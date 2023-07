English Swedish

Inbjudan till presentation av Sdiptechs delårsrapport för andra kvartalet 2023

Sdiptech AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för det andra kvartalet 2023, fredagen den 21 juli 2023, kl. 08:00, och bjuder in till en presentation via en webbsänd telefonkonferens samma dag kl. 14.00. Sdiptechs VD Jakob Holm och CFO Bengt Lejdström kommer att presentera rapporten samt svara på frågor. Presentationen hålls på engelska.

Presentationen webbsänds

Sändningen går att följa via följande länk:

https://financialhearings.com/event/46749

Om du önskar delta och ställa skriftliga frågor går det att göra via följande länk:

https://ir.financialhearings.com/sdiptech-q2-2023

Telefonkonferens

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor:

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5008950

De presentationsbilder som används kommer att finnas tillgängliga under telefonkonferensen och kommer även att publiceras på bolagets hemsida:

www.sdiptech.com



För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 800 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli 2023, kl 13:00.

