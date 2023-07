DFDS UDVIDER HOLLANDSK TRANSPORTNETVÆRK

English Danish

INVESTOR NEWS nr. 24 - 18. juli 2023

For at udvide og videreudvikle vores europæiske transportnetværk har DFDS indgået en aftale om køb af 100% af aktiekapitalen i Estron Group, en hollandsk udbyder af vejtransport- og lagerløsninger med base i Rotterdam, Holland.



"Købet af Estron Group udvider og forbedrer vores vej- og færgetransportnetværk, der forbinder det europæiske kontinent og Storbritannien. Vores lager- og logistikløsninger til især vores hollandske kunder styrkes også væsentligt,” siger Niklas Andersson, Executive Vice President og Head of Logistics Division.

Estron Group

Estron Group transporterer varer i trailere på vej og med færge mellem hovedsage-ligt Storbritannien og Tyskland, Benelux og Polen. Både hele trailer-læs (FTL) og del-læs (LTL) transporteres med afsæt i en leaset flåde af 300 trailere. Kørsel udføres af underleverandører.

Lager-, crossdocking- og logistikløsningerne tager udgangspunkt i en 58.000 m2 lejet lagerbygning i Rotterdams havn.

Virksomheden har 130 ansatte, og den årlige omsætning i 2022 var DKK 375 mio.

Strategisk fit

Estron Group tilfører yderligere vejtransportkapacitet til de eksisterende transporter af hele trailer-læs til og fra Storbritannien, der kombinerer vej- og færgetransport. Derudover supplerer Estron Groups løsninger for del-læs og lagervirksomhed de eksisterende lignende aktiviteter baseret i Wijchen, Holland. Købet styrker således udbudet af kundeløsninger og forventes at generere både kommercielle og operationelle synergier.

Transaktionen

Købet forventes afsluttet i 3. kvartal 2023. Transaktionen er ikke betinget af myndighedsgodkendelse.

Købsprisen svarer til en virksomhedsværdi/EBITDA-multipel på omkring 6x eksklusive synergier.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Regitze Reeh +45 31 16 28 47





