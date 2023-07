L'université Luiss a accueilli une conférence internationale sur l'évaluation du mouvement ESG et son impact sur les affaires.

English Italian French Spanish Dutch

L'université Luiss a récemment accueilli une conférence internationale intitulée "Assessing the ESG movement : Réflexions éthiques sur l'ESG et son impact sur les affaires", organisée par l'Université de Rome, l'Université Wharton de Pennsylvanie et l'Observatoire d'éthique publique ETHOS. L'objectif de cette conférence était d'améliorer la compréhension du mouvement ESG, de contribuer à son évaluation morale et d'explorer les approches permettant de mettre en pratique ses valeurs sous-jacentes.

Actuellement, plus de 30 000 milliards de dollars d'actifs mondiaux sont investis dans des fonds qui utilisent les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour évaluer les performances des entreprises. Ce mouvement puissant et rentable exerce une pression croissante sur les chefs d'entreprise pour qu'ils prennent en compte les préoccupations ESG et redéfinissent l'objectif de l'entreprise au-delà de la simple création de richesse pour les actionnaires.

Cependant, aux États-Unis, l'ESG fait face à des critiques de la part des républicains qui y voient un "capitalisme éveillé", ainsi que de la part des démocrates et anciens partisans de gauche qui s'inquiètent de l'écoblanchiment et des pratiques trompeuses. Les critiques soutiennent que l'ESG poursuit des objectifs contradictoires : protéger les entreprises contre les risques sociaux et environnementaux tout en redéfinissant l'objectif de l'entreprise de manière moralement responsable.

Au cours de la conférence, des universitaires et des représentants d'entreprises ont abordé le phénomène ESG sous différents angles. Ils ont cherché à contribuer à son évaluation morale, à explorer les tensions potentielles avec la responsabilité sociale des entreprises et à approfondir les propositions théoriques existantes qui soutiennent ses valeurs. Des universitaires du monde entier ont participé à trois jours de discussions, apportant ainsi leur contribution pour approfondir la compréhension de l'ESG. Parmi les principaux intervenants, on peut citer Florian Berg de la MIT Sloan School of Management, Sandrine Blanc de l'ISEEC Business School, Thomas J. Donaldson de la Wharton School, Laura Marie Edinger-Schons de l'université de Hambourg, Elena Granaglia de l'université Roma Tre, Joseph Heath de l'université de Toronto, Witold Henisz de la Wharton School, Nien-hê Hsieh de l'université de Harvard, Tae Wan Kim de la Tepper School of Business de l'université de Carnegie Mellon, Colin Mayer de la Said Business School de l'université d'Oxford, Sebastiano Maffettone de l'université Luiss, Eric Orts de la Wharton School, Gianfranco Pellegrino de l'université Luiss, Andreas Rasche de la Copenhagen Business School, Gianfranco Rusconi de l'université de Bergame, Silvana Signori de l'université de Bergame, Giacomo Sillari de l'université Luiss, Andreas Scherer de l'université de Zurich, Judith Strohle de l'université de St. Gallen et Alessandro Zattoni de l'Université Luiss.

En outre, une table ronde importante intitulée "ESG in Theory and Practice" a réuni des personnalités influentes du monde des affaires, dont Claudio De Vincenti (AdR) et Livio Livi (Q8).













