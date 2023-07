La Universidad Luiss acogió la Conferencia Internacional sobre la Evaluación del Movimiento ESG y su Impacto en los Negocios.

English Italian French Spanish Dutch

La Universidad Luiss acogió una conferencia internacional sobre "La evaluación del movimiento ESG: Reflexiones éticas sobre ESG y su impacto en los negocios", organizada por la Universidad de Roma, la Universidad Wharton de Pensilvania y el Observatorio ETHOS de Ética Pública. La conferencia pretendía mejorar la comprensión del movimiento ESG, contribuir a su evaluación moral y explorar enfoques para hacer realidad sus valores subyacentes.

Más de 30 billones de dólares en activos mundiales se invierten actualmente en fondos que utilizan principios medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) para medir el rendimiento de las empresas. Este poderoso y lucrativo movimiento ASG ha aumentado la presión sobre los líderes empresariales para que aborden las preocupaciones ASG y redefinan el propósito corporativo más allá de la riqueza de los accionistas.

Sin embargo, el ESG se enfrenta a críticas en Estados Unidos tanto por parte de los republicanos, que lo consideran "capitalismo despierto", como de los demócratas y antiguos partidarios de la izquierda, preocupados por el lavado verde y las prácticas engañosas. Los detractores sostienen que el ESG persigue objetivos contradictorios: proteger a las empresas de los riesgos sociales y medioambientales y, al mismo tiempo, remodelar el objeto social de las empresas de forma moralmente responsable.

Durante la conferencia, ponentes académicos y representantes empresariales debatieron el fenómeno ESG desde diversas perspectivas. Su objetivo era contribuir a su evaluación moral, explorar su posible tensión con la Responsabilidad Social Corporativa y profundizar en las propuestas teóricas existentes que apoyan sus valores. Académicos de universidades de todo el mundo participaron en tres días de debates, ofreciendo sus aportaciones para profundizar en la comprensión del ESG. Entre los ponentes más destacados se encontraban Florian Berg, de la Sloan School of Management del MIT, Sandrine Blanc, de la ISEEC Business School, Thomas J. Donaldson de la Wharton School, Laura Marie Edinger-Schons de la Universidad de Hamburgo, Elena Granaglia de la Universidad de Roma Tre, Joseph Heath de la Universidad de Toronto, Witold Henisz de la Wharton School, Nien-hê Hsieh de la Universidad de Harvard, Tae Wan Kim de la Tepper School of Business de la Universidad Carnegie Mellon, Colin Mayer de la Said Business School de la Universidad de Oxford, Sebastiano Maffettone de la Universidad Luiss, Eric Orts de la Wharton School, Gianfranco Pellegrino de la Universidad Luiss, Andreas Rasche de la Copenhagen Business School, Gianfranco Rusconi de la Universidad de Bérgamo, Silvana Signori de la Universidad de Bérgamo, Giacomo Sillari de la Universidad Luiss, Andreas Scherer de la Universidad de Zúrich, Judith Strohle de la Universidad de St. Gallen y Alessandro Zattoni, de la Universidad Luiss.

Además, en una importante mesa redonda titulada "ESG in Theory and Practice" participaron influyentes personalidades del mundo empresarial, entre ellos Claudio De Vincenti (AdR) y Livio Livi (Q8).













Video: link