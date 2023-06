La Dre Michele L. Ramien reprend les rênes de l’Association canadienne de dermatologie en tant que présidente

English French

OTTAWA, 19 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de dermatologie (ACD) est fière d’annoncer la nomination de la Dre Michele L. Ramien en tant que présidente de l’ACD à partir du 16 juin 2023.



La Dre Ramien est déterminée à défendre, protéger et soutenir les intérêts des dermatologues certifiés et de la spécialité de la dermatologie tout au long de son mandat à titre de présidente. Selon la Dre Ramien, nous avons l’occasion d’accroître la mobilisation de nos membres en réimaginant et en modernisant notre communauté. Unis par la profession qui est la nôtre et riches de notre expertise, de notre expérience et de nos forces diversifiées, nous sommes prêts à poursuivre l’important travail réalisé au cours des dernières années en matière de représentation, d’éducation du public, d’équité, de diversité et d’inclusion pour rehausser l’image de la dermatologie au Canada. Elle affirme également que notre but ultime est de veiller à ce que les Canadiennes et les Canadiens qui vivent avec une affection cutanée reçoivent les meilleurs soins de la part des meilleurs experts en la matière.

La Dre Ramien est certifiée par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et par l’American Board of Dermatology depuis 2013, et elle a reçu une certification supplémentaire en dermatologie pédiatrique de l’American Board of Dermatology en 2018. Elle est actuellement chercheuse clinique à l’Alberta Children’s Hospital, à Calgary, en Alberta; ses recherches portent sur les effets secondaires cutanés graves chez les enfants et sur l’éducation en matière d’eczéma et la gestion de cette condition. Son cabinet offre des soins cliniques aux enfants présentant une situation médicale ou dermatologique complexe. Elle continue à pratiquer la dermatologie générale au sein de la division de la dermatologie de l’Université de Calgary ainsi qu’au Stoney Health Centre, qui dessert les Premières Nations Chiniki, Goodstoney et Bearspaw. Elle se passionne pour l’enseignement et l’accompagnement de la prochaine génération avec une approche appelée « failing forward », c’est-à-dire une approche qui vise à apprendre de ses échecs pour réussir.

La Dre Ramien a obtenu son diplôme de médecine à l’Université McGill en 2008, a fait sa résidence à l’Université de Toronto et à l’Université d’Ottawa, puis elle a poursuivi sa formation au CHU Sainte-Justine de Montréal, au Québec, à l’aide d’une bourse postdoctorale en dermatologie pédiatrique. Elle est par la suite revenue au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, à Ottawa, en tant que dermatologue traitante en 2014, mais elle a déménagé à Calgary pour occuper un poste universitaire à temps plein en 2018.

La Dre Ramien fera profiter l’ACD de sa perspective nationale, ayant travaillé un peu partout au Canada, et de son leadership stratégique, de son expertise clinique et de sa mentalité axée sur la croissance.

L’ACD souhaite la bienvenue à la Dre Ramien à titre de présidente de l’Association canadienne de dermatologie pour un mandat d’une durée d’un an.

À PROPOS DE L’ACD

Fondée en 1925, l’Association canadienne de dermatologie (ACD) est la voix nationale des dermatologues canadiens certifiés, les médecins experts en santé de la peau. L’ACD s’engage à unir les dermatologues grâce à l’éducation et à la défense des intérêts professionnels, au soutien d’une communauté professionnelle solide et unie, et à la promotion de l’excellence en matière de soins aux patients par le perfectionnement professionnel continu.

Ensemble, nous défendons les intérêts des dermatologues certifiés et leur rôle essentiel dans le système de santé canadien, protégeons la valeur de notre spécialité et l’expertise de nos membres, et soutenons nos membres en tant que communauté solide de dermatologues canadiens.

Pour en apprendre davantage sur le travail de l’ACD, veuillez visiter le site dermatologue.ca et participez à la conversation sur Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram.

