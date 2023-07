RCI BANQUE : MOBILIZE LEASE&CO, FILIALE DE MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, ANNONCE L’ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ ALLEMANDE MOBILITY CONCEPT ET DE MEINAUTO

Mobilize Lease&Co, filiale de Mobilize Financial Services, annonce l’acquisition1 de Mobility Concept et de MeinAuto, divisions du Groupe MeinAuto, acteur de premier plan sur le marché allemand du leasing automobile. Cette transaction permettra d’accélérer la croissance et le développement des offres de location longue durée en Allemagne. Cette acquisition est la première pour Mobilize Lease&Co depuis la création de cette filiale en novembre 2022, qui vise à accélérer le déploiement d’offres de location longue durée pour répondre aux nouveaux besoins de mobilité de ses clients. Les nouvelles offres de Mobilize Lease&Co s’étendent progressivement à travers l’Europe aux particuliers, aux flottes locales, aux moyennes et grandes clientèles et aux opérateurs de mobilité.







PREMIÈRE ACQUISITION POUR MOBILIZE LEASE&CO



Mobilize Financial Services annonce l’acquisition de Mobility Concept et de MeinAuto à travers sa filiale Mobilize Lease&Co, constituée en novembre 2022 dans le but de déployer des offres de location longue durée dans toutes les zones géographiques pour soutenir les marques de l’Alliance.



Mobilize Lease&Co développe des solutions basées sur l’usage intégrant des offres de location de plus en plus flexibles, ainsi que des services de gestion de flotte grâce à la connectivité des véhicules.



MeinAuto est une plateforme digitale qui distribue toutes les marques et modèles configurés à la demande. Cette acquisition représente une opportunité de développement structurante pour Mobilize Lease&Co en Allemagne, MeinAuto étant une entreprise leader, avec 1 milliard d’euros d’actifs de flotte, une flotte de 50 000 véhicules et 250 employés.







« L’acquisition de MeinAuto, une place de marché multimarque de premier plan offrant un parcours 100% digital, va nous permettre d’accélérer et de renforcer significativement notre développement en Allemagne » déclare Enrico Rossini, Directeur général de Mobilize Lease&Co.











« MeinAuto nous permettra d’élargir notre offre en leasing opérationnel et sera un canal complémentaire au réseau existant de concessionnaires d’Alliance. Il renforce notre ambition affichée d’atteindre une flotte d’un million de véhicules d’ici 2030 et de doubler notre présence à l’international » déclare Frédéric Schneider, Directeur général de Mobilize Financial Services.







La société continuera d’être dirigée par Rudolf Rizzolli, son actuel PDG, qui rapportera désormais à Enrico Rossini, Directeur général de Mobilize Lease&Co. La transaction, dont le montant est confidentiel, doit être approuvée par la BaFin, l’autorité fédérale allemande de gestion financière et par les autorités autrichiennes et allemandes de la concurrence.







MOBILIZE FINANCIAL SERVICES RENFORCE SA POSITION SUR LE MARCHÉ ALLEMAND



L’acquisition de MeinAuto s’inscrit dans l’ambition de Mobilize Lease&Co de bénéficier de la croissance du marché de la location longue durée et d’atteindre une flotte d’un million de véhicules d’ici 2030 contre 350 000 fin 2022. Avec cette nouvelle structure en Allemagne, les offres de Mobilize Lease&Co s’étendent progressivement à travers l’Europe, aux particuliers, aux flottes locales, aux moyennes et grandes clientèles et aux opérateurs de mobilité.







Implanté depuis plus de 75 ans, l’Allemagne est un marché stratégique pour Mobilize Financial Services qui compte 450 000 clients dans ce pays et vient d’y ouvrir la filiale de Bipi. Bipi permet à Mobilize Lease&Co de déployer des offres d’abonnement voiture clé en main. Ces abonnements ultra-flexibles représentent une formule de leasing innovante en cours de développement sur le marché des services automobiles, à mi-chemin entre le leasing longue durée et le leasing court terme, offrant un maximum de flexibilité et de liberté de choix pour l’utilisateur.



Avec Bipi et MeinAuto, Mobilize Lease&Co peut désormais déployer des offres clés en main, des services d’abonnement et des formules de leasing flexibles qui correspondent le mieux à l’utilisation de la voiture de ses clients, quelle que soit la marque de leur choix.