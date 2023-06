Cologix élargit son partenariat avec l’Échange Internet de Montréal

English French

DENVER, 28 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix, le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd’hui une expansion avec le l’Échange Internet de Montréal (QIX) pour établir un point de présence (PoP) supplémentaire dans le centre de données de périphérie numérique MTL7 de Cologix. Ce partenariat élargi permet un accès avantageux à l'interconnexion pour les entreprises de la région de Montréal.



QIX a maintenu une présence dans les installations de Cologix pendant plus d'une décennie, servant de plaque tournante pour l'appairage Internet dans les centres de données de périphérie numérique MTL1 et MTL3 de Cologix. Cette nouvelle expansion poursuit la tendance de croissance significative dans les installations supplémentaires de Cologix; offrant une valeur additionnelle aux clients de Cologix et de QIX en élargissant les sites dans lesquels QIX est disponible. Les échanges Internet comme QIX jouent un rôle pivot dans la valeur de l'écosystème Cologix en permettant un appairage évolutif et un large accès à une gamme diversifiée de réseaux.

« Ce partenariat croissant entre QIX et Cologix est motivé par une mission commune pour simplifier le partage du trafic Internet afin de renforcer les écosystèmes en périphérie numérique», a déclaré Peg Hallberg, chef de produit chez Cologix. « Notre installation MTL7 offre désormais aux clients un environnement pour se connecter et échanger du trafic avec les membres du groupe d’appairage de manière native. Les entreprises peuvent se connecter directement à l'échange QIX dans l’installation MTL7, permettant aux clients d'étendre leur portée et d'améliorer les performances du réseau tout en favorisant un écosystème numérique dynamique. »

Le centre de données de périphérie numérique MTL7 a une superficie de 26 000 pieds carrés, il est situé au centre-ville de Montréal et est connecté à l'installation hôtelière MTL3 et à 10 autres centres de données Cologix à travers la ville de Montréal via Metro Connect. Tous les centres de données montréalais de Cologix sont certifiés ISO 27001 par Schellman et conformes aux normes HIPAA, SOC1, SOC2 et PCI.

« Notre nouveau PoP à MTL7 rend l’appairage plus facile que jamais en permettant aux réseaux du centre de données de se connecter simplement et rapidement à QIX », a déclaré Stephano Bertini, vice-président, Développement des affaires et directeur général de QIX. « En éliminant une couche supplémentaire de connectivité, QIX assure une meilleure accessibilité et rend les options d’appairage plus efficaces et rentables pour les entreprises colocalisées à MTL7. »

Pour en savoir plus sur QIX et comment ils contribuent au déploiement d'une connectivité évolutive et flexible, visitez https://www.qix.ca/.

Qui est Cologix inc.?

Cologix vous propose des centres de données à travers l’Amérique du Nord offrant des environnements à la fois hyperscale et près de vos clients. Cologix est le point névralgique pour les fournisseurs infonuagiques, les transporteurs et une panoplie de partenaires qui veulent déployer leurs applications tout près des usagers à travers le Canada et les É.-U. Exploitant un nombre croissant de centres dernier cri qui répondent à vos besoins de croissance chez les fournisseurs infonuagiques et offrant un écosystème hautement branché, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez Cologix ou envoyez un courriel . Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter.

Contact Média :

Shifali Erasmus, Crackle PR

Cologix@cracklepr.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4883f42-2329-4345-a242-0eb6364e8213/fr