Coop Pank 2023. aasta II kvartali auditeerimata majandustulemused

2023. aasta II kvartali lõpu seisuga oli Coop Pangal 167 000 klienti, klientide arv kasvas kvartaliga 12 000 kliendi võrra (+8%). Aktiivselt arveldavaid kliente oli pangal 76 100, kvartaliga kasvas aktiivselt arveldavate klientide arv 6000 võrra (+9%).

Coop Panga hoiuste maht kasvas 2023. aasta II kvartalis 242 miljoni euro võrra (+16%), ulatudes 1,76 miljardi euroni. Kiireimat kasvu näitas eraklientide hoiuste portfell, mille maht kasvas 125 miljoni euro võrra: nõudmiseni hoiused vähenesid 30 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kasvasid 155 miljoni euro võrra. Äriklientide hoiuste maht kasvas 107 miljoni euro võrra: nõudmiseni hoiused kahanesid 1 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kasvasid 108 miljoni euro võrra. Rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormi Raisin hoiused ja muu finantseering kasvas 10 miljoni euro võrra. Võrreldes 2022. aasta II kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kasvanud 506 miljoni euro võrra (+41%). Aastases võrdluses on panga tähtajaliste hoiuste osakaal kõigist hoiustest kasvanud 51% pealt 67% peale. 2023. aasta II kvartalis oli finantseerimiskulu 1,8%, eelmisel aastal samal ajal 0,5%.

2023. aasta II kvartalis kasvas Coop Panga neto laenuportfell 111 miljoni euro võrra (+8%), ulatudes 1,46 miljardi euroni. Kiireimat kasvu näitas ärilaenude portfell, mille maht kasvas 53 miljoni euro võrra (+9%). Kodulaenude portfell kasvas 34 miljoni euro võrra (+6%), liisinguportfell kasvas 17 miljoni euro võrra (+12%) ja tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 8 miljoni euro võrra (+9%). 2022. aasta II kvartaliga võrreldes on laenuportfell kasvanud 327 miljoni euro võrra (+29%).

2023. aasta II kvartalis kasvas Coop Panga viivises olev laenuportfell 1,8% tasemelt 2,0% tasemele. Aasta tagasi oli viivises olev laenuportfell 1,7% tasemel.

Finantsvarade allahindluse kulu oli 2023. aasta II kvartalis 2,2 miljonit eurot, mida on 1,1 miljonit eurot (+89%) rohkem kui oli 2022 II kvartalis.

Coop Panga netotulud olid 2023. aasta II kvartalis 22,4 miljonit eurot, kasvades kvartaalses võrdluses 14% ja aastases võrdluses 76%. Tegevuskulud ulatusid II kvartalis 8,6 miljoni euroni – kasvades kvartaalses võrdluses 13% ja aastases võrdluses 30%.

Coop Pank teenis 2023. aasta II kvartalis 10,4 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 11% rohkem kui eelmises kvartalis ja 126% rohkem kui aasta tagasi. Panga kulude ja tulude suhe oli II kvartalis 38% ning omakapitali tootlus 25,6%.

Coop Pangal on 30.06.2023 seisuga 37 000 aktsionäri, kvartaliga lisandus 500 (+1,3%) aktsionäri.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:





„Coop Pank kasvatas teises kvartalis ärimahte rekordilises tempos. Laenuportfelli kasvu taga olid kõik äriliinid: ärilaen, kodulaen, autoliising ja tarbimisfinantseerimine. See näitab, et vaatamata haprale makromajandus keskkonnale ja kasvanud intressitasemetele on turul nõudlus laenude järgi endiselt suur.

Näeme, et ettevõtted ja majapidamised saavad euribori kiirest tõusust tingitud kasvavate laenumaksetega hästi hakkama. Hea toimetulek on tingitud sellest, et tööpuudus on jätkuvalt madal, inimeste sissetulekud on kasvavad, inflatsioon taandub ning laenamine on toimunud vastutustundlikult. Siiski näeme mõningast lühiajaliste võlgnevuste kasvu, kuid tuleb arvesse võtta, et asusime võlglaste osas äsja kõigi aegade madalaimal tasemel. Lühiajalised võlgnevused tasutakse üldjuhul enne järgmist laenumakset ning seega püsib laenuportfelli kvaliteet hea.

Tõsiseks väljakutseks on saanud hoiuste kaasamine. Turul tervikuna ei ole hoiused alates aasta algusest kasvanud – eraisikute hoiused on kasvanud 0,5 miljardi euro võrra ja äriklientide hoiused on samavõrra vähenenud. See on kasvatanud pankade konkurentsi olemasoleva ressursi nimel. Kuna rahale on tekkinud hind, konverteerub suur hulk nõudmiseni hoiusest kõrgema intressiga tähtajaliseks hoiuseks. Panga aktsionärid ei pruugi selle üle rõõmustada, kuid kliendid ja hoiustajad on selgelt võitnud.

Coop Panga teise kvartali tulude kasvu taga on nii ärimahtude rekordiline kasv kui ka euribori tõusust tulenevad täiendavad intressitulud. Kuludes näeme kasvavaid intressikulusid. Samuti oleme suurendanud nõrgast makrokeskkonnast tulenevaid ettevaatavaid laenuprovisjone.

Teine kvartal päädis Coop Pangale aegade parima kvartalikasumiga (10,4 miljonit eurot), madalaima kulu-tulu suhte (38%) ning rekordilise omakapitali tootlusega (25,6%).“

Kasumiaruanne, tuh.eur 2023 II kv 2023 I kv 2022 II kv 2023 6 kuud 2022 6 kuud Neto intressitulud 21 044 18 372 11 629 39 416 22 224 Neto teenustasutulud 1 183 1 028 904 2 211 1 699 Muud tegevustulud, neto 163 261 224 424 327 Netotulud kokku 22 390 19 661 12 757 42 051 24 250 Tööjõukulud -4 900 -4 542 -3 780 -9 445 -7 229 Turunduskulud -633 -412 -399 -1 045 -790 Rent, kontorikulud ja mat. põhivara kulum -726 -700 -669 -1 425 -1 357 IT kulud ja immat. põhivara kulum -1 082 -1 155 -1 115 -2 236 -2 089 Muud kulud -1 224 -788 -647 -2 012 -1 344 Tegevuskulud kokku -8 565 -7 595 -6 610 -16 160 -12 809 Kasum enne allahindluste kulu 13 825 12 066 6 147 25 891 11 441 Finantsvarade allahindlus -2 232 -1 627 -1 181 -3 859 -2 675 Kasum enne tulumaksu 11 593 10 439 4 966 22 032 8 766 Tulumaksu kulu -1 227 -1 063 -378 -2 291 -677 Aruandeperioodi puhaskasum 10 366 9 375 4 588 19 741 8 089





Finantsseisundi aruanne, tuh.eur 30.06.2023 31.03.2023 31.12.2022 30.06.2022 Raha ja raha ekvivalendid 459 631 334 074 364 878 261 821 Võlainstrumendid 27 877 18 931 18 747 4 968 Laenud klientidele 1 458 201 1 346 822 1 300 775 1 131 367 Muud varad 32 500 30 048 29 776 30 711 Varad kokku 1 978 209 1 729 876 1 714 176 1 428 868 Klientide hoiused ja saadud laenud 1 754 746 1 512 627 1 508 126 1 248 711 Muud kohustised 19 967 20 599 18 795 19 707 Allutatud laenud 38 139 38 101 38 139 43 164 Kohustised kokku 1 812 852 1 571 327 1 565 061 1 311 582 Omakapital 165 357 158 550 149 116 117 287 Kohustised ja omakapital kokku 1 978 209 1 729 876 1 714 176 1 428 868

Coop Panga aruanded on leitavad aadressilt: https://www.cooppank.ee/aruandlus



Coop Pank korraldab 2023. aasta II kvartali majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari 20. juulil 2023 kell 9.00. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda aadressil: https://bit.ly/CP-20-07-veebiseminar-registreerimine



Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse Coop Panga kodulehel www.cooppank.ee ja YouTube’i kontol.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 167 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: +372 516 0231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee



