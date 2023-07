Ensemble pour l'espoir : Bunzl récolte des fonds records pour un traitement pédiatrique révolutionnaire des tumeurs cérébrales

English French

BURLINGTON, Ontario, 13 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada est fier d'avoir organisé la 23e édition annuelle du tournoi de golf Ripple of Hope en soutien au Centre de recherche sur les tumeurs cérébrales Arthur & Sonia Labatt de l'Hôpital pour enfants malades de Toronto.



Le 11 juillet, Bunzl Canada, ses partenaires fournisseurs et les clients des secteurs d'activité de nettoyage et d'hygiène, de sécurité, industriel, d'épicerie/grande distribution/transformation se sont réunis au club de golf Greystone à Milton, en Ontario. Les participants ont profité d'une journée de golf, récolté des fonds et sensibilisé le public à la recherche avancée sur les tumeurs cérébrales pédiatriques de l'Hôpital pour enfants malades de Toronto.

Au cours des deux dernières décennies, Bunzl Canada et ses partisans ont récolté plus de 1,75 million de dollars pour financer les travaux révolutionnaires de l'Hôpital pour enfants malades visant à lutter contre les affections neurochirurgicales pédiatriques potentiellement mortelles. Le 23e tournoi annuel de cette année a dépassé les

60 000 dollars de dons à lui seul.

Reconnue comme le plus grand centre de recherche sur les tumeurs cérébrales au monde, l'équipe de l'Hôpital pour enfants malades de Toronto, dirigée par le Dr James Rutka, a contribué à la découverte et au développement de la technologie de l'échographie focalisée par IRM pour traiter les enfants atteints de tumeurs cérébrales. Cette avancée révolutionnaire offre une méthode moins invasive pour administrer une chimiothérapie ciblée aux tumeurs cérébrales pédiatriques agressives et terminales, comme le gliome pontique intrinsèque diffus (DIPG).

Depuis le dernier événement annuel de collecte de fonds, le Dr Rutka et son équipe, en partenariat avec le Centre des sciences de la santé Sunnybrook, ont obtenu l'autorisation pour lancer un essai clinique mondial avec la technologie nouvellement développée guidée par IRM.

« Je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui que nous avons inscrit le premier patient à cet essai clinique. Il s'agit du premier patient au monde à être traité pour cette maladie avec cette technologie [guidée par IRM] », a déclaré le Dr Rutka.

« Je suis impliqué dans ce domaine depuis plus de 30 ans, et c'est la première fois de ma carrière que j'ai pu faire passer une avancée de la recherche du laboratoire au chevet du patient, en traitant le tout premier patient au monde avec cette nouvelle stratégie », a déclaré le Dr Rutka.

La technologie de l'échographie focalisée par IRM permet aux médecins de contourner la barrière hémato-encéphalique et de cibler directement les tumeurs agressives situées dans le tronc cérébral. Le Dr Rutka et l'équipe de recherche de l'Hôpital pour enfants malades de Toronto prévoient de poursuivre les essais cliniques de ce traitement transformateur et espèrent ouvrir l'essai à l'échelle mondiale.

« Bunzl a été extraordinaire dans son soutien à nos efforts de recherche depuis plus de 20 ans, ce qui est essentiel pour que nous puissions mener ce type d'essais cliniques », a déclaré le Dr Rutka. « Sans ce soutien, nous ne pourrions pas envisager de passer du concept à l'essai clinique comme nous le pouvons aujourd'hui. »

« Les mots ne suffisent pas à exprimer notre reconnaissance pour le soutien et les contributions de nos partenaires fournisseurs et de nos clients », a déclaré John Howlett, président de Bunzl Canada. « Nous sommes ravis de continuer à soutenir le Dr Rutka et son équipe extraordinaire de l'Hôpital pour enfants malades de Toronto alors qu'ils continuent à développer des traitements révolutionnaires pour les enfants qui luttent contre cette maladie dévastatrice. »

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit des produits et équipements de nettoyage et d’hygiène, des emballages alimentaires et des emballages de produits de consommation, de même que des produits industriels et de sécurité qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes d’exercer leurs activités quotidiennes de façon optimale. L’entreprise offre à ses clients l’avantage de l’approvisionnement mondial, de l’innovation au chapitre des produits et des activités d’envergure nationale, le tout combiné à un service local empreint de souplesse et à une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège social se trouve à Saint-Louis, au Missouri, est la plus grande division de Bunzl PLC, un groupe international de distribution et d’impartition établi à Londres. Comptant plus de 100 centres de distribution situés aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits à des transformateurs d’aliments, à des supermarchés, à des détaillants, à des magasins de proximité ainsi qu’à d’autres utilisateurs.

Demandes de renseignements des médias :

Margo Hunnisett

Vice-présidente, Marketing et communications,

Bunzl Canada Inc.

margo.hunnisett@bunzlcanada.ca

(905) 630-3749













