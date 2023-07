Aramis Group - Chiffre d affaires T3 2023

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 17 juillet 2023

Activité du 3ème trimestre 2023



Hausse des volumes dans un marché au ralenti

Poursuite de la stratégie de croissance rentable

Chiffre d’affaires au 30 juin 2023, 3ème trimestre de l’exercice clos au 30 septembre 2023

Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2023 de 489,0 millions d’euros, en hausse de +6,8% en données publiées par rapport au 3 ème trimestre 2022





trimestre 2023 de 489,0 millions d’euros, en hausse de +6,8% en données publiées par rapport au 3 trimestre 2022 Satisfaction client à des niveaux toujours très élevés avec un NPS 1 au 30 juin 2023 de 73 (+3 points par rapport au 31 mars 2023), reflet de l’engagement des équipes du Groupe





au 30 juin 2023 de 73 (+3 points par rapport au 31 mars 2023), reflet de l’engagement des équipes du Groupe Volumes totaux de véhicules B2C vendus sur le trimestre à 23 087 unités, soit une hausse de +12,1% en données publiées. Hors acquisitions de l’Autriche et de l’Italie la hausse s’établit à +1,4%





Volumes de véhicules pré-immatriculés en net rebond de +66,9% par rapport au 3 ème trimestre 2022, porté par un quasi-doublement de l’activité en France mais toujours sans commune mesure avec les volumes atteints pré-crise. Volumes vendus de véhicules reconditionnés en hausse de +5,5% en données publiées sur la même période





trimestre 2022, porté par un quasi-doublement de l’activité en France mais toujours sans commune mesure avec les volumes atteints pré-crise. Volumes vendus de véhicules reconditionnés en hausse de +5,5% en données publiées sur la même période Poursuite de la baisse progressive des prix dans les différents pays sur fond de normalisation des équilibres de marché. Tandis que la hausse du nombre de véhicules disponibles facilite les approvisionnements auprès des professionnels, la demande de véhicules par les particuliers reste quant à elle soumise aux arbitrages budgétaires des ménages





Priorités inchangées, avec un important travail effectué pour adapter le mix de véhicules proposés aux clients, améliorer les marges, la structure de coûts et la gestion stocks





Objectifs annuels 2023 confirmés : croissance organique positive des volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier et EBITDA ajusté positif





Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs2 d’Aramis Group, déclarent :

« Les équipes d’Aramis Group ont maintenu leurs efforts au 3ème trimestre 2023, avec un double objectif : d’une part, améliorer encore et toujours notre offre de produits et services pour satisfaire au mieux nos clients et assurer une croissance des volumes vendus malgré un marché toujours au ralenti ; d’autre part, optimiser le fonctionnement et la structure du Groupe. Aramis Group s’est notamment concentré sur l’adaptation du mix de véhicules proposés à ses clients, avec une sélection de voitures moins chères et répondant mieux à leurs attentes. Un soin particulier a également été porté à l’arbitrage entre les différents canaux d’approvisionnement afin de capter des opportunités d’achats au meilleur prix dans un marché en rééquilibrage. Enfin, les meilleures pratiques du Groupe sont en cours d’implémentation dans les centres de reconditionnement les plus récents, tandis que les plus matures bénéficient de dynamiques d’amélioration continue. Plus que jamais, Aramis Group se met en ordre de marche pour optimiser ses opérations et pouvoir capitaliser sur les opportunités à venir du très vaste marché européen de l’automobile d’occasion. »

ACTIVITÉ DU 3ème TRIMESTRE 2023

Synthèse des v olumes et c hiffre d’affaires

Volumes B2C du 3ème trimestre 2023

En unités En données publiées T3 2023 T3 2022 Var. % 9M 2023 9M 2022 Var. % Voitures reconditionnées 19 361 18 357 +5,5% 57 940 51 742 +12,0% Voitures pré-immatriculées 3 726 2 232 +66,9% 9 139 10 064 -9,2% Total Volumes B2C 23 087 20 589 +12,1% 67 079 61 806 +8,5%

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023

Par segment

En millions d'euros En données publiées T3 2023 T3 2022 Var. % 9M 2023 9M 2022 Var. % Voitures reconditionnées 349,7 327,6 +6,7% 1 030,7 902,6 +14,2% Voitures pré-immatriculées 61,6 46,1 +33,7% 163,9 197,4 -17,0% Total B2C 411,3 373,7 +10,1% 1 194,6 1 100,0 +8,6% Total B2B 52,1 61,1 -14,7% 158,1 160,6 -1,6% Total Services 25,6 23,2 +10,0% 77,0 69,8 +10,3% Chiffre d’affaires 489,0 458,0 +6,8% 1 429,8 1 330,5 +7,5%

Par pays

En millions d'euros En données publiées T3 2023 T3 2022 Var. % 9M 2023 9M 2022 Var. % France 200,1 196,6 +1,8% 587,1 555,9 +5,6% Belgique 66,1 62,3 +6,0% 186,9 178,7 +4,6% Espagne 77,2 86,7 -11,0% 259,3 273,7 -5,3% Royaume-Uni 103,2 112,4 -8,1% 280,9 322,2 -12,8% Autriche 37,9 - - 105,9 - - Italie 4,6 - - 9,7 - - Chiffre d’affaires 489,0 458,0 +6,8% 1 429,8 1 330,5 +7,5%





Analyse du c hiffre d’affaires par segment

B2C – ventes de voitures à clients particuliers (84% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2C – correspondant aux ventes à particuliers de voitures reconditionnées et pré-immatriculées – s’établit à 411,3 millions d’euros au 3ème trimestre 2023, en hausse de +10,1% par rapport au 3ème trimestre 2022 en données publiées. Sur le périmètre 2022, i.e. hors acquisitions en Autriche et Italie, le chiffre d’affaires du segment B2C est en léger repli.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures reconditionnées s’établit à 349,7 millions d’euros, en croissance de +6,7% par rapport au 3ème trimestre 2022 en données publiées. Au cours du trimestre, 19 361 véhicules ont été livrés, soit une progression de +5,5% par rapport à la même période en 2022.

Sur le périmètre 2022 les revenus liés aux véhicules reconditionnés reculent de -5,1% à 311,0 millions d’euros, masquant des performances contrastées selon les pays, conséquence à la fois des dynamiques sous-jacentes des différents marchés et des décisions opérationnelles prises localement par Aramis Group.

Le nombre de véhicules reconditionnés vendus recule ainsi de -6,6% au 3ème trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022. La France et le Royaume-Uni performent en moyenne globalement en ligne avec leur marché local des véhicules d’occasion de moins de 8 ans, cœur de cible d’Aramis Group.

En Espagne, après 6 années de croissance exponentielle, le centre de reconditionnement de Villaverde adapte depuis quelques mois ses méthodes de production à l’évolution du type de véhicules à reconditionner, impactant ses niveaux de production et par extension ses ventes. En parallèle, Aramis Groupe travaille à l’expansion géographique de ses opérations dans le pays.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures pré-immatriculées ressort à 61,6 millions d’euros, en forte hausse de +33,7% par rapport au 3ème trimestre 2022. Pour rappel, seules les filiales françaises et belges d’Aramis Group vendent des véhicules pré-immatriculés. 3 726 unités ont été vendues sur la période, soit une hausse de +66,9% par rapport au 3ème trimestre 2022. La performance est particulièrement notable en France, avec des volumes qui progressent de +92% grâce à l’expérience et l’important réseau de fournisseurs constitué par Aramis Group à travers l’Europe au cours des 22 dernières années. Comparé au 2ème trimestre 2023, les volumes totaux de véhicules pré-immatriculés vendus sont en hausse de +23,7% confirmant une nouvelle fois la réaccélération de ce marché.

B2B – ventes de voitures à clients professionnels (11% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2B s’élève à 52,1 millions d’euros au 3ème trimestre 2023, en baisse de

-14,7% par rapport au 3ème trimestre 2022. Pour rappel, l’évolution de cette activité reflète les dynamiques de prix sur le marché automobile et la proportion d’approvisionnement en véhicules auprès des particuliers, dont une partie est revendue à des professionnels (majoritairement des véhicules de plus de 8 ans ou 150 000 kms). Compte tenu du rééquilibrage du sourcing d’Aramis Group vers d’avantage de véhicules en provenance de canaux professionnels (48% des véhicules reconditionnés vendus au 3ème trimestre 2023), le chiffre d’affaires B2B est logiquement en recul.

Services (5% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires généré par les services s’établit à 25,6 millions d’euros au 3ème trimestre 2023, en progression de +10,0% par rapport au 3ème trimestre 2022. Le taux de pénétration des solutions de financement reflue légèrement pour s’établir à 45% en moyenne sur la période.

G ouvernance tournante

Depuis la création d’Aramis Group en 2001, Guillaume Paoli et Nicolas Chartier occupent à tour de rôle la position de Président-Directeur Général et de Directeur général délégué sur la base d'une rotation tous les 2 ans. Le Conseil d’administration du 7 juin 2023 a voté l’échange de leurs positions. Depuis le 8 juin 2023 et pour les deux prochaines années, Guillaume Paoli est désormais Président-Directeur général et Nicolas Chartier Directeur général délégué d’Aramis Group. Les attributions opérationnelles de chacun d’entre eux restent inchangées.

PERSPECTIVES

L’offre de voitures, en particulier neuves, a été contrainte pendant 3 ans, engendrant une forte hausse des prix des véhicules tant sur le segment du neuf que de l’occasion et compliquant l’approvisionnement. Depuis quelques mois néanmoins, dans un contexte de ré-augmentation des volumes de production par les constructeurs automobiles, une détente est notée par Aramis Group dans ses capacités d’approvisionnement, en particulier auprès des canaux professionnels où tant les volumes de véhicules disponibles que les équilibres lors de la négociation des prix se sont améliorés.

La demande sur l’ensemble des marchés automobiles européens est en revanche plus mesurée, dans un contexte inflationniste qui conduit les ménages à gérer des budgets plus contraints depuis plusieurs trimestres. Par conséquent, les immatriculations de véhicules d'occasion de moins de 8 ans3 continuent d’enregistrer une baisse sur plusieurs géographies du Groupe.

Les prix moyens des véhicules d’occasion vendus à particuliers poursuivent quant à eux leur baisse progressive, reflétant le rééquilibrage graduel du marché, et ramenant tendanciellement le prix des voitures vers des niveaux plus accessibles et de nature à soutenir la demande future.

Le Groupe confirme ses objectifs au titre de l’exercice 2023, à savoir :

une croissance organique positive de ses volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier,

un EBITDA ajusté positif.

À moyen terme, la taille du marché des véhicules d’occasion (> 400 milliards d’euros en valeur en Europe), son importante fragmentation dans tous les pays européens, la très forte proposition de valeur d’Aramis Group et les efforts actuels d’optimisation des opérations permettent au Groupe d’aborder sereinement l’avenir et de réaffirmer son potentiel considérable de gain de parts de marché et de croissance rentable.

***

Prochaine information financière :

Résultats annuels 2023 : 28 novembre 2023 (après bourse)

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe à forte croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie digitale et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel désormais en route vers les 2 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 90 000 véhicules à des particuliers et accueille près de 80 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales chaque année. Le Groupe emploie près de 2 400 collaborateurs et dispose de huit centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 3 " Facteurs de Risques " du Document d'enregistrement universel en date du 18 janvier 2023, approuvé par l'AMF sous le numéro R. 23-002 et disponible sur le site Internet du Groupe (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Contact Investisseurs

Alexandre Leroy

Directeur des relations investisseurs

financement et trésorerie

alexandre.leroy@aramis.group

+33 (0)6 58 80 50 24

Brunswick

Hugues Boëton

Tristan Roquet Montegon

aramisgroup@brunswickgroup.com

+33 (0)6 79 99 27 15

1 Net Promoter Score

2 Guillaume Paoli est Président Directeur général de la Société, et Nicolas Chartier Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

3 B2C et C2C

Pièce jointe