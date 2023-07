Rapala VMC Oyj kasvattaa 13 Fishing -omistusosuuttaan

English Finnish

LEHDISTÖTIEDOTE



Rapala VMC:stä tulee enemmistöosakas DQC International -yhtiössä, minkä seurauksena 13 Fishing vapa- ja kelabrändi yhdistetään konsernin globaaliin tuotevalikoimaan 13 Fishingin kasvun kiihdyttämiseksi Yhdysvaltain markkinoilla.



Helsinki, Suomi – Rapala VMC Oyj ja James Coble, joka on tällä hetkellä enemmistöosakas 13 Fishing -vapoja ja -keloja valmistavassa ja myyvässä DQC International -yhtiössä, ovat solmineet sopimuksen, jonka mukaan Rapala VMC kasvattaa omistusosuuttaan Yhdysvaltain Floridasta lähtöisin olevan DQC International -yhtiön osakepääomasta 60 prosenttiin Coblen säilyttäessä 40 prosentin osuus yhtiöstä.



Rapala VMC lanseerasi 13 Fishing (13fishing.com) -vavat ja -kelat makean ja suolaisen veden kalastukseen sekä jääkalastukseen Yhdysvaltain ulkopuolisilla markkinoilla hankittuaan 49 % omistusosuuden DQC International -yhtiöstä vuonna 2019. Rapala VMC jatkaa panostuksia 13 Fishing -brändin markkinointiin ja tuotekehitykseen tarkoituksenaan lisätä uskollisuutta 13 Fishing -brändiin vähittäiskauppiaiden ja kuluttajien keskuudessa ympäri maailmaa, myös Yhdysvalloissa.



Sopimuksen mukaan Coble jatkaa 13 Fishingin toimitusjohtajana tärkeimpänä tehtävänään kasvattaa 13 Fishing -brändiä ja kehittää uusia, innovatiivisia 13 Fishing -tuotteita globaalille markkinalle.



13 Fishingin ja Rapalan tuotevalikoimien yhdistäminen maksimoi molempia hyödyttävät jakelun ja operaatioiden synergiat.



”Rapala on yksi suurimmista toimijoista alallamme. 13 Fishingin erinomaisuus on brändäyksessä, tuotekehityksessä ja innovaatioissa, kun taas Rapala hallitsee operatiivisen toiminnan ja myynnin”, sanoo James Coble, DQC International -yhtiön toimitusjohtaja. ”Voimiemme yhdistäminen Yhdysvalloissa ja Rapalan laajan osaamisen ja asiakaskunnan hyödyntäminen mahdollistaa 13 Fishingille nopeasti kiihtyvän kasvun Yhdysvaltain markkinoilla.”



”Lähes neljän vuoden ajan olemme myyneet 13 Fishing -tuotteita Yhdysvaltain ulkopuolella”, sanoo Lars Ollberg, Rapala VMC Oyj:n toimitusjohtaja. ”Nyt on aika tehdä yhteistyötä Yhdysvalloissa, jossa Rapalan operatiivinen kyvykkyys tulee todella kiihdyttämään 13 Fishing -brändin kasvua.”



”13 Fishing on jo osoittanut pystyvänsä rakentamaan dynaamisen brändin ja kehittämään innovatiivisia tuotteita. Se on onnistunut kiilautumaan maailman kilpailluimmalle kalastusvälinemarkkinalle verrattain lyhyessä ajassa”, lisää Ollberg. ”Olemme varmoja, että yhdistämällä toimialaosaamisemme, alamme laajimman globaalin jakeluverkoston sekä ymmärryksemme useista kalastusvälinemarkkinoista James Coblen ja hänen tiiminsä ketteryyteen, innovatiivisuuteen ja muihin kyvykkyyksiin pystymme kasvattamaan 13 Fishingistä maailmanlaajuisen vapa- ja kelatoimijan. Minulla on täysi luotto kumppanuuteen James Coblen ja 13 Fishing -brändin kanssa, joka tulee kasvamaan yhtenä tärkeimmistä Rapalan laadukkaista kalastusbrändeistä.”



RAPALA VMC OYJ



Lars Ollberg

Toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa:

Lars Ollberg, Toimitusjohtaja, p. +358 9 7562 540

Tuomo Leino, Sijoittajasuhteet, p. +358 9 7562 540



Rapala VMC Oyj lyhyesti



Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 274 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 500 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.



www.rapalavmc.com

Liite