L’Association canadienne de dermatologie annonce les lauréats des prix de 2023

OTTAWA, 19 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de dermatologie (ACD) est ravie d’annoncer les lauréats des Prix des membres et des Prix d’éducation publique de cette année.



Chaque année, le Comité des adhésions et des distinctions examine minutieusement les candidatures reçues au moyen d’un solide système de notation.

Prix des membres de l’ACD 2023

Ces prix récompensent les dermatologues agréés pour leur excellence en matière de leadership, de soins cliniques, d’éducation et de recherche en matière de soins médicaux de la peau, des cheveux et des ongles.

Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations : Dr James D. Walker et Dr Peter Hull

Ce prix rend hommage aux dermatologues agréés qui ont eu, grâce à leurs réalisations professionnelles, une incidence durable dans le domaine de la dermatologie. Cette année, le Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations de l’ACD rend hommage à deux membres exceptionnels de l’ACD.

Au cours de ses 40 ans de carrière, le Dr James D. Walker a été à l’origine de plusieurs initiatives qui ont changé la dermatologie et la médecine au Canada. Il a mis au point et construit la première unité de chirurgie de Mohs pour traiter le cancer de la peau à l’Hôpital d’Ottawa (L’HO). Il a également contribué à la collecte de plus de 3,7 millions de dollars pour la construction d’un centre d’excellence en dermatologie à L’HO en 2018.

À l’échelle nationale, le Dr Walker est le fondateur de l’organisme Médecins pour un Canada sans fumée, qui a contribué à faire pression pour changer la relation de notre société avec le tabagisme. Il a en outre participé à la création des réunions cliniques et scientifiques, qui se tiennent deux fois par an et offrent une formation continue à des dermatologues venant d’aussi loin que le Koweït, l’Europe et le reste du Canada.

Le Dr Walker a contribué à la formation d’innombrables étudiants en médecine, résidents et dermatologues. Dans le cadre de son travail clinique, il a travaillé au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) en dermatologie pédiatrique et dans de nombreuses cliniques de proximité à Pembroke, Carleton Place et dans le système pénitentiaire. Il a été chef du service de dermatologie au CHEO pendant 15 ans et chef du service de dermatologie à L’HO et à l’Université d’Ottawa pendant 12 ans.

L’engagement de longue date du Dr Peter Hull en faveur de l’excellence en dermatologie est né en 1978, année où il a terminé sa formation en dermatologie à l’Université de Pretoria. Il a été recruté à l’Université de la Saskatchewan en 1990, faisant partie des quatre seuls dermatologues de la province à l’époque, et y a exercé jusqu’en 2013.

Le Dr Hull a été le fer de lance du programme d’obligation de service post-formation de l’Université de la Saskatchewan, en établissant des liens avec des programmes de médecine de cycle supérieur et d’autres programmes de dermatologie dans l’ensemble du Canada, afin d’offrir de solides possibilités de formation aux diplômés. En 2014, il a intégré l’Université Dalhousie, où il s’est consacré pleinement au travail clinique, à l’enseignement et à la recherche jusqu’à son départ à la retraite en avril 2023. Le Dr Hull continue de diriger le laboratoire de génétique épithéliale de l’Université Dalhousie.

Au cours de sa remarquable carrière, il a publié des travaux sur un large éventail d’affections dermatologiques, notamment sur la dermatite de contact, le rôle de la filaggrine chez les patients souffrant de sensibilités multiples au contact et les troubles liés à la desquamation de la peau. Le Dr Hull a encadré de nombreux étudiants et résidents en médecine, et a siégé au sein de comités de doctorat.

Prix de mérite : Dre Régine Mydlarski

Le Prix du mérite de l’ACD reconnaît les contributions exceptionnelles à l’ACD ainsi qu’à la dermatologie. La lauréate de cette année, la Dre Régine Mydlarski, a cofondé le programme de résidence en dermatologie de l’Université de Calgary en 2009 et en a été la directrice pendant six ans. Elle se dévoue sans compter pour les stagiaires de l’ensemble du pays. Durant la pandémie de la COVID-19, lorsque les dermatologues étaient contraints de fournir des soins sur fond de restrictions sanitaires, la Dre Mydlarski a soutenu la communauté en mettant à disposition des installations et des fournitures, et en réorganisant les horaires de travail et de garde, afin de s’assurer que les patients souffrant de maladies dermatologiques ne soient pas négligés.

Prix du praticien de l’année : Dr Robert Tremaine

Le Prix du praticien de l’année de l’ACD récompense les dermatologues canadiens qui font preuve d’excellence dans les soins qu’ils donnent aux patients de leur communauté et qui se consacrent principalement à la pratique clinique. Le Dr Robert Tremaine, lauréat de cette année, a consacré sa vie professionnelle à aider les patients du Canada atlantique. Cela fait 34 ans qu’il exerce la dermatologie en milieu communautaire et universitaire. Il a ouvert son cabinet de dermatologie en 1989 et a cofondé le cabinet de consultation Atlantic Dermatology Consultants, où il travaille depuis lors. Toujours disposé à prêter main-forte ou à formuler des suggestions face à des cas difficiles, le Dr Tremaine a aidé un nombre incalculable de patients au fil des années.

Prix de bénévolat en début de carrière : Dre Sophia Colantonio et Dr Aaron Drucker

Le Prix de bénévolat en début de carrière de l’ACD reconnaît les médecins résidents, les stagiaires postdoctoraux (fellows) et les nouveaux dermatologues qui s’engagent à redonner à la société en contribuant par des activités bénévoles comportant une dimension médicale ou dermatologique. Cette année, le prix rend hommage à deux membres exceptionnels de l’ACD, la Dre Sophia Colantonio et le Dr Aaron Drucker.

La Dre Sophia Colantonio, certifiée par le Conseil au Canada et aux États-Unis, participe depuis des années à la formation des étudiants et des résidents. Plus récemment, elle a donné des conférences dans le cadre de la série de conférences Resident Academic Study Hour et de la série de conférences nationales pour les résidents en dermatologie de l’ACD. Elle aide également les résidents à se préparer aux examens du Collège royal en dirigeant des stations d’examen clinique objectif structuré (ECOS) et en participant au programme DRIVE (innovation et vision en éducation pour les résidents en dermatologie), axé sur la formation en dermatologie. La Dre Colantonio siège également au conseil d’administration de l’ACD et a assumé plusieurs fonctions de leadership local, dont celle de directrice du Club de la revue de dermatologie d’Ottawa (Ottawa Dermatology Journal Club).

Le Dr Aaron Drucker est bénévole en tant que collaborateur médical auprès de la Société canadienne de l’eczéma (SCE) depuis 2015 et a participé à plus de 20 projets au cours de cette période. Il a travaillé à la création et à la mise à jour de contenu médical, ainsi qu’à l’élaboration de nouvelles ressources pour les patients destinées aux sites Web et aux publications imprimées. Il a également été conférencier et a examiné des données de recherche. Son travail a permis à la SCE de proposer des programmes de haute précision sur le plan médical et fournir des renseignements à jour sur les maladies, y compris du contenu destiné aux patients expliquant la photothérapie, les médicaments systémiques et les traitements de l’eczéma. Le Dr Drucker collabore également avec des patients pour s’assurer que ses recherches répondent directement à leurs questions.

Prix de rédaction pour les résidents : Dre Janelle Cyr

Le Prix de rédaction de l’ACD pour les résidents reconnaît les médecins résidents en dermatologie qui contribuent à la communauté des dermatologues et y partagent leur expertise et leurs expériences, et qui ont fourni des connaissances considérables dans le domaine de la dermatologie par le biais de publications.

La lauréate de cette année est la Dre Janelle Cyr, membre de l’ACD et résidente de 5e année en dermatologie à l’Université d’Ottawa. Elle reçoit ce prix pour le travail que ses coauteurs et elle-même ont présenté dans l’article intitulé « Draping in Dermatology: A Patient’s Perspective », qui a été publié dans le Journal of Cutaneous Medicine and Surgery de l’ACD.

Prix d’éducation publique de l’ACD 2023

Les Prix d’éducation publique de l’ACD récompensent les intervenants de l’industrie, des médias et des organismes sans but lucratif qui ont favorisé une meilleure compréhension des questions touchant la dermatologie et encouragé l’adoption de comportements sains en matière de soins médicaux de la peau, des cheveux et des ongles. Les projets et activités reconnus ont été réalisés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

Prix d’éducation publique de l’ACD : catégorie « Organismes sans but lucratif »

Lauréate : Fondation canadienne de l’hidradénite suppurée (FCHS)

Projet de ressources éducatives pour les patients

La FCHS a publié une deuxième édition du livre électronique sur l’hidradénite suppurée (HS) sur son site Web en 2022. Ce livre fait état des préoccupations courantes et des questions sans réponse des patients atteints d’une maladie qui peut être difficile à traiter. Le contenu a été mis à jour en tenant compte des progrès de la recherche. De nouveaux chapitres ont également été rédigés sur la désaccoutumance au tabac, le soin des plaies, le régime alimentaire et la gestion de la douleur. Un résumé abrégé a été publié sur le site Web de la FCHS à l’intention des dermatologues qui peuvent l’imprimer pour leurs patients.

Prix d’éducation publique de l’ACD : catégorie « Médias » (imprimés)

Lauréat : CBC Kids, Street Cents

Ces vidéos courtes diffusées sur TikTok et YouTube, qui s’adressent aux jeunes, passent en revue des produits pour les cheveux et la peau afin de déterminer s’ils sont efficaces, s’ils valent la peine d’être achetés et si les adolescents y trouvent ce qui leur est promis. Les vidéos expliquent également les termes que les adolescents peuvent rencontrer dans les rayons de produits de beauté ou en ligne, en intégrant des anecdotes amusantes de sorte que chaque vidéo révèle un fragment d’information que les adolescents prennent plaisir à visionner.

Prix d’éducation publique de l’ACD : catégorie « Médias » (imprimés)

Lauréat : Le balado Skin and Joints

Le balado Skin and Joints réunit une équipe pluridisciplinaire de dermatologues, de pharmaciens et de rhumatologues pour des échanges authentiques sur la prise en charge pratique des maladies inflammatoires. En 2022, 11 épisodes ont été diffusés sur les principales plateformes de baladodiffusion. Ces épisodes portent sur les directives et les approches pratiques en matière de diagnostic, notamment les traitements de l’artérite temporale, du psoriasis et de l’arthrite psoriasique, de la dermatite atopique, de l’urticaire chronique spontanée et de l’hidradénite suppurée. Le balado vulgarise des concepts médicaux complexes et met l’accent sur le transfert de connaissances, ce qui le rend accessible aux patients et aux professionnels de la santé.

