites, une capacité d'innovation et une volonté forte d'améliorer sans cesse le service rendu à ses clients. Avec Michelin, FCG pourra augmenter sa capacité d'innovation, ses actions pour améliorer son empreinte environnementale et fournir à ses clients des matériaux plus durables. »

La transaction serait payée en espèces et entièrement financée par la trésorerie disponible, Michelin conservant une situation financière solide.

L’opération devrait être finalisée d'ici la fin du troisième trimestre 2023, sous réserve des ajustements de clôture habituels et des autorisations de contrôle des fusions dans les juridictions concernées.



