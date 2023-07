English Estonian

PRF: AS’i PRFoods 2022/2023. majandusaasta 4. kvartali ja 12 kuu esialgne konsolideeritud auditeerimata müügikäive

PRFoodsi 2022/2023. aasta neljanda kvartali auditeerimata esialgne konsolideeritud käive oli 3,95 miljonit eurot ja 12 kuu auditeerimata konsolideeritud käive oli 19,23 miljonit eurot.

2022/2023.aasta neljanda kvartali käive jätkuvatest geograafilistest üksustest (Eesti ja Suurbritannia) oli 3,95 miljonit ,mis suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 27,4% (4kv 2021/2022: 3,1 miljonit eurot).

Indrek Kasela, PRFoods AS juhataja kommentaar: " Hea meel on näha, et meie mõlemad tootmisüksused Eestis ja Suurbritannias on suutnud märkimisväärselt käivet kasvatada nii viimases kvartalis , kui kogu aasta vaates. Käibekasv on tulnud nii läbi hinnatõusu, kui uute klientide lisandumise. Tooraine kõrge hind ja volatiilsus on jätkuvalt suur teema. 2024 aastast alustame taas täiemahulist müüki Soomes, tingituna konkurentsipiirangu lõppemisest. Soome oli ajalooliselt meie suurim turg ning 2024 aastal ootame märkimisväärset käibe kasvu sealt. Oleme täna oluliselt väiksem ettevõte, nii käibelt, kui tehaste arvult, kuid samas oleme saavutanud märkimisväärselt parema efektiivsuse"

Käive riigiti, mln EUR 4kv 22/23 4kv 21/22 Muutus, EUR Muutus, % Soome 0,00 0,76 -0,76 -100,0% Suurbritannia 3,06 2,30 0,76 33,2% Eesti 0,89 0,80 0,09 10,6% Rootsi 0,00 1,05 -1,05 -100,0% Kokku 3,95 4,91 -0,96 -19,6% Eesti ja Suurbritannia kokku 3,95 3,10 0,85 27,4% Käive riigiti, mln EUR 12k 22/23 12k 21/22 Muutus, EUR Muutus, % Soome 0,00 0,70 -0,70 -100,0% Suurbritannia 12,86 10,58 2,28 21,6% Eesti 6,22 4,08 2,14 52,5% Rootsi 0,15 5,23 -5,08 -97,1% Kokku 19,23 20,59 -1,36 -6,6% Eesti ja Suurbritannia kokku 19,08 14,66 4,42 30,2%

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee