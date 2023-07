Buitengewone algemene vergadering van 5 juli 2023 - Oproeping

English French Dutch

De buitengewone algemene vergadering van 5 juli 2023 keurde alle besluiten goed met betrekking tot de vernieuwing van het toegestane kapitaal en het verkrijgen, in pand nemen en vervreemden van eigen aandelen te verlengen en de volmachten te verlenen om deze beslissingen uit te voeren.

De notulen van de algemene vergadering zullen uiterlijk 11 juli 2023 beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap (www.ascencio.be).

OVER ASCENCIO

Ascencio SA is een vennootschap naar Belgisch recht, gespecialiseerd in investeringen in commercieel vastgoed en meer bepaald in supermarkten en retailparken.

De Vennootschap is aanwezig in België, Frankrijk en Spanje, respectievelijk onder het statuut van SIR, SIIC en SOCIMI.

Met haar multidisciplinaire team beheert zij haar activa en haar relaties met haar huurders-retailers op verantwoorde wijze, met name op het gebied van duurzaamheid.

De reële waarde van haar portefeuille bedraagt ongeveer 750 miljoen EUR, verdeeld over 104 gebouwen, die huuropbrengsten van ongeveer 50 miljoen EUR per jaar genereren.

Ascencio SA noteert op Euronext Brussel.

Haar beurswaarde bedraagt op 31 maart 2023 320 miljoen EUR.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.ascencio.be.

Vincent H. QUERTON

Chief Executive Officer

Tel : +32 (0)71.91.95.00

Cédric BIQUET

Chief Financial Officer

Tel : +32 (0)71.91.95.00

Stéphanie VANDEN BROECKE

Secretary General & General Counsel

Tél : +32 (0)71.91.95.00





