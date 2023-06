AgriRÉCUP certifiée comme Great Place to Work®

English French

ST-BRUNO, Québec, 29 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la toute première fois, AgriRÉCUP s’est soumise au test « Great Place to Work® ». Le verdict est tombé. Puisqu’AgriRÉCUP dépasse chacun de ses critères clés, elle obtient la certification de Great Place to Work®. Ce titre illustre la synergie entre la passion des membres du personnel à garder les fermes canadiennes propres et le travail en commun pour donner vie à des solutions innovantes.



Répartie dans tout le pays, l’équipe d’AgriRÉCUP tire parti d’un large éventail de compétences et d’expériences. Elles lui permettent de concrétiser les possibilités d’atteindre l’objectif de zéro déchet agricole, d’un océan à l’autre. Soutenu par une culture de soutien, de réflexion prospective et d’amélioration continue, ce groupe partage une passion pour la promotion de la durabilité en agriculture. Une passion pour la collaboration afin d’apporter aux agriculteurs des solutions innovantes et écologiques en matière de gestion des déchets.

La volonté de comprendre et d’améliorer l’expérience et les résultats de l’équipe d’AgriRÉCUP a inspiré l’organisation dans sa démarche de certification auprès de Great Place to Work®. La reconnaissance par Great Place to Work® confirme l’engagement indéfectible d’AgriRÉCUP en faveur de sa culture et du bien-être de son personnel. La démarche lui permet de joindre les rangs de centaines d’organisations inspirantes dans le monde entier.

« Le processus de certification a été une occasion unique de réfléchir à la culture que nous nous sommes efforcés de promouvoir et d’écouter directement les expériences de notre personnel », déclare Barry Friesen, directeur général d’AgriRÉCUP. Le processus de certification comprenait une enquête anonyme auprès du personnel. Son but : évaluer sa satisfaction dans des domaines clés comme la gestion, les façons de communiquer, et davantage.

L’analyse par AgriRÉCUP a permis non seulement de mesurer les réalisations, mais aussi d’identifier les possibilités de renforcer l’organisation. L’exercice permet de satisfaire aux exigences de ce domaine d’activité jeune et dynamique. La grande majorité de l’équipe considère AgriRÉCUP comme un lieu de travail formidable. Elle souligne la cohésion et la collaboration offertes par l’équipe de direction, la contribution de la communauté et l’accès à la formation comme quelques-uns des facteurs contributifs. Démontrant un fort engagement envers l’amélioration continue, les employés ont formulé des suggestions précieuses sur la manière de poursuivre leur croissance de manière positive. Ces suggestions seront prises en compte au cours des mois à venir.

Barry Friesen ajoute : « L’obtention de cette certification reflète nos valeurs fondamentales, à savoir penser aux personnes d’abord, puis faire ce qui est juste. Nous acceptons la certification avec fierté. Nous la considérons comme une célébration de notre culture et de notre communauté. Nous comprenons qu’en prenant bien soin de notre équipe, elle est mieux équipée pour porter cette attention aux autres par le biais du travail que nous accomplissons. »

Être reconnu comme Great Place to Work® marque une étape importante pour AgriRÉCUP. La certification établit la norme de l’engagement continu de l’organisation à aider son équipe et sa culture à s’épanouir année après année.

Au sujet d’AgriRÉCUP

AgriRÉCUP est l’organisme de l’industrie agricole dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et produits en plastique de l’industrie. L’organisme est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la phytoprotection, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires et de l’industrie des plastiques agricoles. AgriRÉCUP occupe des bureaux à Lethbridge (Alberta), à Moose Jaw (Saskatchewan), à Etobicoke (Ontario) et à Saint-Bruno-de-Montarville (Québec).

Personne-ressource :

Kim Timmer, directrice, relations avec les intervenants et politique

416-646-1258

timmerk@cleanfarms.ca

