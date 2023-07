EGIDE : Chiffre d'affaires au 30 juin 2023

Bollène, 19 juillet 2023– 19:00 (CET)

Communiqué de presse

Hausse de l’activité

au 1er semestre 2023





Hausse du c hiffre d’affaires d’Egide SA au 30 juin 2023 à 8,6 M€ : + 13 % par rapport au premier semestre 2022.





Croissance de 26% au 1er semestre 2023 des filiales américaines mises en vente Perspectives

Porté par la bonne dynamique commerciale observée sur l’ensemble des produits au 1ersemestre, Egide SA espère maintenir un niveau d’activité à peu près identique au

second semestre 2023.



Egide, le spécialiste mondial des boitiers hermétiques, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel au 30 juin 2023.

1. Croissance de 13% du chiffre d’affaires semestriel d’Egide SA à 8,6M€





Au premier semestre 2023, Egide SA a réalisé un chiffre d’affaires de 8,6 M€, en progression de 13% par rapport au premier semestre 2022 et en hausse de 10 % par rapport au second semestre 2022.

Cette croissance est essentiellement nourrie par un traitement plus rapide des commandes et la volonté affichée de raccourcir les délais de fabrication et d’améliorer la qualité de service.

Egide SA

En million d’Euros S1 2022 S1 2023* Var. % Egide SA 7,64 8,62 + 13%

* non audité

Répartition par application

Tous les segments de marché sont en croissance à l’exception de l’Hyperfréquence, dont les chiffres en valeur absolue restent assez faibles, nuançant l’analyse de tendance. La croissance de l’activité d’Egide SA provient essentiellement des marchés de l’Imagerie thermique (+1M€), sur lesquels le savoir-faire d’Egide est reconnu mondialement.

Egide SA

En million d’Euros S1 2022 S1 2023 * Var. % Imagerie Thermique 5,42 6,44 +18,9% Puissance 0,05 0,13 +163,3% Optronique 0,76 0,80 +5,7% Hyperfréquence 0,96 0,77 -19,8% Autres 0,45 0,48 +5,9% Egide SA 7,64 8,62 +12,9%

* non audité

Répartition par zone géographique

La croissance de l’activité d’Egide SA est portée par l’essor en Europe (+0,9M€) avec une hausse de l’activité de plusieurs clients en France, et aux USA (+0,3M€).

Le Moyen-Orient reste très bien orienté.

Egide SA

En million d’Euros S1 2022 S1 2023 * Var. % USA 0,10 0,35 +254,5% Europe 4,22 5,07 +20,2% Asie & Reste du monde 3,32 3,20 -3,7% Egide SA 7,64 8,62 +12,9%

* non audité

2. Croissance de 26% de l’activité des filiales américaines mises en vente





Au premier semestre 2023, les filiales américaines mises en vente ont réalisé un chiffre d’affaires de 10,6M€, en progression de 26% par rapport au premier semestre 2022.

A taux de change constant, la croissance de l’activité est de 24%, l’effet de change favorable s’élevant à 2%.

Filiales USA

En million d’Euros S1 2022 S1 2023* Var. % Var. % **

À taux de change constant Egide USA 4,25 6,35 +49% +47% Santier 4,13 4,22 +2% +1% Filiales USA 8,38 10,57 +26 % +24%

* non audité ** A $ constant

Cette hausse de l’activité des filiales américaines du Groupe Egide au premier semestre 2023 par rapport à celui de 2022 est d’autant plus significative que les filiales US l’année précédente perdaient 9,8% de chiffre d’affaires au premier semestre par rapport à 2021.

La hausse de l’activité d’Egide USA est d’abord liée à l’amélioration des performances opérationnelles. L’usine a retrouvé un rythme de croisière après toutes les difficultés de personnel, formation, qualification et qualité, qui avaient été expliquées lors des précédentes communications. D’autre part l’activité commerciale reste soutenue par un bon carnet de commandes.

L’activité de Santier reste, quant à elle toujours stable.

Répartition par application

Tous les segments de marché sont en croissance. La hausse du chiffre d’affaires de 2,2M€ provient essentiellement des marchés de l’optronique (+0,7M€), de la Puissance (+0,6M€) et de l’Imagerie thermique (+0,6M€).

Filiales USA

En million d’Euros S1 2022 S1 2023 * Var. % Imagerie Thermique 0,49 1,04 +111% Puissance 2,97 3,55 +19% Optronique 1,43 2,12 +49% Hyperfréquence 1,95 2,07 +6% Autres 1,54 1,80 +16% Filiales USA 8,38 10,57 +26%

* non audité

Répartition par zone géographique

La croissance de l’activité des filiales américaines est portée par l’essor du marché américain (+2,6M€).

Filiales USA

En million d’Euros S1 2022 S1 2023 * Var. % USA 6,82 9,37 37% Europe 0,36 0,48 35% Asie & Reste du monde 1,20 0,72 -40% Filiales USA 8,38 10,57 26%

* non audité

3. PERSPECTIVES 2023





Porté par la bonne dynamique commerciale observée sur l’ensemble des produits au 1ersemestre, Egide SA espère maintenir un niveau d’activité à peu près identique au second au second semestre 2023.

Par ailleurs, l’amélioration de l’activité américaine est un élément positif dans les discussions en cours avec d’éventuels acheteurs des filiales américaines. Des mesures d’amélioration de la performance de ces filiales continuent d’être mises en œuvre.

CALENDRIER FINANCIER

Publication des Résultats semestriels au 30 juin 2023 : 26 octobre 2023

CONTACTS

EGIDE –Philippe Bringuier – Directeur Général & Directeur Financier - +33 4 90 30 35 94 – pbringuier@fr.egide-group.com

FIN’EXTENSO – Isabelle Aprile - Relations Presse - +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr

A propos du Groupe EGIDE - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

Pièce jointe