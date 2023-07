French English

ABC arbitrage

Publication de la politique d’investissement responsable de sa filiale ABC arbitrage Asset Management

ABC arbitrage Asset Management est une Société de Gestion française - agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) - et filiale à 100% de la société ABC arbitrage. Cette société de gestion, déploie son savoir-faire à travers des fonds d’investissement alternatifs (AIF), des mandats de gestion, du conseil en stratégie d’investissement et des contrats de négociation de portefeuilles d’instruments financiers auprès d’investisseurs qualifiés / clients professionnels et porte une partie importante des savoir-faire du groupe.

Un an après avoir rejoint l'initiative des Nations-Unies pour la promotion et la mise en œuvre de principes pour l'investissement responsable (UNPRI, UN Principles for Responsible Investment), ABC arbitrage Asset Management rend publique sa politique d’investissement responsable. Cette politique détaille sa philosophie et son approche en la matière, les ressources humaines et techniques dédiées aux sujets environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG), les actions en place et les perspectives pour le futur.

ABC arbitrage Asset Management est engagée dans une démarche d’amélioration continue pour prendre de mieux en mieux en compte les critères ESG dans ses stratégies d’investissement alternatives quand bien même les piliers et principes d'investissement responsable existants et traditionnels ne sont pas forcément pertinents pour une activité basée sur des modèles quantitatifs et systématiques. Elle mettra donc régulièrement à jour sa politique d’investissement responsable en ce sens.

Alexandre OSPITAL, directeur général d'ABC arbitrage Asset Management a déclaré : “La publication de notre politique d’investissement responsable est une traduction concrète de l’engagement qu’a pris ABC arbitrage Asset Management en rejoignant l’UNPRI. C’est également une étape importante, qui sera suivie d’autres projets de développement. Nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre ce travail pour faire progresser l’investissement responsable au sein des acteurs quantitatifs systématiques”.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet de la société : abc-arbitrage.com

Contacts : abc-arbitrage.com

Relations actionnaires : actionnaires@abc-arbitrage.com

Relations presse: VERBATEE / v.sabineu@verbatee.com EURONEXT Paris - Compartiment B

ISIN : FR0004040608

Reuters BITI.PA / Bloomberg ABCA FP

Pièce jointe