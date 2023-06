Mendus utnämner NK-cell pionjären Lewis Lanier som medlem i sitt vetenskapliga råd

English Swedish

MENDUS STÄRKER DEN VETENSKAPLIGA GRUNDEN FÖR NK-CELL FORSKNING LIKSOM POTENTIELLT PIPELINE-PROGRAM SOM KOMPLEMENT TILL LEDANDE PROJEKT I KLINISK FAS







Mendus AB ("Mendus" publ; IMMU. ST), ett bioläkemedelsföretag med fokus på immunterapier som behandlar tumöråterfall, tillkännagav idag utnämningen av Lewis Lanier, PhD, professor emeritus i mikrobiologi och immunologi vid University of California, San Francisco (UCSF), som medlem i Mendus vetenskapliga råd (Scientific Advisory Board). Dr. Lanier är en världsledande expert på naturliga mördarceller (NK) och känd för sina bidrag till karakteriseringen av hur NK-celler skiljer mellan friska celler och infekterade eller canceromvandlade celler. Han har publicerat banbrytande arbete om nyckelreceptorer som aktiverar och hämmar NK-celler och har visat hur de kan utnyttjas för att bekämpa cancerceller. Dr. Lanier kompletterar Mendus vetenskapliga råd, som består av Inge Marie Svane, MD PhD, Sjoerd van der Burg, PhD, Tanja de Gruijl, PhD, och leds av Ada Kruisbeek, PhD. Pawel Kalinski, MD PhD, kommer att lämna sitt uppdrag i rådet.

"Samtidigt som våra ledande projekt flyttas fram i klinisk utveckling och med prekliniskt arbete som stödjer dessa program i stort sett avslutat, fortsätter Mendus forskningsteam att tillämpa en data- och vetenskapsdriven strategi för att identifiera och lägga grunden för nästa värdedrivare. Det innebär att ett större fokus kommer att läggas på NK-cellprogrammet", kommenterar Alex Karlsson-Parra, forskningschef på Mendus. "Det kan knappast finnas någon bättre vägledning än att ha Lewis Lanier i vårt vetenskapliga råd som en av de mest inflytelserika pionjärerna inom NK-cellsområdet. Tillsammans med Ada Kruisbeek och de andra medlemmarna i rådet är Mendus nu väl rustat för nästa fas av vetenskaplig innovation. Vi tackar också Pawel Kalinski, som nu lämnar rådet, för hans mycket värdefulla bidrag till att ha tagit våra ledande program vididencel och ilixadencel in i avancerad klinisk utveckling."

Dr. Lewis Lanier har varit ordförande för Institutionen för mikrobiologi och immunologi, delat chefskap för Cancer Immunology and Immunotherapy Program vid UCSF: s Comprehensive Cancer Center och varit chef för Parker Institute for Cancer Immunotherapy (PICI). Han har publicerat mer än 400 vetenskapliga artiklar, är seniorredaktör för Journal of Experimental Medicine och har tjänstgjort som redaktionsmedlem i Journal of Immunology, Annual Review of Immunology, Immunological Reviews, Tissue Antigens, Human Immunology, Immunogenetics och Immunity. Som ett erkännande av hans vetenskapliga bidrag tilldelades han William B. Coley Award for Distinguished Research in Basic Tumor Immunology från Cancer Research Institute i New York 2002, fick Rose Payne Award för sitt bidrag till området immunogenetik av American Society for Histocompatibility and Immunogenetics 2005, valdes till US National Academy of Sciences 2010, utsågs till stipendiat vid American Academy of Microbiology av American Society for Microbiology och valdes till American Academy of Arts and Sciences 2011.

"Minnes-NK-celler har associerats med långvarig överlevnad in vivo, förbättrad förmåga att avdöda tumörceller och i slutändan ökad klinisk effekt. Expansion av dessa celler för terapeutiska ändamål har dock varit ett svårfångat mål i många år. Att använda Mendus egenutvecklade DCOne-plattform för en förbättrad proliferation av minnes-NK-celler är ett lovande nytt tillvägagångssätt i syfte att hitta potentiellt kraftfulla NK-cellbaserade cancerimmunterapier”, säger Lewis Lanier, PhD, professor emeritus i mikrobiologi och immunologi vid University of California, San Francisco (UCSF).

Som en del av det medfödda immunsystemet kan NK-celler döda infekterade eller canceromvandlade celler och utsöndra cytokiner som inducerar ett efterföljande svar från T- och B-celler. I detta syfte uttrycker NK-celler ett brett spektrum av hämmande och aktiverande receptorer på sin cellyta som interagerar med potentiella målceller. Baserat på bolagets expertis inom dendritcellsbiologi har Mendus utforskat användningen av sin egenutvecklade DCOne-plattform för att förbättra andra cellbaserade terapier. Data som för första gången presenterades vid 2022 Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) Conference, beskriver tillämpningen av DCOne-plattformen för att expandera minnes-NK-celler, en viktig undergrupp av NK-celler tack vare sin livslängd, resistens mot immunsuppression och korrelationen med förbättrat kliniskt resultat vid blodburna tumörer. Att etablera en ny metod för att expandera denna klass av NK-celler kan utgöra grunden för nya, förbättrade NK-cellbaserade terapier och nya potentiella program i Mendus pipeline.





OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår unika expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU. ST http://www.mendus.com/





FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

VD

E-mail: ir@mendus.com





INVESTERARRELATIONER

Corey Davis

LifeSci Advisors, LLC

Telephone: + 1 212-915-2577

E-mail: cdavis@lifesciadvisors.com





MEDIARELATIONER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telephone: +49 160 9352 9951

E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu

Bilaga