BVI étend son site de lentilles intraoculaires avec une nouvelle installation ultramoderne en Belgique

WALTHAM, Mass., 18 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BVI, l'une des entreprises de chirurgie ophtalmique à la croissance la plus rapide au monde, est fière d'annoncer l'ouverture de sa nouvelle installation ultramoderne à Liège, en Belgique. Celle-ci permettra d’augmenter considérablement sa capacité de production de lentilles intraoculaires (LIO), ouvrant de nouvelles opportunités de croissance et renforçant le leadership environnemental, social et de gouvernance (ESG) de l'entreprise



Fidèle à son engagement en matière d'efficacité, de durabilité et de conformité, la nouvelle installation de BVI est conçue pour optimiser la production. Elle implique un examen complet des processus visant à optimiser le rendement et l'efficacité. BVI accorde sa priorité aux considérations environnementales et met en œuvre diverses mesures pour minimiser son empreinte carbone.

Affirmant son engagement pour l'innovation, cette installation accroit ses capacités de recherche et développement (R&D) et de fabrication. En mettant l'accent sur la production de produits innovants et de qualité destinés aux patients, ce nouveau site de production favorise la collaboration, le développement et la production des LIO, ainsi que le lancement de nos produits sur de nouveaux marchés.

Cet investissement stratégique illustre l'engagement de BVI envers la croissance économique, le progrès technologique et son dévouement au maintien du leadership de l'industrie. Alors que BVI se lance dans cette aventure passionnante, la société anticipes des retombées économiques positives importantes.

Frédéric Jodogne, responsable des opérations, a déclaré : « Je vois dans cette installation ultramoderne un signe de stabilité. BVI confirme que Liège est un pilier clé dans la recherche, le développement et la production de LIO. Des produits, des salariés et un potentiel incroyables! Chaque employé peut être fier du parcours déjà accompli et voir clairement le chemin vers un avenir prospère.

Shervin Korangy, Président Directeur Général de BVI, a également déclaré : « Je félicite notre équipe qui a dirigé cet important projet d'expansion. Leur engagement inébranlable envers l'excellence a joué un rôle déterminant dans notre objectif de tripler notre capacité de production de lentilles intraoculaires tout en déployant des optiques moulées de haute précision selon les normes de qualité les plus élevées. La combinaison de nos designs optiques brevetés et de notre technologie de fabrication de classe mondiale crée un résultat élégant et inégalé. Notre expertise en LIO a constamment dépassé mes attentes les plus élevées. »

À propos de BVI

Pour plus d'informations ou pour contacter un représentant de BVI, veuillez envoyer un e-mail à Andrew Dawson, Responsable de la Communications d'Entreprise de BVI : adawson@bvimedical.com