22/06/2023

FLUVIUS adopte les solutions IoT de LACROIX

2 500 systèmes de télécontrôle par an pour une commande totale de 11 M€

SAE IT-systems, la filiale allemande de l’activité Environment de LACROIX,

enregistre la plus importante commande de son histoire

Face à l’urgence climatique et à l’accélération des enjeux énergétiques, l'opérateur de réseaux belge Fluvius souhaite numériser au cours des prochaines années ses réseaux d'électricité, de gaz, d'eaux usées et de chauffage dans la partie flamande du pays. En matière de technologie de télécontrôle, l'entreprise a choisi, à l’issue d’un appel d’offres européen, de s’appuyer sur le savoir-faire de LACROIX. Environ 2 500 systèmes de télécontrôle par an seront ainsi livrés à compter de 2023 et jusqu’en 2030.

D’un montant total de 11 millions d'euros sur la période, cette commande est la plus importante jamais enregistrée par la filiale de LACROIX, SAE IT Systems, au cours de ses 50 années d'existence. "Cette commande montre que nous sommes également l'un des principaux fournisseurs de technologie de télécontrôle au niveau international. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à la mise en œuvre réussie de la transition énergétique en Flandre", explique Ronald Vrancken, Executive Managing Director de l’activité Environment de LACROIX.

"La technologie de télécontrôle de LACROIX est l'un des éléments qui va nous permettre de numériser progressivement nos réseaux", déclare Jean Pierre Hollevoet, Directeur de l'énergie et du changement climatique chez Fluvius. "Elle nous donnera un aperçu en temps réel de la charge du réseau et nous permettra de contrôler et d'automatiser les réseaux à distance. C'est essentiel pour pouvoir répondre en toute confiance à la transition énergétique et au changement climatique dans les Flandres."

"Rien que cette année, nous numériserons 2 000 stations de réseau local, soit environ 10 par jour ouvrable", ajoute Raf Bellers, Directeur de la gestion du réseau chez Fluvius. "Nous adaptons également des dizaines de parcs éoliens et solaires, de stations de pompage, de stations-service et de stations de livraison de chaleur. Avec LACROIX, nous avons choisi un fournisseur capable de nous offrir une solution prête à l'emploi pour la gestion de l'énergie et de toutes ces applications. De plus, la technologie de LACROIX est très 'plug&play', ce qui nous permet de la mettre en œuvre aussi efficacement que possible".

Cette nouvelle commande, historique pour l’activité Environment de LACROIX, illustre le succès de sa stratégie de développement à l’internationnal et de prise de part de marché dans le déploiement de solutions intelligentes au service de la transition écologique.

À propos de Fluvius

Fluvius est l'entreprise de réseau responsable de la construction, de la gestion et de l'entretien des réseaux de distribution d'électricité, de gaz naturel, d'eaux usées, de câbles et de chaleur en Flandres.

Fluvius est aussi responsable de la gestion du parc d'éclairage municipal. Au total, 230 000 kilomètres de lignes d'approvisionnement et sept millions de raccordements relèvent de la responsabilité de l'entreprise, qui opère dans les 300 villes et communes flamandes.

Ronald Vrancken, Executive Managing Director of LACROIX, Environment activy

(Photo: LACROIX)

Jean Pierre Hollevoet, Director of Energy and Climate Change at Fluvius.

(Photo: Fluvius)

Raf Bellers, Director of Network Management at Fluvius

(Photo: Fluvius)

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée au chiffre d’affaires de 708 millions d’euros en 2022, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir. LACROIX conçoit et fabrique des équipements électroniques, notamment pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, de la domotique, de l’avionique, ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, gestion du trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

À propos de SAE IT Systems (BU allemande de l’activité Environment de LACROIX)

Cette filiale, qui fait partie du groupe LACROIX depuis 2019, développe et produit depuis plus de 50 ans, avec plus de 115 employés, des solutions technologiques de télécontrôle et de contrôle des stations principalement pour les domaines d'application de l'électricité. Les produits des systèmes informatiques de cete unité sont utilisés presque partout où les infrastructures doivent être surveillées et contrôlées de manière intensive. La gamme de produits comprend des logiciels et des matériels informatiques adaptés aux besoins, ainsi que tous les services importants, de la planification du projet à la mise en service de l'installation. Outre les entreprises d'approvisionnement en énergie et les services publics municipaux, la société compte parmi ses clients des groupes industriels de renom et de grands constructeurs d'installations.

