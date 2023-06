CATANA GROUP : Catana Group lance YOT, la nouvelle marque de catamarans à moteur

Communiqué de presse Canet-en-Roussillon, le 20 juin 2023 à 8h30

Catana Group lance YOT,

la nouvelle marque de catamarans à moteur

Le Groupe Catana est fier d’annoncer le lancement de la marque YOT (prononcez « IOT »), une nouvelle marque de catamarans à moteur qui vient compléter son offre voile qui comprend CATANA, reconnu comme la référence des catamarans de voyages et BALI, le concept qui a révolutionné les catamarans de grande plaisance.

YOT – Un concept novateur à la genèse du projet

Le projet a débuté en 2020 avec une idée simple et une ambition claire : concevoir une gamme de power catamarans haut de gamme, au design et confort bien pensés, au comportement marin agile et performant, avec une bonne autonomie, une consommation raisonnée et pouvant répondre au plus grand nombre.

Les Bali moteur en effet restent inspirés de la gamme voile et gardent les traces d’une conception de voilier. L’approche de bateaux moteur a donc été totalement repensée, recentrée sur les usages et les tendances du motonautisme qui porte des caractéristiques bien spécifiques, en termes de navigation, d’usages et de conception et de codes.

La conception a également été centrée sur la volonté d’apporter quelque chose de différent, issu de l’empreinte et du savoir-faire du groupe, pure-player de catamarans. Les équipes et nos partenaires ont travaillé sur un seul et même objectif : le plaisir à bord.

YOT - Une marque et un pôle dédiés

Pour ce nouveau segment, Catana Group a associé son savoir-faire et son expérience de plus de 40 ans dans la conception et l’innovation en matière de catamarans à une équipe et des prestataires spécialisés en motonautisme. Un pôle dédié a été créé au sein du groupe, de la conception et des études, jusqu’à la commercialisation, au marketing et au branding, en passant par la production.

Boris Compagnon, Directeur Commercial et Marketing de Catana Group précise : « YOT, c’est à la fois pour nous un saut dans un univers dans lequel il va falloir faire nos armes car l’offre est solide et alléchante, mais également un terrain de jeu dans lequel nous avons toute notre légitimé avec notre savoir-faire industriel en termes de catamarans. L’ADN de Catana Group, c’est la capacité à avoir une lecture approfondie et visionnaire du marché, et c’est sous ce prisme que nous avons imaginé YOT. »

La conception et le design ont été confiés au cabinet J&J Design qui, avec près de 40 ans d’expérience et de passion pour le nautisme, a un palmarès impressionnant et l’ambition affichée d’améliorer l’expérience des usagers.

Le savoir-faire et la capacité d’innovation du groupe sont également portés par un nouveau bureau d’étude interne expérimenté sur les bateaux à moteur.

Quant à la commercialisation spécialisée, elle bénéficiera d’un réseau de distribution dédié, d’une marque développée avec l’agence de conseil Mazarine, et d’outils de communication exclusifs.

YOT – Experience the power of fun

La marque YOT répond aussi bien aux besoins des néophytes qu’à ceux des amateurs expérimentés. YOT est conçu pour s’adapter à tous les usages, que ce soit pour une journée en mer, une croisière, une sortie sportive, une célébration en groupe ou un week-end romantique.

Les bateaux YOT offrent confort, stabilité et sécurité. Leur conception à double flotteurs assure d'excellentes performances et une navigation en mer très confortable. Ils sont agiles, puissants et associent une consommation raisonnable à leur puissance. Ils proposent également davantage d'espace à bord, avec des espaces de vie optimisés, généreux, fonctionnels et agréables à vivre et une autonomie maximisée.

Boris Compagnon annonce la présentation en avant-première du premier modèle au salon de Cannes Yachting Festival 2023. « La première unité YOT 36 sera dévoilée dès septembre 2023 lors du prochain Yachting Festival de Cannes, et nous serons prêts à répondre aux demandes de nos premiers propriétaires dès le début de l’année 2024. »

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du T3, le 17 juillet 2023

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP Société de bourse : Kepler

Contacts :

















CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN – Directeur Financier J.GACOIN/M. TALL david.etien@catanagroup.com jgacoin@aelium.fr 05 46 00 87 41 01 75 77 54 65

Pièce jointe