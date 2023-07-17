CertiK成为首家通过SOC 2 类型 I 认证的Web3安全审计公司

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New York, July 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 区块链和智能合约安全解决方案先锋CertiK宣布成为首家获得SOC 2 认证的Web3安全审计公司。这一成就印证了CertiK在快速发展的区块链行业中为客户和合作伙伴提供了最高级别安全和信任的承诺。



SOC 2是美国注册会计师协会（AICPA）制定的一项严格标准。它确保了服务机构满足客户数据安全的严格要求。CertiK获得了SOC 2鉴证报告，表明了其行业领先的客户数据保护标准。

随着 Web3.0生态系统的不断发展和演变，安全已充斥在运营的每个环节，同时也成为了个人、企业和组织都最为关心的问题。CertiK符合了SOC 2标准，可帮助公司在快速发展的行业中处于领先地位，为客户增强在区块链应用和智能合约安全方面信心。

CertiK通过独立的第三方审计进行了全面审计和评估，满足了SOC 2的严格标准。SOC 2的审计涵盖了CertiK的安全控制、流程和政策等多个关键方面，以确保其符合SOC 2制定的严格标准。

CertiK将一如既往地致力于提供最先进的安全解决方案，使个人、企业和组织等能在保证安全的前提下充分发挥区块链技术的潜力。

有关CertiK及其SOC 2合规成就的更多信息，请访问https://www.certik.com/company/trust-and-security.

关于 CertiK

CertiK总部位于纽约市，由耶鲁大学和哥伦比亚大学的两位教授创立。其以守护Web3.0世界为使命，从区块链领域开始，一步步将学术界尖端创新技术延伸至业界，使得企业任务关键 型软件及应用能够在足够安全和正确的环境下构建。 CertiK利用目前最先进的形式化验证技术、AI审计技术以及安全专家人工审计，通过扫描及监控区块链协议和智能合约，保证其安全性。

迄今为止，CertiK已获得了超过4000家企业客户的认可， 挖掘了近7万个代码漏洞，保护了超过4000亿美元的数字资产免受损失。

投资机构包括Insight Partners、红杉资本、Tiger Global、 Coatue Management、Lightspeed、Advent International、 软银愿景基金、高瓴创投、高盛、Coinbase Ventures、 币安、顺为资本、IDG资本、 Wing、联想之星、丹华资本 等各行业领导者的支持。







