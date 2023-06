English French

NBT Norvège choisit Quadient pour moderniser son centre de production de courrier et répondre efficacement à la hausse des volumes de colis

L'ensemble du projet s'élève à plus de 3 millions d'euros, sa mise en œuvre est prévue pour cet été





Paris, le 20 juin 2023

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce la signature d'un important contrat avec une grande société de transport et de logistique en Norvège, NBT, pour la mise en place d'une ligne de production de courrier ultramoderne et sur mesure, capable de gérer efficacement jusqu'à 6 000 colis par heure et représentant un investissement de plus de 3 millions d'euros au total.

Confrontée à une croissance rapide des volumes de colis traités, NBT a décidé de procéder à un investissement stratégique dans ses installations de production pour accroître son efficacité et respecter son engagement à satisfaire les demandes de ses clients. Le nouveau centre de tri intégré permet à NBT de passer d'une capacité de 2 000 à une impressionnante capacité de 6 000 colis par heure. Actuellement en cours de montage à Kløfta, située entre Oslo et Gardermoen, le nouveau centre de colis sera pleinement opérationnel cet été.

« Nous voulions une solution évolutive qui nous permettrait de développer nos activités sans avoir recours à des ressources supplémentaires dans notre département de tri des colis », explique Christian Narmo, Directeur Général de NBT. « Notre ancien processus manuel n'était pas adapté à la croissance rapide de nos activités et nous avions besoin d'un processus plus sûr pour répondre à la demande toujours plus forte de nos clients. Quadient a fourni la solution modulaire et flexible dont nous avions besoin pour passer à l'échelle supérieure, et nous nous préparons maintenant à bénéficier d'une installation trois fois plus grande en juillet 2023 à notre terminal de Kløfta dans la région d'Akershus ».

Grâce à une intégration transparente avec son système de gestion d'entrepôt (WMS), NBT bénéficiera d'opérations fluides, d'une précision accrue et de processus de travail automatisés, ce qui augmentera considérablement la fréquence des livraisons aux clients tout en réduisant l'impact sur l'environnement et les coûts globaux de transport.

« Nous sommes ravis d'avoir gagné la confiance de NBT. Avec la même exigence de haute qualité, de sécurité et de précision, NBT et Quadient partagent une compréhension commune des besoins logistiques futurs et entretiennent un partenariat solide. Nous apprécions l'accent mis par NBT sur la logistique verte et leur stratégie solide en matière de durabilité, et nous sommes ravis de continuer à soutenir leur croissance, en fournissant les solutions qui répondent le mieux à leurs besoins en constante évolution », a déclaré Ian Clarke, Directeur des Opérations internationales chez Quadient.

Fortement implantée auprès des grands comptes dans les pays nordiques, Quadient s'est imposée comme l'interlocuteur unique pour tous les besoins en matière de gestion de l'impression et de la communication. Ses solutions innovantes bénéficient d'une forte présence sur le marché, faisant de Quadient un partenaire de confiance pour les entreprises à la recherche de solutions complètes de production de courrier. Le déploiement réussi de cette ligne de production sur mesure renforce la position de Quadient en tant que leader de l'industrie dans la région nordique, offrant des services de premier plan à ses clients dans le monde entier.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

