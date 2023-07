French English





Safe group annonce un chiffre d’affaires semestriel de 2,9M€

Chiffre d’affaires du second trimestre de 1,4M€ au 2 ème trimestre 2022, stable par rapport au 1 er trimestre 2022

Croissance semestrielle française de Safe Orthopaedics de 32%

Croissance semestrielle de Safe Medical de 7% par rapport à 2022

Réorganisation en cours des zones moins dynamiques

Éragny-sur-Oise, Fleurieux sur l’Arbresle, France, le 10 juillet 2023 08h35 – Safe (FR001400F1V2– ALSAF),groupe spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour les chirurgies orthopédiques, tout particulièrement pour la chirurgie du dos, annonce son chiffre d’affaires semestriel clos au 30 juin 2023.

« Safe Group clôture le premier semestre 2023 avec une croissance des ventes semestrielles globale de 6% par rapport au premier semestre 2022 portée par la croissance des ventes directes française de Safe Orthopaedics (+32%), la mise en place d’une commercialisation hydride au UK (+37%) et de Safe Medical (+7%). Sur les marchés allemands et américains, nous menons des discussions avec des acteurs locaux pour augmenter nos présences commerciales et dynamiser l’adoption de nos technologies » commente Pierre Dumouchel, Président-Directeur Général de Safe Group. « Le second semestre doit être dynamisé par l’accélération des ventes de Sycamore et Hickory en cours de déploiement à l’international et par la contractualisation de distributeurs et agents sur les zones moins dynamiques »

Chiffre d’affaires au 30 juin 2023

Milliers d’euros T1 2023 T2 2023 S1 2023 T1 2022 T2 2022 S1 2022 Variation

T2 23/ T2 22 Variation

S1 23/ S1 22 Safe Orthopaedics 918 808 1 726 928 817 1 745 -1% -1% Safe Medical 590 593 1 183 490 518 1 008 +14% +17% Safe Group 1 508 1 401 2 909 1 418 1 335 2 753 +5% +6%

Hors impact IFRS 15

Les ventes directes semestrielles de Safe Orthopaedics s’élèvent à 1 149 k€ contre 1 182 k€ au premier semestre 2022, en contraction de 3%, principalement impactées par une contraction des ventes allemandes et américaines contrairement aux marchés historiques de Safe Orthopaedics : la France et le Royaume Uni où les ventes sont en croissance à deux chiffres.

En France, au premier semestre, les ventes directes s’établissent à 842k€ contre 643k€ (+30%) au premier semestre 2022. Le deuxième trimestre en croissance de 20% s’inscrit dans la série de 5 trimestres post-covid en croissance à deux chiffres.

Au Royaume Uni, les ventes directes semestrielles s’établissent à 110k€ contre 88k€ (+25%), sans compter l’apport de la première commande du nouveau distributeur contracté au deuxième trimestre pour renforcer la prospection commerciale en Angleterre et au Pays de Galles.

En Allemagne et aux Etats-Unis, les ventes directes s’établissent à 197k€ contre 443k€ au premier semestre 2022. Ces deux marchés requièrent des supports commerciaux et techniques renforcés. Aussi, depuis le début d’année 2023, Safe Orthopaedics revoit son organisation commerciale et recherche activement des partenaires de distributions afin de renforcer la prospection et un support aux chirurgiens quotidiens.

Les ventes indirectes enregistrées à 577k€ sur le premier semestre 2023 sont en légère croissance de 3% par rapport à l’année 2022. La prudence financière de certains distributeurs dans un contexte financier international troublé limitent encore la croissance internationale. Cependant, la société note une progression significative de ses ventes en Amérique latine et en Europe de l’est où les distributeurs font la promotion active du modèle prêt-à-l ’emploi et propose l’ensemble des gammes SteriSpineTM.

La société est en recherche active de nouveaux distributeurs européens et travaille de lancement commercial international des nouvelles technologies Sycamore et Hickory.

Safe Medical affiche des ventes semestrielles de 1183k€ contre 1106k€ en 2022, en croissance de 7%.

Pour des raisons de confidentialité et respect de ses clients autre que Safe Orthopaedics, le groupe ne communique pas de détail commercial.

D’un point de vue technologique, le nombre d’acte SteriSpineTM dépassent les 27.000 procédures vendues au 30 juin 2023. Les nouvelles technologies Sycamore et Hickory sont désormais en commercialisation internationale à l’exception des États-Unis en attente d’homologation FDA.

Au second semestre 2023, la société qui a déjà réalisé plus de 150 chirurgies Sycamore sous suivi clinique renforcé publiera les résultats cliniques à 12 mois et est en attente de l’enregistrement officiel dans plusieurs groupements hospitaliers.

D’un point de vue structurel, le groupe produit l’ensemble de ses produits SteriSpineTM en interne depuis l’été 2022. Le groupe offre des délais de production réduits, optimise ses besoins en fonds de roulement et affiche une reprise de marge brute significative. Tous ces éléments seront détaillés lors de la publication des résultats financiers le 10/10/2023.

Position de Trésorerie

Au 30 juin 2023, la trésorerie du groupe s’élevait à 70 k€, contre 220 k€ au 30 juin 2022.

Pour rappel, un programme de financement de 30M€ a été signé avec Alpha Blue Ocean le 14 mars 2023. Il en est rappelé les risques inhérents, et notamment son potentiel fortement dilutif, dans le communiqué de presse publié le 14 mars 2023 accessible sur le site internet de la société.

Prochaine publication financière

Résultats du 1er semestre 2023, le 10 octobre 2023 (après bourse)

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes àl’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant àréduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics,dont le siège social est situé en région parisienne (95610 Eragny-sur-Oise) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise (Fleurieux-sur-l’Arbresle).

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose d’un centre d’innovation et de deux sites de productions en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210)et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

