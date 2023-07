Worldline - Rapport semestriel du contrat de liquidité - S1 2023

English French

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Worldline SA au 30 juin 2023

Paris - La Défense, le 4 juillet 2023 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Worldline SA à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titre

5 076 608,00 euros

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 3 006

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 3 280

Volume échangé sur le semestre à l’achat : 442 349 titres pour un montant de

17 206 353,59 euros

Volume échangé sur le semestre à la vente : 442 349 titres pour un montant de

17 185 552,14euros

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titre

5 097 410,00 euros

Contacts

Relations investisseurs

Laurent Marie

+33 7 84 50 18 90

laurent.marie@worldline.com

Benoit d’Amécourt

+33 6 75 51 41 47

benoit.damecourt@worldline.com

Guillaume Delaunay

+33 6 72 56 80 52

guillaume.delaunay@worldline.com

A PROPOS DE Worldline

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros en 2022. worldline.com

SUIVEZ-NOUS

Pièce jointe