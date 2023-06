Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine ühinemise läbiviimiseks; ühinemislepingu sõlmimine

English Estonian

AS Baltika teavitas 22.06.2023 avaldatud börsiteatega aktsionäre kavandatavast ühinemisest AS Baltika kui ühendatava ühingu ja AS Baltika põhiaktsionäri KJK BLTK Holding OÜ (edaspidi nimetatud „Põhiaktsionär“) kui ühendava ühingu vahel, mille raames võib toimuda ka AS Baltika vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine.

AS Baltika teavitab käesolevaga, et 26.06.2023 on Põhiaktsionär esitanud AS Baltika juhatusele taotluse AS Baltika vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmiseks rahalise hüvitise eest 0,08 EUR aktsia kohta ühinemise läbiviimiseks AS Baltika kui ühendatava ühingu ja Põhiaktsionäri kui ühendatava ühingu vahel kooskõlas äriseadustiku §-ga 4211. Lisaks teavitab AS Baltika käesolevaga ühinemislepingu sõlmimisest Põhiaktsionäriga. Ühinemise ning ühinemislepingu tingimused on oma otsusega heaks kiitnud ka AS Baltika nõukogu. Ühinemisleping on kättesaadav AS Baltika veebilehel www.baltikagroup.com .

Taotluses on Põhiaktsionär palunud kokku kutsuda AS-i Baltika aktsionäride üldkoosolek ülevõtmise, ühinemise ja AS-i Baltika aktsiate noteerimise lõpetamise otsustamiseks.

Seoses ülaltooduga on AS Baltika juhatus ette valmistamas aktsionäride üldkoosolekut. Üldkoosoleku kutse koos seaduses nõutud dokumentidega avaldatakse lähiajal eraldi börsiteatega.