2023. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

English Estonian

Segmendid (EURm) Q2/23 Q2/22 Muutus 6m/23 6m/22 Muutus Supermarketid 154,5 143,8 7,4% 301,7 283,3 6,5% Kaubamaja 27,0 26,8 0,7% 51,7 48,5 6,7% Autokaubandus 55,9 38,6 44,7% 97,6 72,6 34,4% Turva 3,5 2,3 55,1% 6,4 4,5 40,3% Kinnisvara 1,6 1,5 5,5% 3,2 3,0 5,8% Müügitulud kokku 242,5 213,0 13,8% 460,5 411,9 11,8% Supermarketid 4,6 3,1 48,3% 6,3 5,4 17,1% Kaubamaja 1,0 2,2 -55,9% 0,2 0,5 -61,2% Autokaubandus 4,7 3,1 50,2% 7,7 5,3 47,0% Turva 0,1 0,0 86,7% 0,1 0,0 217,1% Kinnisvara 3,0 2,8 7,5% 5,5 5,4 0,8% IFRS 16 -0,5 -0,6 -11,8% -1,0 -1,0 1,7% Maksueelne kasum kokku 12,8 10,7 20,5% 18,7 15,6 20,5%

Grupi 2023. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 242,5 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 13,8%. I poolaasta müügitulu oli 460,5 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2022. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 411,9 miljonit eurot, 11,8%. Grupi 2023. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 12,8 miljonit eurot, mis oli 20,5% kõrgem eelmise aasta võrreldava perioodi kasumist. Grupi 2023. aasta 6 kuu puhaskasum oli 13,4 miljonit eurot, mis ületas eelmise võrreldava perioodi tulemust 21,4%. Maksueelne kasum oli I poolaastal 18,7 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 20,5%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2023. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 5,3 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 4,5 miljonit eurot.

Grupi 2023. aasta teise kvartali müügitulu märkimisväärne kasv on osaliselt tingitud üldise hinnakasvu jõudmisest Grupi jaesegmentide väljamüügihindadesse, tuues paraku kohati kaasa mõningase mahulise tarbimise vähenemise. Viimaste aastate tarneprobleemid autosegmendis kasvatasid autoostusooviga klientide hulka, mis aitas autode saadavuse paranemisel tublisti kaasa autosegmendi müügitulu jõulisele 44,7%lisele kasvule. Siiski on ka sõidukite hinnad teinud läbi kasvu ja mahulises müügis on autosegmendi kasv veidi tagasihoidlikum. Saadavuse taastumine kogu autoturul on toonud kaasa autosegmendi paindlikuma hinnakujunduse müügipakkumistes. Klientide ostujõu kahanemisega kaasnevat kasvavat survet marginaalile on tunda ka teistes Grupi jaesegmentides. Selgemalt on aruandeperioodil avaldunud 2022. aastal ülikõrgete energiahindade tõttu enim kannatanud supermarketite segmendi poolt kulukasvu maandamiseks rakendatud põhjalike kokkuhoiu meetmete mõju. Kokkuhoiumeetmed koos energiakulude langusega on tugevdanud supermarketite kasumipositsiooni ja aidanud segmendi operatiivtegevuse marginaali viia tagasi 2021. aasta taseme lähedale. Grupi tööjõukulud kasvasid 2023. aasta teises kvartalis 12,5%, samal ajal kahanes töötajate arv 5,7%. Võrreldes aasta varasemaga on suletud Grupi kingakauplused.

II kvartalis suleti renoveerimistöödeks ligi kaheks kuuks supermarketite segmendi suurim kauplus Tallinnas Järvel. Mai lõpus taasavatud renoveeritud Järve Selver on klientide poolt hästi vastu võetud. I kvartalis renoveeris supermarketite segment Tartus Ringtee Selveri. Lisaks on aruandeaastal supermarketite segmendil plaanis renoveerida Solarise Toidupood Tallinna kesklinnas ning avada uus hüpermarket linna tuiksoonel Tallinna ringtee ääres. Kaubamajade segmendis jätkusid teises kvartalis e-poe platvormi arendustööd. Lisaks alustati Kaubamajade segmendis ettevalmistustöödega Kristiine I.L.U. kaupluse renoveerimiseks, mille uuendatud avamine on planeeritud augustisse. Esimeses kvartalis renoveeriti uuele kontseptsioonile Ülemiste I.L.U. kauplus, sealjuures suurendati müügipinda ligi poole võrra 460 ruutmeetrile. Uuendusena avati Ülemiste I.L.U. kaupluses eraldi sissepääsuga NYX make-up shop-in-shop. Kinnisvara segmendis valmis teises kvartalis Viimsi Keskuse katusele rajatud päikesepark. Jaanuaris suleti Saaremaal ootustele mittevastanud WOW Selver ning mais Punane Selveri Tallinnas Lasnamäel.

Supermarketid

Supermarketite ärisegmendi 2023. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 301,7miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 6,5%. II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 154,5 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 7,4%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2023. aasta I poolaastal 0,43 tuhat eurot ning II kvartalis 0,44 tuhat eurot, kasvades võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga vastavalt 7,2% ja 7,3%. Võrreldavate kaupluste vaates oli kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile I poolaastal 0,44 tuhat eurot ja II kvartalis 0,45 tuhat eurot, kasvades võrrelduna baasperioodiga vastavalt 8,8% ja 10,6%. Kauplustest tehti 2023. aasta I poolaastal 21,7 miljonit ostu, mis oli baasaastast 3,5% enam. 2023. aasta II kvartalis olid nii maksueelne kasum ja puhaskasum 4,6 miljonit eurot, olles baasperioodist 1,5 miljonit eurot suurem. I poolaasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 6,3 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 0,9 miljonit eurot. Puhaskasum I poolaastal oli 5,2 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 1,9 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult – käesoleval aastal oli dividendide tulumaks 1,0 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast.

2023. aasta I poolaasta majandustulemusi mõjutas 2022. aastal Tallinnas Priisle ja Tabasalu Selveri supermarketite avamisest lisandunud käive ning ära jäänud käive seoses Saaremaal WOW Selveri sulgemisega jaanuaris ning Punase Selveri sulgemisega maikuus. Olulise mõjuga oli samuti Tartus Ringtee Selveri ajutine sulgemine ning Tallinnas Selveri suurima kaupluse - Järve Selveri - müügitegevuse ajutine peatamine seoses renoveerimistöödega. Kõikide eelloetletud projektidega on kaasnenud ka ühekordsed kulud ning investeeringud. Supermarketite segmendi käibetulemused on jätkuvalt mõjutatud kiirenenud inflatsioonist. Toidukaupade oluline kallinemine on muutnud klientide ostuharjumusi ja hoiab kaupade mahulist müüki alla eelmise aasta taseme. II kvartali lõpus mahulise müügi langus peatus. Soojad ilmad mõjutasid positiivselt hooajakaupade müüki, tagasihoidlikumal positsioonil on nõudlus igapäevaselt mitte esmavajalike tööstuskaupade järele. Kulutused energiakandjatele on läbi rakendatud kokkuhoiuvõimalus-te ning hindade stabiliseerumisele aasta varasemal tasemel. Samas 2022. aasta alguses alanud järsk ning kõrge energiahindade ja toorainehindade tõus on tõstnud pea kõikide kulutuste hindu. Hinnatõusud, vaatamata kokkuhoiuvõimaluste otsimisele ja rakendamisele, avaldavad märkimisväärset mõju majandustulemusele. Tööjõukulude kasv on olnud supermarketite segmendis I poolaastal 12%, ületades müügitulu kasvumäära. Ühelt poolt on see kaasnenud üldisest palgatõususurvest aga on ka pidevalt otsitud võimalusi suurendada tööprotsesside efektiivsust, vähendada töötunde ning seeläbi suurendada töötajate tasusid. Kui I kvartali kõrgema võrdlusbaasi arvelt e-kaubanduse müügitulu langes, siis II kvartalis pöördus e-kaubanduse müügitulu kasvule, ületades eelmise aasta müügitulu üle 25%. E-kaubanduse Liidu poolt korraldatud rahvaküsitlusel teenis e-Selver 2023. aasta alguses kaks tunnustust: parima e-poe tiitli toidu e-poodide kategoorias ja rahva lemmiku e-poe tiitli üldarvestuses. Supermarketite segmenti kuuluva Kulinaaria OÜ möödunud aasta teises pooles alguse saanud tootmis-mahu kiire langus pidurdus esimeses kvartalis ning teise kvartali teises pooles on hakanud jõudsalt lähenema võrdlusperioodi mahule. Selveri Köögi oluline eesmärk on järjepidev uute toodete arendus, käies kaasas klientide tarbimisharjumuse muutusega ning pakkudes klientidele pidevalt uusi maitseid. Maikuu alguses valis Oma Maitse toiduajakiri oma lemmikute hulka Selveri Köögi mereannirisoto ja maasika-pistaatsia kohupiimatordi. Ka konkursil Eesti Parim Toiduaine 2023 said samad tooted ära märgituks. Kulinaaria OÜ pakendamine on täielikult üle läinud 100% taaskasutatud materjalist valmistatud salati-karpidele, mis tagavad toiduohutuse ja -hügieeni ning millede tootmiseks kulub vähem plasti.

Selver on käesoleval aastal renoveerinud kaks kauplust. Veebruaris taasavati klientidele renoveeritud Ringtee Selver Tartus ning maikuus taasavati Selveri keti suurim kauplus -Järve Selver Tallinnas. Juulis alustatakse Tallinnas, Solaris Toidupoe renoveerimisega ning aasta teisel poolel on kavas avada üks uus kauplus. I kvartal alustas 14 Selveri kauplust PPA poolt väljastatud isikut tõendavate dokumentide välja andmist. II kvartali lõpuks on väljastuspunkte üle Eesti kokku 40.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2023. aasta 6 kuu müügitulu oli 51,7 miljonit eurot, ületades eelmise aasta sama perioodi müüke 6,7%. II kvartali müügitulu oli 27,0 miljonit eurot, mis ületas eelmise aasta võrreldava perioodi tulemust 0,7%. Kaubamajade segmendi 2023. aasta 6 kuu maksueelne kasum oli 0,2 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest madalam 61,2%. II kvartalis oli maksueelne kasum 1,0 miljonit eurot, mis jäi eelmise aasta tulemusele alla 55,9%.

Kaubamaja müügimajade 6 kuu keskmine müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 0,3 tuhat eurot kuus, mis on 6,4% kõrgem, kui eelmise aasta samal perioodil. Kui eelmisel aastal 24. veebruaril alanud Venemaa täiemahuline sõda Ukrainas mõjutas esimese kvartali teise poole müüke negatiivselt, siis sel aastal oli kevadhooaja kampaania alguses klientide huvi suur ja külastatavus poodides eelmise aastaga võrreldes tunduvalt kõrgem. Esimese poolaasta algul mõjutas talvehooaja kaupade allahindlust keskmisest soojem talv, mistõttu olid sel aastal küll allahindlusprotsendid suuremad, aga kasvanud müügimahud kompenseerisid madalama marginaali ja mõjutasid tulemust positiivselt. Samas teise kvartali tulemust mõjutasid negatiivselt aprilli alguses alanud Vanasadama trammiliini ehitustööd Tallinna kesklinnas, mille tulemusena olid juuli alguseks suletud enamus Tallinna müügimaja ümbritsevad ristmikud ja liiklemine oli häiritud ka jalakäijatel. Seetõttu algas sel aastal ka suvine allahindluskampaania suuremate allahindlus-protsentidega.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2023. aasta teise kvartali müügitulu oli 1,9 miljonit eurot, kasvades 2022. aasta sama perioodiga võrreldes 24,1%. Teises kvartalis 2023. aastal oli kasum 0,06 miljonit eurot, mis oli 2022. aasta võrreldava perioodiga enam 0,02 miljonit eurot. 2023. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 3,6 miljonit eurot, mis on kasvanud 2022. aasta sama perioodiga võrreldes 24,9%. 2023. aasta esimese poolaasta kasum oli 0,1 miljonit eurot, mis oli 2022. aasta võrreldava perioodi tulemist suurem 0,08 miljonit eurot. Teise kvartali head müügitulemust vedas värskelt renoveeritud Ülemiste I.L.U. kauplus. Edukate turunduskampaaniate toel kasvasid ka kõik teised kauplused. Alustati ettevalmistustöödega Kristiine kaupluse renoveerimiseks, mille uuendatud avamine on planeeritud augustisse.

Kaubamajade segmendi 2022. aasta võrdlusbaasi mõjutab TKM King AS poolt opereeritud jalatsikaup-luste sulgemine 2022. aasta teises kvartalis. Jalatsikaupluste müügitulu oli 2022. aasta esimesel poolaastal 2,0 miljoni eurot ning kasum 0,02 miljonit eurot. 2022. aasta teise kvartali müügitulu oli 0,7 miljonit eurot ning kasum 0,4 miljonit eurot. 2022. teise kvartali lõpuks suleti kõik TKM King AS poolt opereeritud ABC KING ja SHU jalatsikauplused, lõpetati üürilepingud keskustega ning koondati kaupluste töötajad.

Autokaubandus

Autokaubanduse segmendi 2023. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 97,6 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 34,4%. Teise kvartali 55,9 miljoni euro suurune müügitulu ületas 2022. aasta teise kvartali müügitulu 44,7%. Esimesel poolaastal müüdi kokku 3 169 uut sõidukit, sellest teises kvartalis 1 708 sõidukit. Segmendi 2023. aasta esimese poolaasta puhaskasum oli 6,6 miljonit eurot, ületades 1,7 miljoni euro võrra aasta varasemat sama perioodi kasumit. Segmendi 2023. aasta esimese poolaasta maksueelne kasum oli 7,7 miljonit eurot, ületades 2022. aasta esimese poolaasta kasumit 2,5 miljoni euroga. 2023. aasta teise kvartali maksueelne kasum oli 4,7 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 1,6 miljoni euro võrra suurem. 2023. aasta esimese poolaasta ja II kvartali kohta saab kokkuvõtvalt öelda, et paranenud on uute sõidukite tarned nii Grupi poolt esindatavate brändide osas kui ka konkurentidel. Kiade maaletooja müük Kia lepingulistele edasimüüjatele kasvas 16% ja kasumlikkust mõjutas ka oluliselt paranenud Kia Sorento ja elektriauto EV6 saadavus. Olukorra paranemine on võimaldanud suurendada müüke, teisalt on kasvanud hinnasurve. Teise kvartali müügiedu taga on suuremahulised müügid „fleet“ klientidele ja autorendiette-võtetele nagu Bolt, Citybee ja Herz. Järelteenindused ja kereremondiosakonnad töötavad täiel võimsusel, kuna Grupi poolt müüdavate markide sõidukipark on pidevalt kasvanud. Uute autode hinnatõus on põhjustanud suuremat huvi kasutatud autode vastu. Tunda on ka huvi suurenemist elektriautode ja pistikhübriidisõidukite vastu. Leedus saadi õigus alustada uute Škoda sõidukite müügiga. Lähiajal on turule oodata uut Škoda Superb keskklassi sedaani ja KIA EV9 elektrilist SUV’d.

Turvasegment

Turvasegmendi 2023. aasta I poolaasta kontserniväline müügitulu oli 6,4 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 40,3%. Segmendi I poolaasta maksueelseks kasumiks kujunes 0,1 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodiga võrreldes oli tulemus 0,1 miljoni euro võrra parem. Segmendi 2023. aasta II kvartali kontserniväline müügitulu oli 3,5 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 55,1%. Segmendi II kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 0,1 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodiga võrreldes oli see 0,03 miljoni euro võrra parem tulemus. II kvartal oli edukas turvsegmendi kõigi ärivaldkondade jaoks ning kasvasid nii käive kui kasum. Kasumile positiivse mõjuna on langenud energiahinnad, kuid surve muude sisendhindade kasvuks püsib tugev. Kasvanud on riskid klientide ja koostööpartnerite makseraskustesse sattumise osas.

Mais sõlmiti leping Skarabeus Julgestusteenistus OÜ 100% osaluse omandamiseks ning juuli algul saadi tehingu toimumiseks vajalik kooskõlastus Konkurentsiametilt. Skarabeus Julgestusteenistus OÜ on üle-eestiline turvaettevõtja osakondadega Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kesk-Eestis, mis osutab mehitatud valve-, patrulli- ja tehnilise valve teenuseid. Ettevõtte käive 2022. aastal oli 3,1 miljonit eurot ja seal töötab 168 inimest. Skarabeus Julgestusteenistus OÜ osaluse omandamine võimaldab turvasegmendil tugevdada oma kõigi valdkondade äritegevust andes positiivset sünergiat läbi tugeva valdkonna oskusteabe liitmise, tegevusvõimekuse kasvu ja kuluefektiivsuse. Tehing loob võimaluse jätkata edukat kasvu ja arendada uusi teenuseid.

Kinnisvarad

Kinnisvara segmendi 2023. aasta I poolaasta grupiväline müügitulu oli 3,2 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 5,8%. Segmendi II kvartali grupiväline müügitulu oli 1,6 miljonit eurot. Müügitulu kasvas aasta varasemaga võrreldes 5,5%. Kinnisvara segmendi 2023. aasta I poolaasta maksueelne kasum oli 5,5 miljonit eurot, kasum kasvas 0,8% võrra. Segmendi II kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 3,0 miljonit eurot. Maksueelne kasum kasvas võrdlusperioodil 7,5%. Segmendile kuuluvate kaubanduskeskuste külastatavus, mis möödunud aasta lõpus seoses majanduses valitseva ebakindlusega pöördus langusesse, on aasta algusest alates näidanud taas tugevat kasvu. Sellel on kaasa aidanud kvaliteetsed ja inspireerivad turunduskampaaniad, et esile tuua keskuste hea maine nii kvaliteetse kaubavaliku kui ka teeninduse osas. Keskuste edukas toimimine nii Eestis kui ka Lätis on kaasa aidanud segmendi I poolaasta müügitulu kasvule. Maikuus alustas tegevust Peetri Selveri vahetus läheduses välise osapoole poolt opereeritav autopesula. Segmendi kasumile avaldab suurt mõju Euroopa Keskpanga poolt rahapoliitika karmistamiseks mõeldud euroala intressimäärade tõusust tingitud laenuraha kallinemine, kuna kinnisvara segmenti on koondunud suurem osa grupi laenuportfellist. Intressikulu on aastatagusega võrreldes mitmekordistunud. II kvartali kasumi kasvule avaldas mõju ühekordne üürilepingu ennetähtaegsest lõpetamisest tingitud leppetrahv. Möödunud aasta lõpus alustatud Viimsi Keskuse päikeseenergiapargi ehitus lõppes maikuus. See on järjekorras teine hoone, mille katusele on paigaldatud elektrienergia tootmisjaam, mille toodangut kasutatakse valdavalt hoone omatarbeks.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

30.06.2023 31.12.2022 VARAD Käibevara Raha ja pangakontod 12 947 22 436 Nõuded ja ettemaksed 22 878 27 200 Varud 93 209 89 194 Käibevara kokku 129 034 138 830 Põhivara Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 307 299 Sidusettevõtjad 1 702 1 722 Kinnisvarainvesteeringud 63 860 63 623 Materiaalne põhivara 419 262 420 600 Immateriaalne põhivara 22 374 21 723 Põhivara kokku 507 505 507 967 VARAD KOKKU 636 539 646 797 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 45 178 97 107 Võlad ja ettemaksed 99 803 111 449 Lühiajalised kohustused kokku 144 981 208 556 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 258 274 190 825 Edasilükkunud tulumaksukohustus 5 299 5 299 Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 575 458 Pikaajalised kohustused kokku 264 148 196 582 KOHUSTUSED KOKKU 409 129 405 138 Omakapital Aktsiakapital 16 292 16 292 Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603 Ümberhindluse reserv 105 750 106 981 Jaotamata kasum 102 765 115 783 OMAKAPITAL KOKKU 227 410 241 659 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 636 539 646 797

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

II kvartal 2023 II kvartal 2022 6 kuud 2023 6 kuud 2022 Müügitulu 242 465 212 996 460 548 411 919 Muud äritulud 528 535 860 862 Müüdud kaupade kulu -176 409 -153 471 -334 982 -299 784 Teenuste kulud -14 230 -14 377 -30 125 -29 014 Tööjõukulud -26 869 -23 881 -52 721 -46 228 Põhivara kulum ja väärtuse langus -10 212 -9 779 -20 278 -19 421 Muud ärikulud -190 -174 -583 -487 Ärikasum 15 083 11 849 22 719 17 847 Finantstulud 15 1 16 2 Finantskulud -2 291 -1 232 -4 097 -2 391 Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil 41 44 110 102 Kasum enne tulumaksustamist 12 848 10 662 18 748 15 560 Tulumaks -1 -1 -5 301 -4 480 Aruandeperioodi puhaskasum 12 847 10 661 13 447 11 080 Muu koondkasum Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku 0 0 0 0 ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 12 847 10 661 13 447 11 080 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

(eurodes) 0,32 0,26 0,33 0,27

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

Manus