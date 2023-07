Die Luiss-Universität veranstaltete eine internationale Konferenz zur Bewertung der ESG-Bewegung und ihrer Auswirkungen auf das Geschäft.

English Italian French Spanish Dutch

Die Luiss-Universität war Gastgeber einer internationalen Konferenz zum Thema "Bewertung der ESG-Bewegung: Ethische Überlegungen zu ESG und ihren Auswirkungen auf die Wirtschaft". Die Konferenz wurde von der Universität Rom, der Wharton University of Pennsylvania und dem ETHOS Observatorium für öffentliche Ethik organisiert. Ziel der Konferenz war es, das Verständnis für die ESG-Bewegung zu verbessern, zur moralischen Bewertung beizutragen und Ansätze zur Verwirklichung der zugrunde liegenden Werte zu untersuchen.

Mehr als 30 Billionen Dollar an globalen Vermögenswerten sind mittlerweile in Fonds investiert, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) zur Messung der Unternehmensleistung verwenden. Diese mächtige und lukrative ESG-Bewegung hat einen zunehmenden Druck auf Unternehmensführer ausgeübt, sich mit ESG-Belangen auseinanderzusetzen und den Unternehmenszweck jenseits des Aktionärsvermögens neu zu definieren.

Allerdings wird die ESG-Bewegung in den Vereinigten Staaten sowohl von den Republikanern kritisiert, die darin einen "wachen Kapitalismus" sehen, als auch von den Demokraten und ehemaligen Anhängern auf der Linken, die sich Sorgen über Greenwashing und betrügerische Praktiken machen. Kritiker argumentieren, dass ESG widersprüchliche Ziele verfolgt: den Schutz der Unternehmen vor sozialen und ökologischen Risiken, während sie gleichzeitig den Unternehmenszweck moralisch verantwortlich neu gestalten.

Während der Konferenz diskutierten akademische Redner und Unternehmensvertreter das ESG-Phänomen aus verschiedenen Perspektiven. Sie wollten zur moralischen Bewertung beitragen, das potenzielle Spannungsverhältnis zur sozialen Verantwortung von Unternehmen untersuchen und sich mit bestehenden theoretischen Vorschlägen zur Unterstützung der zugrunde liegenden Werte auseinandersetzen. Wissenschaftler von Universitäten aus aller Welt trugen mit ihren Beiträgen dazu bei, das Verständnis von ESG zu vertiefen. Namhafte Redner waren unter anderem Florian Berg von der MIT Sloan School of Management, Sandrine Blanc von der ISEEC Business School, Thomas J. Donaldson von der Wharton School, Laura Marie Edinger-Schons von der Universität Hamburg, Elena Granaglia von der Universität Roma Tre, Joseph Heath von der Universität Toronto, Witold Henisz von der Wharton School, Nien-hê Hsieh von der Harvard University, Tae Wan Kim von der Tepper School of Business der Carnegie Mellon University, Colin Mayer von der Said Business School der Universität Oxford, Sebastiano Maffettone von der Universität Luiss, Eric Orts von der Wharton School, Gianfranco Pellegrino von der Universität Luiss, Andreas Rasche von der Copenhagen Business School, Gianfranco Rusconi von der Universität Bergamo, Silvana Signori von der Universität Bergamo, Giacomo Sillari von der Universität Luiss, Andreas Scherer von der Universität Zürich, Judith Strohle von der Universität St. Gallen und Alessandro Zattoni von der Universität Luiss.

Des Weiteren fand ein wichtiges Rundtischgespräch mit dem Titel "ESG in Theorie und Praxis" statt, an dem einflussreiche Persönlichkeiten aus der Geschäftswelt teilnahmen, darunter Claudio De Vincenti (AdR) und Livio Livi (Q8).









Video: link