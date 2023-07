PRESSRELEASE





Tarik Cengiz utses till ny Global Sales Director och Jesper Lindroos blir ny COO.

Arcomas nuvarande Business Director & Key Account Manager Tarik Cengiz blir ny Global Sales Director och medlem i Arcomas ledningsgrupp. Jesper Lindroos, nuvarande Head of Supply Chain & Customer Service utses även till COO med ansvar för siten i Växjö.

”Tarik har gjort ett starkt jobb sedan han kom in med att driva försäljningen framåt, jag är väldigt glad att ha honom med i ledningsgruppen och på vår framtida resa på Arcoma. Jesper har drivit igenom en lång rad förbättringar i sin roll som supply chain och kundservicechef och tar nu ett samlat ansvar för supply chain, produktion och drift på siten i Växjö. Med detta på plats säkrar vi ökat fokus på sälj och ett samlat ansvar för produktion och drift.”, säger Mattias Leire, VD för Arcoma AB.





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se







För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Leire, VD, mattias.leire@arcoma.se, 0766-66 54 88

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 5 juli 2023 kl. 9.30

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/







Bilaga