SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 167/2023

Tvis, 19. juni 2023

TCM Group A/S køber 100% af aktierne i Aubo Production A/S

TCM Group A/S har i dag indgået en aftale om at købe 100% af aktierne i Aubo Production A/S. Det forventes af transaktionen gennemføres endeligt om kort tid.

Aubo Production A/S er en veletableret producent af primært køkkener, men også af bad møbler og garderober, baseret i Aulum, Danmark. Aubo Production A/S distribuerer produkterne via 22 uafhængige forhandlere I Danmark, og via 55 shop-in-shops i Norges førende distributør af byggematerialer, Optimera. Nettoomsætningen I 2022 var DKK 292 millioner, og virksomheden har i en årrække konsistent vækstet salget.

Opkøbet understøtter TCM Groups strategi om at styrke TCM ’s markedsposition i kernemarkederne, og øge tilstedeværelsen i Norge. Med opkøbet styrker TCM markant sit fodfæste i det norske marked, og det uden at skabe en konflikt med TCM’s distribution af Svane Køkkenet og Nettoline i Norge.

Ledelsen i Aubo Production A/S forbliver I virksomheden efter transaktionen, og produktionen I Aulum vil fortsætte uændret.

CEO Torben Paulin udtaler:

“Vi er glade for at det er lykkedes os at indgå en aftale med de nuværende ejere af Aubo, familien bag brandet og ledelsen i Aubo. Vi har i mange år haft et godt forhold til vores naboer i Aulum, og er imponerede over udviklingen af brandet. Vi forventer at TCM’s i Norge fremadrettet vil blive markant styrket af kombinationen af Aubo distributionen gennem Montér/Optimera, og den øgede tilstedeværelse af Svane Køkkenet og Nettoline i takt med at der tilføjes flere forhandlere til netværket.

På gældfri basis udgør købesummen for aktierne i Aubo DKK 165 millioner med tillæg af mulige earn-out betalinger baseret på den fremtidige udvikling. Forudsat at alle mål i earn-out aftalerne opfyldes, vil den samlede købesum udgøre i alt DKK 225 millioner.

Som en del af købsaftalen vil sælgerne af selskabet udstede et gældsbrev for en del af salgssummen, og samtidig vil sælgerne modtage betaling i form af aktier i TCM Group for i alt DKK 10 millioner. Aktierne vil blive udstedt I forbindelse med den endelige gennemførelse af transaktionen. Den resterende kontante del af købesummen finansieres via en bank facilitet.

Som konsekvens af transaktionen justeres TCM Group A/S’s finansielle helårsforventninger. Omsætningen for helåret forventes i niveauet DKK 1.050-1.175 millioner (tidligere DKK 950-1.050 millioner) og forventningerne til helårs justeret EBIT er nu i niveauet DKK 68-102 millioner (tidligere DKK 60-90 millioner).





For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S +45 21 21 04 64

Thomas Hjannung, CFO, TCM Group A/S, +45 97 43 52 00

IR Contact – ir@tcmgroup.dk





Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken og Nettoline. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 140 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Celebert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

