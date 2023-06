Juhtimiskohustusi täitvate isikutega lähedalt seotud isikute tehingud; kavandatav ühinemine

English Estonian

AS Baltika teavitab käesolevaga, et 22.06.2023 on KJK BLTK Holding OÜ ning Kaima Capital Eesti OÜ teavitanud AS Baltikat tehingust, mille raames KJK BLTK Holding OÜ ostis ning Kaima Capital Eesti OÜ müüs 231 578 AS Baltika aktsiat.

KJK BLTK Holding OÜ on AS Baltika nõukogu liikme Kristjan Kotkasega lähedalt seotud isik ning Kaima Capital Eesti OÜ AS Baltika nõukogu liikmete Kristjan Kotkase ja Lauri Kustaa Äimäga lähedalt seotud isik. Vastav teavitamiskohustus tuleneb Euroopa Liidu ja Nõukogu määruse (EL) nr 596/2014 artikli 19 lg-st 1.

Tehingu tulemusena kuulub KJK BLTK Holding OÜ-le 48 758 078 AS Baltika aktsiat s.o ligikaudu 90,2% kogu AS Baltika aktsiakapitalist.

Täiendavalt teavitab AS Baltika, et KJK BLTK Holding OÜ (edaspidi viidatud „Põhiaktsionär“) ning AS Baltika on kavandamas ühinemist viisil, et AS Baltika ühendatakse ühendatava ühinguna Põhiaktsionäri kui ühendava ühinguga. Põhiaktsionär kaalub selle raames ka AS Baltika vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmist ühinemise läbiviimiseks. Kavandatava ühinemise tingimused avalikustatakse pärast nendes kokku leppimist AS Baltika ning Põhiaktsionäri vahel ning nende heakskiitmist AS Baltika nõukogu poolt. Kui Põhiaktsionär taotleb AS Baltika vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmist, avalikustab AS Baltika selle kohta täpsema info eraldi börsiteates.

Kavandatava ühinemise, samuti AS Baltika vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise läbiviimine eeldab muu hulgas vastavasisulist heakskiitu AS Baltika aktsionäride üldkoosoleku poolt.