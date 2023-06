Renault Group: Ampere : une nouvelle équipe pour une nouvelle donne

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

19 juin 2023

Ampere : une nouvelle équipe pour une nouvelle donne

Luca de Meo, Directeur Général de Renault Group, prend la direction de la nouvelle équipe dirigeante d’Ampere

Deux cadres clés de Renault Group, Josep Maria Recasens et Vincent Piquet, seront respectivement nommés Directeur des Opérations et Directeur Financier d'Ampere

Ampere est créé pour devenir le leader européen du véhicule électrique en termes de compétitivité et de technologie

Ampere vise une réduction des coûts de 40 % par voiture pour la prochaine génération de véhicules d'ici 2027 et au-delà

Boulogne-Billancourt, 19 juin 2023 – Luca de Meo, Directeur Général de Renault Group, prendra également la tête de l'équipe dirigeante d'Ampere, sa filiale dédiée aux véhicules électriques et au software. Cette nomination sera effective une fois la phase de détourage d’Ampere effectuée, prévue pour le second semestre de 2023. Luca de Meo conserve ses responsabilités actuelles de Directeur Général de Renault Group.

Deux cadres clés de Renault Group, Josep Maria Recasens et Vincent Piquet, seront respectivement nommés Directeurs des Opérations et Directeur Financier d'Ampere.

Ces nominations au plus haut niveau du groupe constituent le meilleur soutien à la stratégie innovante et rentable d'Ampere, y compris sa possible introduction en bourse.

Luca de Meo, Directeur Général de Renault Group, a déclaré : « Grâce au travail effectué au sein de Renault Group au cours des deux dernières années, Ampere est sur le point de décoller, soutenu par des atouts initiaux inégalés : l'une des chaînes de valeur EV les plus intégrées de l'industrie, une approche pionnière du véhicule défini par logiciel (software defined vehicle) et des capacités d'ingénierie et de fabrication de pointe. La combinaison de l'agilité d'un « pure player » avec les forces d'un constructeur automobile établi fait d’Ampere un acteur unique. Nous passons désormais en mode exécution. Plus nous nous spécialisons, plus cela créée des opportunités évidentes pour Ampere dans la course vers l'électrique et le software. Viser une réduction des coûts de 40 % pour la prochaine génération de véhicules, placer la technologie et l'innovation au cœur de l'organisation d'Ampere, offrir des produits attrayants au meilleur prix : tout cela est en ligne avec la tradition de démocratisation de la technologie et de création de valeur pour nos différentes parties prenantes. »

Ampere est un projet de création de valeur, avec un objectif de taux de croissance annuel composé (TCAC) du chiffre d'affaires de 30 % jusqu'en 2030. Avec 80 % de ses investissements déjà réalisés, Ampere vise un bénéfice d'exploitation et un free cash flow à l’équilibre dès 2025, et une marge à deux chiffres en 2030.

Au cours des deux dernières années, Renault Group a préparé le terrain pour les ambitions d'Ampere. Dès le premier jour, Ampere pourra compter sur l'un des meilleurs écosystèmes électriques et softwares en Europe, avec notamment :

Une couverture exceptionnelle de la chaîne de valeur de l’électrique grâce à une approche intégrée unique permettant de passer de 10 % en 2019 à 30 % en 2022, puis à 80 % en 2030.

Des technologies de pointe développées au cours des 15 dernières années de leadership de Renault sur le marché européen de l'électrique, y compris deux plates-formes électriques natives.

Des capacités software de pointe, prouvées par l'un des meilleurs systèmes d'info divertissement du marché.

Plus de 20 partenariats solides avec les entreprises les plus innovantes tout au long des chaînes de valeur véhicules électriques et software, de Google à Qualcomm, en passant par Valeo et STMicroelectronics.

Un écosystème de fabrication unique en France (ElectriCity), avec une capacité de 400 000 unités dès le premier jour, une feuille de route claire pour atteindre 1 million d'unités et une productivité au meilleur niveau ; 80 % des fournisseurs situés à moins de 300 kilomètres, assurant réactivité, rentabilité et limitation inégalée de l’empreinte carbone.

95 % de taux de notoriété de la marque Renault et une présence sur le terrain avec 4 700 concessionnaires dans toute l'Europe.

Avec une équipe d'environ 10 000 personnes hautement qualifiées, dont un tiers d'ingénieurs, Ampere est aujourd’hui prêt à concurrencer les meilleurs acteurs de l’électrique et du software :

Réduction des coûts de 40 % par voiture pour la prochaine génération de véhicules d'ici 2027 et au-delà. Une partie des leviers nécessaires sera déjà intégrée dans la production de la Renault 5 (2024) et de la Renault 4 (2025).

Exploration des technologies de batterie actuelles et à venir, allant de l'ion sodium à l'état solide.

Efficacité de la chaîne de traction énergie-batterie-roue d'environ 90 %.

Réduction de la diversité des pièces d'environ 30 %.

Amélioration de la productivité de la fabrication aux meilleurs niveaux, atteignant moins de 10 heures de temps de production par véhicule.

Développement d'une architecture innovante rentable et ouverte de véhicule défini par software (SDV).

Au-delà de la technologie et de la compétitivité, Ampere projettera l'histoire de Renault dans l'avenir. Elle s'appuiera sur une gamme convaincante, comprenant des classiques tels que la Megane E-Tech électrique, le Scenic E-Tech électrique, la Renault 5 et la Renault 4.

L'équipe de direction d'Ampere partagera plus de détails lors d’un Capital Markets Day qui se tiendra au second semestre 2023.

Informations importantes

Ce communiqué de presse contient des informations et déclarations prospectives, notamment liées au projet de cotation d’Ampere et aux objectifs d’Ampere. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots « cibler », « s'attendre », « croire », « planifier », « anticiper », « pourrait », « prévoir », ou « estimer », ainsi que par d'autres termes similaires. Ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Renault Group, qui pourraient conduire à des résultats, performances ou événements significativement différents de ceux mentionnés implicitement ou explicitement dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent ceux identifiés à la section 4.2 du Document d’Enregistrement Universel de Renault Group, déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 16 mars 2023 et disponible sur le site Internet de la Société (www.renaultgroup.com) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Ces déclarations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de Renault Group et l'environnement dans lequel il évoluera à l'avenir. Les lecteurs de ce communiqué de presse devraient dès lors utiliser ces déclarations avec la plus grande précaution. Ces déclarations prospectives ne sont données qu’à la date du présent communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation d’investissement dans des valeurs mobilières en France, aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction.

