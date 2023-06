EGIDE : Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2022 - Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2023

Communiqué de presse

Bollène, le 22 juin 2023 – 07 :00 (CET)

Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2022

Mise à disposition des documents préparatoires

à l’Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2023

Rapport annuel Financier 2022

Egide annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier Annuel au 31 décembre 2022.

Le rapport Financier Annuel 2022 est consultable sur le site du Groupe : www.egide-group.com dans la rubrique Finance/ Information Financière/ Rapports Financiers

Les documents suivants, diffusés au titre de l’article 222-3 du Règlement Général de l’AMF concernant l’information réglementée, sont intégrés dans le Rapport Financier Annuel :

L’attestation du responsable du rapport, Le rapport d’activité de l’exercice 2022, Les comptes consolidés de l’exercice 2022, Les comptes annuels de l’exercice 2022, Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2022, Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux 2022.

Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2023

Egide informe que les documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2023 sont à la disposition des actionnaires sur le site Internet de la société http://www.egide-group.com, dans la rubrique « Finance » / « Assemblée Générale », conformément aux dispositions de l’article R225-73-1 du Code de commerce.

Pour rappel, l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires se tiendra le vendredi 30 juin 2023 à 10h30 à l’hôtel IBIS Paris Gare de Lyon Diderot, 31bis boulevard Diderot 75012 Paris.

Les actionnaires qui ne pourront pas se déplacer, peuvent :

voter par correspondance ou donner procuration en s’adressant à leur teneur de compte pour obtenir l’attestation de détention d’actions requise.





Assister à l’assemblée en demandant l’accès à la visio-conférence au moins 24 heures à l’avance par e-mail à assemblee@fr.egide-group.com en justifiant de leur statut d’actionnaires. Ils ne seront toutefois pas considérés comme étant présents à l’assemblée générale et ils ne pourront pas voter en visioconférence.





L’ordre du jour, le projet de texte des résolutions et son rectificatif ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires respectivement le 26 mai 2023 et le 9 juin 2023 (www.journal-officiel.gouv.fr) et sur le site internet de la société (www.egide-group.com).

Michel FAURE, Président du Groupe Egide, déclare pour l’occasion : « Nous espérons vivement que nos actionnaires répondront présent à cette Assemblée Générale Mixte qui se tiendra à Paris le 30 juin prochain. Leur présence est essentielle, et nous sommes pleinement mobilisés pour les rencontrer, les accueillir et répondre à leurs questions. »

Philippe BRINGUIER, Directeur Général et Directeur Financier, conclut : « Nous avons hâte de rencontrer les actionnaires d’Egide lors de notre prochaine Assemblée Générale, pour nous présenter et parce que leur participation est importante pour la validité de cette Assemblée. Le Groupe Egide est actuellement à un tournant et la mobilisation de tous est primordiale afin de lui donner les moyens de nouvelles ambitions. »

CONTACTS

EGIDE – Philippe Bringuier – Directeur Général et Directeur Financier

+33 4 90 30 97 11 – pbringuier@fr.egide-group.com

FIN’EXTENSO – Isabelle Aprile - Relations Presse - +33 6 17 38 61 78 – i.aprile@finextenso.fr

A propos du Groupe EGIDE - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boîtiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

