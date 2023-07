Turvateenuste valdkonna järjekordne laienemine

English Estonian

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (edaspidi TKM Grupp) tütarettevõtja Viking Security AS omandab 100% Caesari Turvateenistuse Aktsiaseltsi aktsiatest. Tehing viiakse lõpule pärast vajalike kooskõlastuste saamist Konkurentsiametilt ja täiendavate toimingute läbi viimist. Caesari Turvateenistuse Aktsiaseltsi aktsiakapital on 25 564 eurot.

Caesari Turvateenistuse Aktsiaselts on üks vanemaid Eestis asutatud turvaettevõtteid, mis on osutanud turvateenuseid alates 1994. aastast. Ettevõte osutab mehitatud valve-, patrulli- ja tehnilise valve teenuseid ning turvasüsteemide ehitust ja hooldust Harjumaal. Ettevõtte käive 2022. aastal oli 727 tuhat eurot ja seal töötab 31 inimest.

Viking Security AS käive 2022. aastal oli 15,1 mln eurot, millega ollakse Eestis turuosalt kolmandal positsioonil. Tegevusvaldkondadeks on turvalahenduste loomine, turvasüsteemide projekteerimine, ehitus ja hooldus, mehitatud ja tehnilise valve teenused, sularahavedu, tuleohutusteenused ja inventeerimisteenused.

Caesari Turvateenistuse Aktsiaseltsi omandamine tugevdab veelgi Viking Security erinevate valdkondade äritegevust.

Ettevõtete ühinemine suurendab tegevusvõimekust ja tekitab positiivset sünergiat, võimaldades pakkuda klientidele veelgi paremaid teenuseid. Koos viimati toimunud SKARABEUS Julgestusteenistuse OÜ omandamisega jätkab ettevõte edukat kasvu.

Tehing ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena ega tehinguna seotud isikuga NASDAQ Tallinna Börsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses ega avalda olulist mõju TKM Grupi tegevusele. TKM Grupi nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingutest muul viisil isiklikult huvitatud.

