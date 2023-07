AgriRÉCUP confirmé organisme de gestion reconnu (OGR) pour la récupération et la valorisation des plastiques agricoles au Québec

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 12 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- RECYC-QUÉBEC accorde à AgriRÉCUP le statut d’organisme de gestion reconnu (OGR). Le statut englobe la récupération et la valorisation des plastiques et des emballages utilisés en agriculture. S’y ajoutent les pesticides et semences périmés, ou non utiles. Ces produits sont soumis aux obligations inscrites par le gouvernement du Québec dans son nouveau Règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises (RRVPE). Pour les entreprises concernées, la façon la plus simple de s’y conformer consiste à devenir membre d’AgriRÉCUP. Le statut d’OGR confirme son expertise et son engagement, de même que sa progression dans le domaine au cours des treize dernières années.



Cette désignation s’applique à quatre sous-catégories de produits agricoles visées par le RRVPE : sous-catégories 1 (plastiques de fenaison), 2 et 3 (sacs et contenants de produits pour usage agricole) et 7 (pesticides périmés et semences traitées). Dans le cadre du RRVPE, l’obligation pour les entreprises d’en assurer la récupération et la valorisation est entrée en vigueur le 30 juin 2023.

Forte de cette désignation, en collaboration avec les intervenants publics et privés, l’équipe AgriRÉCUP peut bonifier les programmes existants. Elle possède la latitude requise pour en introduire de nouveaux. Au nom de ses membres, le statut d’OGR permet d’appliquer des solutions d’économie circulaire pour les emballages et plastiques agricoles.

« AgriRÉCUP remercie RECYC-QUÉBEC de sa confiance. AgriRÉCUP s’engage pleinement à faire tous les efforts pour contribuer à la réalisation des objectifs de récupération et de valorisation des produits utilisés en agriculture, » a déclaré Barry Friesen, son directeur général. Il ajoute : « L’atteinte de cette nouvelle étape dans la mise en œuvre de son plan de responsabilité élargie des producteurs, le Québec confirme son leadership dans l’économie circulaire et la réduction des déchets dans le secteur agricole. L’obtention de cette reconnaissance concrétise notre volonté de rendre le recyclage plus accessible aux agriculteurs. Nous éprouvons une immense fierté de jouer ce rôle. »

Christine Lajeunesse, directrice d’AgriRÉCUP pour l’est du Canada, collabore avec les membres et les intervenants du secteur à la mise en place et au succès des programmes. Concernant l’obtention du statut, elle conclut : « Notre désignation d’OGR reflète la contribution de tous. En particulier, soulignons l’apport des producteurs agricoles. Ils préparent, trient et déposent les produits visés aux endroits désignés. Ces gestes nourrissent le désir partagé pour des terres et un environnement en santé. »

Au sujet d’AgriRÉCUP

AgriRÉCUP est un organisme national mis en place par l’industrie agricole afin de gérer de façon optimale et responsable les programmes de récupération et de valorisation des plastiques, emballages et autres produits utilisés en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère les matériaux en vue de les recycler ou de les éliminer en toute sécurité. L’organisme y parvient par l’intermédiaire d’un réseau de quelque 150 sites de dépôt répartis à travers le Québec soit chez des détaillants agricoles ou chez des partenaires municipaux. AgriRÉCUP est financé par les entreprises fournisseurs de produits qui participent dans le secteur agricole. AgriRÉCUP occupe des bureaux à Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) et aussi à Lethbridge (Alberta), à Moose Jaw (Saskatchewan), à Winnipeg (Manitoba) et à Etobicoke (Ontario) sous la bannière Cleanfarms.



