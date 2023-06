OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

20 June 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 19 June 2023 it had purchased a total of 176,521 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange and CBOE BXE through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE Number of ordinary shares purchased 149,521 27,000 Highest price paid (per ordinary share) £5.1300 £5.1300 Lowest price paid (per ordinary share) £5.0550 £5.1150 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.1126 £5.1261

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 423,517,757 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 423,517,757.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:27:31 GBp 6 511.50 BATE xHa9iBWBXKf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:27:31 GBp 827 511.50 XLON xHa9iBWBXKo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:27:31 GBp 898 512.00 XLON xHa9iBWBXKx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:27:31 GBp 195 512.00 BATE xHa9iBWBXKy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:27:31 GBp 430 511.50 BATE xHa9iBWBXK5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:26:23 GBp 507 512.00 XLON xHa9iBWBk3B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:26:23 GBp 263 512.00 XLON xHa9iBWBk3N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:25:04 GBp 523 512.00 XLON xHa9iBWBlqJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:25:04 GBp 26 512.00 XLON xHa9iBWBlqL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:25:04 GBp 204 512.00 BATE xHa9iBWBlqN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:24:13 GBp 55 512.00 BATE xHa9iBWBlFD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:24:13 GBp 90 512.00 XLON xHa9iBWBlFF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:24:13 GBp 14 512.00 BATE xHa9iBWBlFH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:24:13 GBp 336 512.00 XLON xHa9iBWBlFB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:24:00 GBp 437 512.00 BATE xHa9iBWBlLm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:24:00 GBp 58 512.00 BATE xHa9iBWBlLo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:24:00 GBp 240 512.00 BATE xHa9iBWBlLq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:24:00 GBp 2,110 512.00 XLON xHa9iBWBlLk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:24:00 GBp 322 512.50 XLON xHa9iBWBlL@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:22:56 GBp 258 512.50 BATE xHa9iBWBig7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:22:56 GBp 52 512.50 XLON xHa9iBWBigD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:22:56 GBp 92 512.50 XLON xHa9iBWBigF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:22:56 GBp 242 512.50 XLON xHa9iBWBigH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:20:57 GBp 831 512.50 XLON xHa9iBWBjZU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:20:57 GBp 1,194 512.50 XLON xHa9iBWBjYZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:20:57 GBp 1,564 512.50 XLON xHa9iBWBjYr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:20:57 GBp 1,600 512.50 XLON xHa9iBWBjY0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:20:57 GBp 4 512.50 XLON xHa9iBWBjY2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:20:57 GBp 689 512.50 BATE xHa9iBWBjYT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:20:57 GBp 74 512.50 XLON xHa9iBWBjjb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:20:57 GBp 542 512.50 XLON xHa9iBWBjjd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:20:57 GBp 1,800 512.50 XLON xHa9iBWBjjf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:20:57 GBp 4,700 512.50 XLON xHa9iBWBjjh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:20:57 GBp 361 512.50 XLON xHa9iBWBjjZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:20:57 GBp 333 513.00 XLON xHa9iBWBjjy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:20:57 GBp 92 513.00 XLON xHa9iBWBjj@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:20:57 GBp 249 513.00 XLON xHa9iBWBjj0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:20:57 GBp 23 513.00 BATE xHa9iBWBjj5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:20:57 GBp 297 513.00 BATE xHa9iBWBjj7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:20:57 GBp 1,717 512.50 BATE xHa9iBWBjjE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:20:57 GBp 1,139 512.50 XLON xHa9iBWBjjC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:09 GBp 1,956 512.50 XLON xHa9iBWBgkR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:09 GBp 716 512.50 XLON xHa9iBWBgkT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:09 GBp 353 512.50 XLON xHa9iBWBgfZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:09 GBp 493 512.50 XLON xHa9iBWBgff OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:09 GBp 620 512.50 XLON xHa9iBWBgfl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:09 GBp 618 512.50 XLON xHa9iBWBgfy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:09 GBp 856 512.50 XLON xHa9iBWBgf@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:09 GBp 679 512.50 XLON xHa9iBWBgf4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:09 GBp 479 512.50 XLON xHa9iBWBgfF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:09 GBp 483 512.50 XLON xHa9iBWBgfL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:09 GBp 1,389 512.50 XLON xHa9iBWBgeY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:09 GBp 678 512.50 XLON xHa9iBWBgea OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:08 GBp 667 512.50 XLON xHa9iBWBge9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:08 GBp 551 512.50 XLON xHa9iBWBgeF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:08 GBp 1,173 512.50 XLON xHa9iBWBgeN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:08 GBp 1,139 512.50 XLON xHa9iBWBgeU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:08 GBp 4,770 513.00 BATE xHa9iBWBghf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:08 GBp 394 513.00 BATE xHa9iBWBghh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:08 GBp 1,800 513.00 BATE xHa9iBWBghj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:08 GBp 1,755 513.00 BATE xHa9iBWBghl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:08 GBp 309 513.00 BATE xHa9iBWBghn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:08 GBp 32 513.00 BATE xHa9iBWBghp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:08 GBp 1,139 512.50 XLON xHa9iBWBghs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:19:08 GBp 1,139 512.50 BATE xHa9iBWBghu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 16:17:51 GBp 529 513.00 BATE xHa9iBWBgNu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:55:46 GBp 24 512.50 BATE xHa9iBWBUhS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:55:46 GBp 75 512.50 BATE xHa9iBWBUhU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:55:46 GBp 524 512.50 XLON xHa9iBWBUgx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:55:46 GBp 900 512.50 XLON xHa9iBWBUgz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:55:46 GBp 353 512.50 XLON xHa9iBWBUg$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:55:46 GBp 900 512.50 XLON xHa9iBWBUg1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:55:46 GBp 270 512.50 XLON xHa9iBWBUg3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:55:46 GBp 1,486 512.50 BATE xHa9iBWBUgE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:55:46 GBp 303 512.50 BATE xHa9iBWBUgG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:55:46 GBp 300 512.50 BATE xHa9iBWBUgI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:55:46 GBp 408 512.00 XLON xHa9iBWBUgT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:55:46 GBp 676 512.00 XLON xHa9iBWBUgV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:55:46 GBp 55 512.00 XLON xHa9iBWBUrX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:55:46 GBp 1,109 512.00 BATE xHa9iBWBUrZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:26:40 GBp 1,240 512.50 XLON xHa9iBWBEwO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:26:40 GBp 1,469 512.50 BATE xHa9iBWBE5Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:26:16 GBp 286 512.50 XLON xHa9iBWBEC4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:25:53 GBp 213 512.50 BATE xHa9iBWBEH0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:25:36 GBp 283 512.50 XLON xHa9iBWBEOh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:24:56 GBp 288 512.50 XLON xHa9iBWBF$m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:24:56 GBp 10 512.50 XLON xHa9iBWBF$o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:24:52 GBp 284 512.50 BATE xHa9iBWBFvN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:24:16 GBp 253 512.50 XLON xHa9iBWBFDi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:23:36 GBp 349 512.50 XLON xHa9iBWBFP7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:23:23 GBp 203 512.50 BATE xHa9iBWBCc8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:22:56 GBp 207 512.50 XLON xHa9iBWBCq4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:22:33 GBp 197 512.50 BATE xHa9iBWBC$D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:22:16 GBp 601 512.50 XLON xHa9iBWBCwR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:43 GBp 165 512.50 BATE xHa9iBWBCJ1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:43 GBp 99 512.50 BATE xHa9iBWBCJ3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:30 GBp 707 512.50 XLON xHa9iBWBCRD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:30 GBp 471 512.50 XLON xHa9iBWBCRM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:30 GBp 121 512.50 XLON xHa9iBWBCRO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:30 GBp 561 512.50 XLON xHa9iBWBCRU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:30 GBp 738 512.50 XLON xHa9iBWBCQe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:30 GBp 275 512.50 XLON xHa9iBWBCQw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:30 GBp 608 512.50 XLON xHa9iBWBCQ0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:30 GBp 481 512.50 XLON xHa9iBWBCQ9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:29 GBp 747 512.50 XLON xHa9iBWBCQI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:29 GBp 746 512.50 XLON xHa9iBWBDbh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:29 GBp 2,581 512.50 XLON xHa9iBWBDbm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:29 GBp 162 512.50 XLON xHa9iBWBDbo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:29 GBp 766 512.50 XLON xHa9iBWBDbA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:29 GBp 1,830 512.50 XLON xHa9iBWBDbG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:29 GBp 153 512.50 XLON xHa9iBWBDbI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:29 GBp 687 512.50 XLON xHa9iBWBDbR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:29 GBp 2,262 512.50 XLON xHa9iBWBDaX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:29 GBp 624 512.50 XLON xHa9iBWBDaZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:29 GBp 1,484 512.50 XLON xHa9iBWBDae OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:29 GBp 1,013 512.50 XLON xHa9iBWBDag OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:29 GBp 1,143 512.50 XLON xHa9iBWBDam OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:29 GBp 150 512.50 XLON xHa9iBWBDao OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:28 GBp 669 512.50 XLON xHa9iBWBDaJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:28 GBp 673 512.50 XLON xHa9iBWBDaP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:28 GBp 219 512.50 XLON xHa9iBWBDdc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:28 GBp 1,858 512.50 XLON xHa9iBWBDds OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:28 GBp 826 512.50 XLON xHa9iBWBDdu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:28 GBp 1,446 512.50 XLON xHa9iBWBDd9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:28 GBp 871 512.50 XLON xHa9iBWBDdJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:28 GBp 151 512.50 XLON xHa9iBWBDdL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:28 GBp 587 512.50 XLON xHa9iBWBDcX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:28 GBp 87 512.50 XLON xHa9iBWBDcf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:28 GBp 562 512.50 XLON xHa9iBWBDch OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:27 GBp 756 512.50 XLON xHa9iBWBDcr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:27 GBp 562 512.50 XLON xHa9iBWBDct OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:27 GBp 128 512.50 XLON xHa9iBWBDcV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:27 GBp 505 512.50 XLON xHa9iBWBDcT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:27 GBp 593 512.50 XLON xHa9iBWBDXd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:27 GBp 715 512.50 XLON xHa9iBWBDXi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:27 GBp 596 512.50 BATE xHa9iBWBDXk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:27 GBp 478 512.50 BATE xHa9iBWBDXx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:27 GBp 554 512.50 XLON xHa9iBWBDXz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:27 GBp 473 512.50 BATE xHa9iBWBDX8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:27 GBp 561 512.50 XLON xHa9iBWBDXA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:27 GBp 34 512.50 BATE xHa9iBWBDXT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:27 GBp 662 512.50 XLON xHa9iBWBDXV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:27 GBp 566 512.50 BATE xHa9iBWBDWc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:27 GBp 324 512.50 XLON xHa9iBWBDWi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:27 GBp 496 512.50 XLON xHa9iBWBDWw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:27 GBp 640 512.50 XLON xHa9iBWBDWy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:27 GBp 945 512.50 BATE xHa9iBWBDW1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:26 GBp 1,056 512.50 BATE xHa9iBWBDWK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:21:26 GBp 1,060 512.50 XLON xHa9iBWBDWI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:12:49 GBp 388 512.00 XLON xHa9iBWB94v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:12:49 GBp 438 512.00 XLON xHa9iBWB94x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 15:12:49 GBp 313 512.00 XLON xHa9iBWB94z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 14:37:19 GBp 1,108 512.50 BATE xHa9iBW4dtE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 14:37:19 GBp 1,139 512.50 XLON xHa9iBW4dtC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 14:31:15 GBp 889 512.00 XLON xHa9iBW4b1e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 13:47:03 GBp 466 511.50 BATE xHa9iBW4Kqh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 13:45:55 GBp 7,340 511.50 XLON xHa9iBW4K2$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 13:45:55 GBp 3,465 511.50 XLON xHa9iBW4K21 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 13:45:55 GBp 35 511.50 XLON xHa9iBW4K23 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 13:45:55 GBp 31 511.50 XLON xHa9iBW4K25 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 13:45:55 GBp 549 511.50 XLON xHa9iBW4K2K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 13:45:55 GBp 385 511.50 XLON xHa9iBW4K2M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 13:45:55 GBp 723 511.50 XLON xHa9iBW4K2O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 13:45:55 GBp 400 511.50 XLON xHa9iBW4K2Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 13:02:01 GBp 548 510.50 XLON xHa9iBW4Pj5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 13:02:01 GBp 359 510.50 XLON xHa9iBW4Pj9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 13:02:01 GBp 122 510.50 XLON xHa9iBW4PjB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 13:00:01 GBp 15,612 511.50 XLON xHa9iBW4P94 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 13:00:01 GBp 1,980 511.50 XLON xHa9iBW4P96 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 13:00:01 GBp 900 511.50 XLON xHa9iBW4P98 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 13:00:01 GBp 58 511.50 XLON xHa9iBW4P9A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 13:00:01 GBp 224 511.50 XLON xHa9iBW4P9G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 13:00:01 GBp 111 511.50 XLON xHa9iBW4P9M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 13:00:01 GBp 750 511.50 XLON xHa9iBW4P9O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 13:00:01 GBp 187 511.50 XLON xHa9iBW4P9Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:59:36 GBp 471 511.50 XLON xHa9iBW4PH0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:59:36 GBp 187 511.50 XLON xHa9iBW4PH2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:59:31 GBp 862 511.50 XLON xHa9iBW4PJW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:59:31 GBp 365 511.50 XLON xHa9iBW4PJY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:39:56 GBp 426 509.50 XLON xHa9iBW410b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:39:56 GBp 456 509.50 XLON xHa9iBW410d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:39:56 GBp 391 509.50 XLON xHa9iBW410X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:39:56 GBp 1,143 509.50 XLON xHa9iBW410Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:39:56 GBp 851 509.50 XLON xHa9iBW411T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:39:56 GBp 700 509.50 XLON xHa9iBW411V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:39:56 GBp 339 509.00 XLON xHa9iBW4100 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:39:56 GBp 405 509.50 XLON xHa9iBW4102 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:39:56 GBp 368 509.50 XLON xHa9iBW4104 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:34:40 GBp 703 509.00 XLON xHa9iBW4FmC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:34:40 GBp 369 509.00 XLON xHa9iBW4FmE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:34:40 GBp 121 509.00 XLON xHa9iBW4FmG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:34:40 GBp 92 509.00 XLON xHa9iBW4FmI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:34:40 GBp 301 509.00 XLON xHa9iBW4FmK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:34:40 GBp 499 509.00 XLON xHa9iBW4Fpe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:34:40 GBp 439 509.00 XLON xHa9iBW4Fpg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:34:40 GBp 437 508.50 XLON xHa9iBW4Fpn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:34:40 GBp 253 509.00 XLON xHa9iBW4Fpp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:34:40 GBp 465 509.00 XLON xHa9iBW4Fpr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:04:23 GBp 653 509.50 XLON xHa9iBW5rRa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:03:32 GBp 643 509.50 XLON xHa9iBW5oh8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:03:32 GBp 134 509.50 XLON xHa9iBW5ohE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 12:03:32 GBp 509 509.50 XLON xHa9iBW5ohG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 11:28:46 GBp 464 509.50 XLON xHa9iBW5vI7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 11:28:16 GBp 636 510.00 XLON xHa9iBW5cak OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 11:28:16 GBp 666 510.00 XLON xHa9iBW5cas OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 11:18:43 GBp 656 510.50 XLON xHa9iBW5bNK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 11:18:43 GBp 36 510.50 XLON xHa9iBW5bNM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 11:14:11 GBp 524 510.50 XLON xHa9iBW5Zrm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 11:14:11 GBp 607 510.50 XLON xHa9iBW5Zro OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 11:14:11 GBp 48 510.50 XLON xHa9iBW5Zrq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 11:14:11 GBp 824 510.50 XLON xHa9iBW5Zr6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 11:14:11 GBp 47 510.50 XLON xHa9iBW5Zr8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 11:14:11 GBp 168 510.50 XLON xHa9iBW5ZrA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 11:14:11 GBp 264 510.50 XLON xHa9iBW5ZrC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 10:52:24 GBp 179 509.50 XLON xHa9iBW5ewb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 10:52:24 GBp 425 509.50 XLON xHa9iBW5ewZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 10:50:44 GBp 619 508.00 XLON xHa9iBW5fwp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 10:40:34 GBp 287 508.00 XLON xHa9iBW5J6K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 10:40:34 GBp 87 508.00 XLON xHa9iBW5J6M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 10:40:34 GBp 100 508.00 XLON xHa9iBW5J6O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 10:40:34 GBp 186 508.00 XLON xHa9iBW5J6Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 10:00:54 GBp 133 507.50 XLON xHa9iBW57Kc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 10:00:54 GBp 275 507.50 XLON xHa9iBW57Ke OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:38:33 GBp 103 507.00 XLON xHa9iBW5ENb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:38:33 GBp 157 507.00 XLON xHa9iBW5EKQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:38:31 GBp 609 507.50 XLON xHa9iBW5EMt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:38:31 GBp 357 507.50 XLON xHa9iBW5EM@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:28:31 GBp 10 508.00 XLON xHa9iBW5AeX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:28:31 GBp 238 508.00 XLON xHa9iBW5AeZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:24:07 GBp 195 507.50 XLON xHa9iBW5B5$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:24:07 GBp 240 507.50 XLON xHa9iBW5B51 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:24:07 GBp 105 507.50 XLON xHa9iBW5B53 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:24:07 GBp 54 507.50 XLON xHa9iBW5B5v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:24:07 GBp 77 507.50 XLON xHa9iBW5B5x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:24:07 GBp 7 507.50 XLON xHa9iBW5B5z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:24:07 GBp 1,906 507.50 XLON xHa9iBW5B5C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:24:07 GBp 900 507.50 XLON xHa9iBW5B5E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:24:07 GBp 900 507.50 XLON xHa9iBW5B5G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:24:07 GBp 900 507.50 XLON xHa9iBW5B5I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:24:07 GBp 18 507.50 XLON xHa9iBW5B5K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:24:07 GBp 20 507.50 XLON xHa9iBW5B5Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:24:07 GBp 238 507.50 XLON xHa9iBW5B5S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:20:08 GBp 408 507.50 XLON xHa9iBW59pd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:20:08 GBp 18 507.50 XLON xHa9iBW59pu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:20:08 GBp 389 507.50 XLON xHa9iBW59pw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:19:01 GBp 407 507.50 XLON xHa9iBW59N8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 09:10:44 GBp 394 507.50 XLON xHa9iBW6q4f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 08:57:22 GBp 737 508.00 XLON xHa9iBW6nBQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 08:57:22 GBp 363 508.00 XLON xHa9iBW6nBS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 08:57:22 GBp 286 508.00 XLON xHa9iBW6nBU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 08:57:22 GBp 633 508.00 XLON xHa9iBW6nAq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 08:57:22 GBp 205 507.50 XLON xHa9iBW6nAx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 08:57:22 GBp 295 508.00 XLON xHa9iBW6nAz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 08:26:24 GBp 807 506.00 XLON xHa9iBW6XdM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 08:26:24 GBp 866 506.00 XLON xHa9iBW6Xca OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 08:26:24 GBp 277 506.00 XLON xHa9iBW6XcY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 08:20:09 GBp 286 505.50 XLON xHa9iBW6l9S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 08:20:09 GBp 800 505.50 XLON xHa9iBW6l9U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 08:20:09 GBp 258 505.50 XLON xHa9iBW6l8k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 08:19:55 GBp 258 505.50 XLON xHa9iBW6lID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 08:11:27 GBp 378 505.50 XLON xHa9iBW6hq$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 08:08:13 GBp 378 505.50 XLON xHa9iBW6fXE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 08:07:00 GBp 377 506.00 XLON xHa9iBW6MXd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 08:03:57 GBp 198 507.50 XLON xHa9iBW6K44 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 08:03:57 GBp 432 507.50 XLON xHa9iBW6K46 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Jun-2023 08:01:38 GBp 100 507.50 XLON xHa9iBW6I3z

