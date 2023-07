Mendus offentliggör prospekt avseende tidigare offentliggjord företrädesemission och riktad emission

Swedish English

Mendus AB (publ) ("Mendus" eller "Bolaget"), (NASDAQ Stockholm: IMMU), offentliggjorde den 8 juni 2023 att styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, fattat beslut om en kapitalanskaffning om cirka 317 MSEK (“Transaktionen”), som omfattas av en riktad emission av aktier och teckningsoptioner till Flerie om cirka 90 MSEK (den “Riktade Emissionen”), i kombination med en företrädesemission av units om cirka 227 MSEK (“Företrädesemissionen”). Den 10 juli 2023 godkände extra bolagsstämman styrelsens beslut om Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen. Prospektet för Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida.





Publicering av prospektet

Fullständig information om Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen återfinns i det prospekt som har upprättats av styrelsen i Bolaget och som idag, den 11 juli 2023, har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mendus.com, tillsammans med all annan information relaterad till Transaktionen. Prospektet hålls även tillgängligt på Pareto Securities hemsida, www.paretosec.com och kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.





Företrädesemissionen i sammandrag

Aktieägare i Mendus erhåller en (1) uniträtt per aktie som innehas på avstämningsdagen idag den 11 juli 2023.

Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av sju (7) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO3.

Teckningskursen är 3,36 SEK per unit, motsvarande 0,48 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Företrädesemissionen omfattas i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Mendus att erhålla cirka 227,0 MSEK och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 från Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla ytterligare likvid om upp till cirka 64,9 MSEK före transaktionskostnader.





Den Riktade Emissionen i sammandrag

Den Riktade Emissionen består av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 riktade till Flerie Invest AB.

Teckningskursen är 0,48 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Genom den Riktade Emissionen kommer Mendus att erhålla cirka 90,0 MSEK och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 från den Riktade Emissionen kommer Bolaget att erhålla ytterligare likvid om upp till cirka 25,7 MSEK före emissionskostnader.





Tidsplan

13 – 24 juli 2023 Handel med uniträtter 13 – 27 juli 2023 Teckningsperiod 13 juli – 8 augusti 2023 Handel med betalda tecknade units (BTU) 28 juli 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet av Företrädesemissionen 10 augusti 2023 Beräknad dag för första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO3 15 – 29 mars 2024 Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO3





Rådgivare

Pareto Securities AB agerar som Sole Manager och Bookrunner i samband med Transaktionen. Advokatfirman Delphi KB agerar som juridisk rådgivare till Bolaget i samband med Transaktionen. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Pareto Securities AB i samband med Transaktionen.





FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

VD

E-post: i r@mendus.com





INVESTOR RELATIONS

Corey Davis

LifeSci Advisors, LLC

Telefon: + 1 212-915-2577

E-post: cdavis@lifesciadvisors.com





MEDIAKONTAKTER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu





OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livkvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com





