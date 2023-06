English Danish

30 juni 2023

Meddelelse nr. 36

Status på selskabets tilgodehavende hos Portinho S.A. med betalingsfrist den 1. juli 2023

I det konsoliderede regnskab (med datterselskabet Reponex Pharmaceuticals A/S) pr. 31. marts 2023 har selskabet et tilgodehavende hos Portinho S.A., der er indregnet til dagsværdi i henhold til IFRS regnskabsreglerne om reverse take-over, med en værdi på 62,4 mio. kr.

Indregningerne i det konsoliderede regnskab såvel som i Selskabets regnskab er baseret på, at tilgodehavendet udgør 9,55 mio. EUR med tillæg af renter eller svarende til 72,5 mio. kr., og med aftalt forfald senest 1. juli 2023.

Portinho S.A har meddelt Selskabet, at ejerne af Portinho S.A har indgået en bindende salgsaftale vedrørende samtlige aktier i Portinho S.A den 30. september 2022 og at Selskabets tilgodehavende vil blive indfriet i forbindelse med købesummens betaling.

Portinho S.A har desuden meddelt, at købers bank har bekræftet og dokumenteret, at køber råder over tilstrækkelig kapital til gennemførsel af handlen.

Portinho S.A har meddelt, at hverken sælgerne af Portinho S.A eller deres advokat har nogen grund til at tro at effektiv betaling ikke vil blive effektueret inden for kort tid men ikke betids til at Selskabets tilgodehavende kan indfries den 1. juli 2023 som aftalt.

På baggrund af ovenstående informationer og en kontinuerlig tæt dialog mellem Selskabets bestyrelse og ledelsen af Portinho S.A er det bestyrelsens klare forventning, at tilgodehavendet vil blive indfriet inden for en kortere tidsperiode.

Kapitalforhold

Selskabet har til en række finansielle kreditorer herunder Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Nykredit A/S og private långivere afgivet sikkerhed i tilgodehavendet hos Portinho S.A. Forfaldstidspunkterne for de gældsposter der har sikkerhed i Portinho tilgodehavendet vil uagtet ovenstående følge indgåede afviklingsplan.

Der er udarbejdet en kapitalberedskabsplan, som viser det forventede kapitalbehov i forskellige scenarier, og som viser, at Selskabet og Koncernen i alle scenarier, inkl at Portinho tilgodehavende ikke afvikles i 2023, vil have en positiv kapitaldækning i 2023. Dette skal sammenholdes med at selskabet, som nævnt i årsrapporten for 2022, har fået stillet yderligere kreditfacilitet til rådighed fra en af selskabets långivere.

For yderligere information:

Thomas Kaas Selsø, CEO of Pharma Equity Group A/S, phone: +45 40 22 21 14

Christian Vinding Thomsen, Chairman of the Board of Directors of Pharma Equity Group A/S, phone: +45 2622 7222

About Pharma Equity Group A/S

Pharma Equity Group, a listed company on the Nasdaq Copenhagen stock exchange, is fully dedicated to advancing the medical projects of its subsidiary, Reponex Pharmaceuticals A/S. With an unwavering focus on healthcare, Pharma Equity Group's primary objective is to bring significant value to Reponex Pharmaceuticals' medical projects.

The company is committed to providing extensive support, resources, and expertise to drive the development and success of these projects. As a strategic partner, Pharma Equity Group works closely with Reponex Pharmaceuticals, prioritizing the advancement of innovative medical solutions and breakthrough therapies. Every effort is currently directed towards ensuring the utmost success and impact of Reponex Pharmaceuticals' medical projects, with an unwavering dedication to improving global healthcare outcomes. Only when the full potential of Reponex Pharmaceuticals has been unfolded is the intention to explore opportunities to invest in other companies. This approach ensures a strong commitment to the current medical projects and their development, while – on the longer term – remaining open to new strategic investments for continuous growth