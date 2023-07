Percée dans le domaine du traitement de la maladie d’Alzheimer : La Société Alzheimer de l’Ontario salue l’approbation par les États-Unis d’une thérapie modificatrice de la maladie qui change la donne

English French

TORONTO, 06 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société Alzheimer de l’Ontario se réjouit de la décision d’aujourd’hui de la FDA américaine d’accorder l’approbation complète au lecanemab (nom de marque : Leqembi), un traitement modificateur de la maladie d’Alzheimer. Il s’agit de la première approbation complète d’un traitement de la maladie d’Alzheimer dans le monde et de la dernière avancée positive pour la recherche sur les options thérapeutiques et les diagnostics.

« L’impuissance cède progressivement la place à l’espoir, a déclaré Cathy Barrick, cheffe de la direction de la Société Alzheimer de l’Ontario. Bien que nous ayons toujours été en mesure de réduire le risque de développer la maladie d’Alzheimer grâce à des choix de mode de vie, l’émergence de traitements sûrs et efficaces offre aux prestataires de soins de santé et aux familles des options supplémentaires pour bien vivre avec la maladie d’Alzheimer et, pour la toute première fois, de ralentir la progression de la maladie elle-même. »

L’approbation traditionnelle d’aujourd’hui fait suite à l’approbation accélérée accordée au Leqembi en janvier de cette année. Il s’agit d’un signe de confiance dans la capacité du traitement à modifier le cours de la maladie d’Alzheimer au premier stade. Le Leqembi a été soumis à Santé Canada pour examen en mai 2023; il n’existe actuellement aucun traitement pour la maladie d’Alzheimer dont l’utilisation est approuvée au Canada, mais plutôt pour ses symptômes sous-jacents.

Les options de traitement actuellement disponibles aux États-Unis, y compris le Leqembi, doivent toutes être administrées au début de la progression de la maladie d’Alzheimer, ce qui nécessite une détection et un diagnostic précoces. Une recherche de l’Université de Californie du Sud publiée en 2022 montre que l’Ontario est mal préparé à l’arrivée imminente de ces traitements modificateurs : avec l’introduction d’un traitement en Ontario, les temps d’attente pour recevoir un diagnostic de la maladie d’Alzheimer monteraient en flèche jusqu’à sept ans et demi : bien plus longtemps que ne vivront de nombreuses personnes qui cherchent à obtenir un diagnostic — et bien trop longtemps pour que les traitements soient efficaces.

« Nous avons été avertis des années à l’avance que des options de traitement pour la maladie d’Alzheimer arrivaient en Ontario, a poursuivi Mme Barrick. Il n’y a aucune excuse pour ne pas être prêt : prêt en matière de capacité de perfusion, d’infrastructure de diagnostic et de formation en soins primaires. Un membre de la famille proche d’un adulte sur trois en Ontario est atteint d’un trouble neurocognitif; ces personnes s’attendent à ce que leur gouvernement mette à disposition des soins de qualité que leurs proches attendent et méritent. »

Comme avec tous les médicaments de ce type, le Leqembi comporte des risques associés. Toute personne qui envisage des options de traitement pour la maladie d’Alzheimer doit en discuter avec son prestataire de soins de santé.





À propos de la Société Alzheimer de l'Ontario

La Société Alzheimer est une fédération de 26 prestataires de services de soutien de première ligne présente dans toutes les communautés en Ontario. L’année dernière, nous avons soutenu 95 000 clients, y compris des partenaires de soins et des personnes vivant avec un trouble neurocognitif. Nous sensibilisons et formons les médecins et d’autres professionnels de la santé ainsi que le grand public, et nous œuvrons à réduire les préjugés trop souvent associés aux troubles neurocognitifs. En tant que prestataires de services de santé, nous offrons des programmes d’orientation dans le système de soins, de répit pour les partenaires de soins, ainsi que des programmes de jour pour adultes, de loisirs thérapeutiques et bien plus à peu de frais ou gratuitement pour les familles. Avec des centaines de membres du personnel et des milliers de bénévoles, nous cherchons à atténuer les conséquences personnelles et sociales de la maladie d’Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs. Nous œuvrons également à promouvoir la recherche pour trouver un remède curatif.

Découvrez-en plus et trouvez une Société Alzheimer près de chez vous à https://alzheimer.ca/on/fr/propos-de-nous/trouvez-votre-societe-en-ontario

