SAFE - DEMISSION DE RODOLPHE CADIO ET NOMINATION DE NICOLAS PAPILLON AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DEMISSION DE RODOLPHE CADIO ET NOMINATION DE NICOLAS PAPILLON AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Fleurieux-sur-l’Arbresle – France – 5 janvier 2026 – 18h - Safe (FR001400ZU25 – ALSAF), annonce la démission de Rodolphe Cadio de ses fonctions d'administrateur de la société, avec effet au 31 décembre 2025.

Pour rappel, le Conseil d'Administration de Safe Group a procédé à la nomination, lors de l’Assemblée Générale du 26 décembre 2025, de Nicolas Papillon en qualité d'administrateur.

« Nous tenons à remercier Rodolphe Cadio pour sa contribution au retournement de Safe Group, et sommes heureux d’accueillir Nicolas Papillon au sein du Conseil d’administration. Son expertise et sa vision stratégique seront précieuses pour accompagner la croissance de notre groupe. », a déclaré Victor Humberdot, Président de Safe Group.

Safe Group poursuit avec confiance sa stratégie de développement et reste pleinement mobilisée pour atteindre ses objectifs.

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

