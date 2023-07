RAPALA VMC OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2023: MYYNTI JA KANNATTAVUUS LASKIVAT HAASTEELLISESSA MARKKINAYMPÄRISTÖSSÄ

English Finnish

RAPALA VMC OYJ, Puolivuosikatsaus, 20.7.2023 klo 17.00 EET

Tammi-kesäkuu (H1) lyhyesti:

Liikevaihto oli 117,9 MEUR, 21 % alle viime vuoden tason (148,4). Vertailukelpoisten valuuttakurssien mukainen liikevaihto laski 20 %.

Liikevoitto oli 4,4 MEUR (13,6).

Vertailukelpoinen liikevoitto* oli 5,3 MEUR (15,5).

Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli -0,03 EUR (0,22).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 18,6 MEUR (-8,6).

Vaihto-omaisuus oli 98,5 MEUR (117,7).

Lähiajan näkymät muuttuivat 30.6.2023: Koko vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton* odotetaan jäävän merkittävästi alle edellisvuoden tason.

*Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Toimitusjohtaja Lars Ollberg: ”Tämänhetkiset markkinaolosuhteet ovat edelleen haastavat vähittäis- ja jälleenmyyjien varastojen purkamisen jatkuessa odotuksia pidempään. Tämä ilmiö on välitön seuraus globaalien toimitusketjun pullonkaulojen purkautumisesta, minkä seurauksena markkinalle on tulvinut liiallisia määriä tuotteita. Lisäksi samanaikaisesti kulutuksen painopiste on siirtynyt ulkoilma-aktiviteeteista muihin toimintoihin pandemian jälkeen. Näiden haasteiden lisäksi yleinen talouden laskusuhdanne ja korkea inflaatio haittaavat harkinnanvaraista kulutusta tärkeimmillä markkinoilla.

Näistä esteistä huolimatta Yhdysvaltain talous on osoittanut joustavuutta, jolle on ominaista vakaa kulutuskäyttäytyminen ja matala työttömyysaste. Olemme nähneet tilanteen kääntyvän Yhdysvalloissa, vahvoina kesätuotteiden täydennystilauksina, minkä seurauksena kulutustarvikkeiden myyntimme Yhdysvalloissa on ylittänyt budjetin ja ennusteet. Odotamme tämän positiivisen ilmapiirin vähitellen siirtyvän kestokulutustavaroihin, joissa meillä on paljon voitettavaa tulevina vuosina 13F-tuotteilla.

Vaikka varastojen purkamisprosessien odotetaan asteittain helpottuvan vuoden toisella vuosipuoliskolla, sillä tulee olemaan vaikutus konsernin talviurheilu- ja talvikalastusliiketoimintaan. Tulevan kauden talviliiketoiminnan ennakkomyynti on jäänyt odotuksista. Tämä johtuu yleisestä taloudellisesta laskusuhdanteesta ja vähittäiskaupan heikosta läpimyynnistä, joka pääosin liittyy edellisvuoden epäsuotuisiin talviolosuhteisiin.

Tässä vaativassa kontekstissa konserni on, hillitäkseen laskeneen liikevaihdon vaikutuksia, käynnistänyt kaikilla organisaatiotasoilla kustannussäästötoimenpiteitä. Niihin kuuluu työntekijöiden määrän vähentäminen erityisesti pääkonttorilla, jossa uudelleenjärjestelyn seurauksena lakkautettiin 25 työtehtävää kaikkiaan 60 positiosta. Tehtaat sopeuttavat tuotantokapasiteettiaan kysynnän mukaiseksi hillitäkseen varastojen kasvua ja hallitakseen kiinteitä kuluja. Kaiken kaikkiaan näiden toimenpiteiden odotetaan leikkaavan kiinteitä kuluja 6 miljoonalla eurolla seuraavien 12 kuukauden aikana.

Kassavirtahaasteet edellyttävät, että teemme kaikki mahdolliset toimenpiteet käyttöpääoman parantamiseksi. Olemme implementoineet tinkimättömän varastonvähennyssuunnitelman, jonka kunnianhimoinen tavoite on varastoarvojen laskeminen 25 prosentilla. Tämä suunnitelma on nimeltään ”One More Turn”. Lisäksi keskitymme aktiivisesti myyntisaamisten perintään kuitenkin samalla parantaen asiakaspalveluamme.

Aiomme säilyttää positiivisen vireen julkistaessamme uuden jigiuistinsarjan ”Crush City” ICAST-messuilla Yhdysvalloissa. Vankkumaton sitoumuksemme tuotekehitykseen ja innovointiin säilyy tärkeimpänä prioriteettina ja olemme innoissamme vahvasta tuotekanavasta, joka tullaan näkemään tulevina vuosina.

Omien innovatiivisten tuotteidemme lisäksi yksi painopisteistäni on käynnistää uusia strategisia kumppanuuksia, jotka tukevat nykyisiä tuotekategorioitamme ja tekevät meistä vahvempia. Viimeaikainen strategiamme kolmansien osapuolien tuotteiden jakelijoiden kanssa on kaventanut tuotevalikoimaamme ja siten vähentänyt kiinteiden kustannustemme kattavuutta."

Tunnusluvut

H1 H1 Muutos FY MEUR 2023 2022 % 2022 Liikevaihto 117,9 148,4 -21 % 274,4 Liikevoitto/-tappio 4,4 13,6 12,3 % liikevaihdosta 3,7 % 9,2 % 4,5 % Vertailukelpoinen liikevoitto * 5,3 15,5 -66 % 15,3 % liikevaihdosta 4,5 % 10,5 % 5,6 % Liiketoiminnan nettorahavirta 18,6 -8,6 -316 % -12,9 Nettovelkaantumisaste % 73,4 % 66,7 % 77,0 % Tulos per osake, EUR -0,03 0,22 0,10 *Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoi-suuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Markkinaympäristö

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana markkinaolosuhteet säilyivät haastavina globaalin laskusuhdanteen ja korkean inflaation vuoksi. Kuluttajien harkinnanvarainen kulutus oli edelleen rajallista, mikä näkyi etenkin kalliimpien tuotteiden kohdalla. Vähittäiskaupan ja jakelijoiden korkeiden varastotasojen purkaminen jatkuu, mikä asettaa yhä paineita kalastustuotteiden valmistajille. Korkeiden varastotasojen taustalla on toimitusketjun pullonkaulojen purkautuminen vuonna 2022, minkä seurauksena tuotteita tuli markkinoille liiallisia määriä. Tätä vahvisti entisestään kuluttajakysynnän painopisteen siirtyminen ulkoilma-aktiviteeteista palveluihin ja muihin sellaisiin toimintoihin, joita koronavirus aikaisemmin rajoitti.

Liiketoimintakatsaus tammi-kesäkuu 2023

Konsernin koko vuoden liikevaihto oli 21 % alle edellisvuoden tason raportoiduin valuuttakurssein mitattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski orgaanisesti 20 % vertailukaudesta.

Pohjois-Amerikka

Pohjois-Amerikan myynti laski 16 % vertailukaudesta raportoiduin ja vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna. Liikevaihdon laskusta suurin osa oli kolmansien osapuolien tuotteiden myyntiä, mikä oli seurausta strategisesta päätöksestä ulkoistaa DQC Internationalille (13 Fishing USA) myytyjen 13 Fishing -tuotteiden toimitusketjufunktiot. Konserni omistaa 49 % osakkuusyhtiön osakkeista. Tämä pois lukien liikevaihdon lasku oli 4 % raportoiduin ja vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna.

Sesonkia edeltävät tilaukset olivat vaisuja, sillä vähittäismyyjät pysyivät varovaisina makroekonomisista vastatuulista ja varastojen purkamisesta johtuen. Kesäkalastuskausi kuitenkin alkoi hyvin ja vähittäismyymälöissä riitti kävijöitä, joten täydennystilaukset kompensoivat matalaa ennakkotilausmyyntiä.

Talvikalastussegmenttiin vaikuttivat negatiivisesti haastavat sääolosuhteet ja kuluttajien varovaisuus ostaa kalliimpia tuotteita. Vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla asiakastoimitukset olivat ennätyksellisen korkeita, mutta tuotteiden läpimyynti vähittäiskaupan tasolla oli heikkoa, minkä vuoksi vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon täydennysmyyntikin oli vaisua.

Pohjoismaat

Myynti Pohjoismaiden markkinalla laski 33 % vertailukaudesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna myynti laski 32 %.

Vähittäiskaupan korkeat varastotasot ja makroekonomiset haasteet vaikuttivat liikevaihtoon huomattavan paljon tällä alueella. Kuluttajat pysyivät edelleen varovaisina erityisesti kalliimpien hankintojen kannalta. Varastojen purkaminen jatkui läpi ensimmäisen vuosipuoliskon, mikä vaikutti sekä ennakko- että täydennysmyynteihin siitä huolimatta, että sääolosuhteet olivat hyvät kesäkalastuskautta ajatellen. Ennätyksellisen korkeat talvikausitoimitukset vuoden 2022 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla eivät realisoituneet läpimyyntinä odotusten mukaisesti, millä oli huomattava vaikutus vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon täydennysmyynteihin. Kolmansien osapuolien tuotteiden liikevaihto laski konsernin strategian mukaisesti.

Muu Eurooppa

Muun Euroopan myynti laski 23 % vertailukauteen nähden raportoiduin ja vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna.

Vähittäiskaupan korkeilla varastotasoilla ja makroekonomisilla vastatuulilla oli huomattava vaikutus myyntiin tällä alueella. Kuluttajien varovaisuus ja arvokkaampien tuotteiden vaisu läpimyynti oli ilmeistä. Varastojen purkaminen jatkui koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan, osoittaen kuitenkin hidastumisen merkkejä raportointikauden loppua kohden.

Muu maailma

Raportoiduin valuuttakurssein mitattuna myynti muun maailman markkinalla laski 19 % vertailukaudesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna myynti laski 18 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Liikevaihdon lasku oli seurausta makroekonomisista vastatuulista ja kuluttajien varovaisuudesta. Varastojen purkamisella ei ollut tällä alueella niin huomattava vaikutus kuin muilla konsernin markkinoilla, mutta vähäisempi kävijöiden määrä vähittäisliikkeissä johti vain varovaisiin täydennystilauksiin vähittäiskaupan puolella. Australiassa ja Brasiliassa myynti kasvoi, kun taas Kiinassa ja Japanissa liikevaihto laski jyrkästi.

Ulkoinen liikevaihto alueittain

H1 H1 Muutos Vertailukelpoinen FY MEUR 2023 2022 % muutos % 2022 Pohjois-Amerikka 58,3 69,2 -16 % -16 % 132,2 Pohjoismaat 13,4 20,1 -33 % -32 % 38,9 Muu Eurooppa 32,8 42,6 -23 % -23 % 70,6 Muu maailma 13,4 16,5 -19 % -18 % 32,7 Yhteensä 117,9 148,4 -21 % -20 % 274,4

Taloudellinen tulos ja kannattavuus

Vertailukelpoinen (ilman realisoitumattomia operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) liikevoitto laski 10,2 MEUR edellisestä vuodesta. Raportoitu liikevoitto laski 9,2 MEUR edellisvuodesta ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oli negatiivinen 0,9 MEUR (1,9) vaikutus raportoituun liikevoittoon.

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 4,5 % (10,5) ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Heikompi kannattavuus edellisvuoteen nähden johtui liikevaihdon laskusta sekä avovesikalastusmarkkinalla että talviliiketoiminnassa. Korkea inflaatio ja tuotannon siirto Sortavalasta ja Vääksystä Pärnuun aiheuttivat paineita tuotantokustannuksille, joskin näistä jälkimmäisen vaikutus on vain väliaikainen. Rahtikustannukset alkoivat normalisoitua, mikä auttoi myyntikatteen säilyttämisessä. Operatiivisten kustannusten osalta konsernissa aloitettiin säästöohjelma, jonka tavoitteena on leikata vuotuisia kustannuksia 6 MEUR. Säästöohjelmaan kuuluu muiden toimenpiteiden ohella Helsingin pääkonttorin uudelleenjärjestely, joka saatettiin päätökseen kesäkuussa.

Ensimmäisen vuosipuoliskon raportoitu liikevoittomarginaali oli 3,7 % (9,2). Raportoituun liikevoittoon sisältyi operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia, joiden vaikutus oli 0,0 MEUR (-0,1). Muut raportoituun liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat nettokuluerät olivat -1,0 MEUR (-1,9). Suurin osa näistä kulueristä liittyy Helsingin pääkonttorin uudelleenjärjestelyyn.

Kokonaisrahoituskulut (netto) olivat 4,9 MEUR (1,1) ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Korko- ja muut rahoituskulut (netto) olivat 4,3 MEUR (0,7) ja rahoituserien valuuttakurssitappiot (netto) 0,6 MEUR (0,4).

Nettotulos pieneni 9,8 MEUR ollen -1,1 MEUR (8,7) ja osakekohtainen tulos oli -0,03 EUR (0,22).

Tunnusluvut

H1 H1 Muutos FY MEUR 2023 2022 % 2022 Liikevaihto 117,9 148,4 -21 % 274,4 Liikevoitto /-tappio 4,4 13,6 12,3 Vertailukelpoinen liikevoitto * 5,3 15,5 -66 % 15,3 Tilikauden voitto /-tappio -1,1 8,7 3,7 * Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudel-leenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma

H1 H1 Muutos FY MEUR 2023 2022 % 2022 Liikevoitto 4,4 13,6 -68 % 12,3 Operatiivisten valuuttajohdannaisten markkina-arvostukset 0,0 0,1 -0,2 Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,9 1,9 3,2 Vertailukelpoinen liikevoitto 5,3 15,5 -66 % 15,3 Yksityiskohtaisempi vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma sekä tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Segmenttikatsaus

Konsernin tuotteet

Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna konsernin omien tuotteiden myynti laski 10,5 MEUR vertailukaudesta. Myynnin lasku johtui makroekonomisista vastatuulista, joiden taustalla oli kuluttajien varovaisuus ja korkeat varastotasot, jotka puolestaan rajoittivat vähittäiskaupan ostoja painopisteen keskittyessä olemassa olevien varastojen tyhjentämiseen. Liikevaihdon pudotus näkyi useimmissa avovesikalastuskategorioissa. Talvikalastus- ja talviurheilukategorioissa myynti laski huomattavasti johtuen ennätyksellisistä toimitusmääristä vuoden 2022 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla sekä haastavista talviolosuhteista Pohjois-Amerikassa ja kuluttajien varovaisuudesta erityisesti koskien kalliimpia hankintoja.

Kolmansien osapuolien tuotteet

Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna kolmansien osapuolien tuotteiden myynti oli 19,6 MEUR vertailukautta alhaisempi. Myynnin lasku on seurausta strategisesta päätöksestä ulkoistaa DQC Internationalille (13 Fishing USA) myytyjen 13 Fishing -tuotteiden toimitusketjufunktiot. Myös heikko talviurheilutuotteiden täydennysmyynti vaikutti tähän tuotesegmenttiin.

Liikevaihto toimintasegmenteittäin

H1 H1 Muutos Vertailukelpoinen FY MEUR 2023 2022 % muutos % 2022 Konsernin tuotteet 109,8 120,8 -9 % -9 % 228,4 Kolmansien osapuolien tuotteet 8,1 27,6 -71 % -71 % 46,0 Yhteensä 117,9 148,4 -21 % -20 % 274,4

Vertailukelpoinen liikevoitto toimintasegmenteittäin

H1 H1 Muutos FY MEUR 2023 2022 % 2022 Konsernin tuotteet 5,1 14,3 -64,4 % 15,0 Kolmansien osapuolien tuotteet 0,2 1,2 -83,0 % 0,3 Vertailukelpoinen liikevoitto 5,3 15,5 -65,8 % 15,3 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -0,9 -1,9 -52,7 % -3,0 Liikevoitto /-tappio 4,4 13,6 -67,7 % 12,3

Taloudellinen asema

Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 27,2 MEUR vertailukaudesta ollen 18,6 MEUR (-8,6). Vertailukauteen vaikuttivat toimitusketjun pullonkaulojen purkautumisesta johtuva varaston kasvu sekä ennätyssuuren talviliiketoiminnan varaston rakentaminen. Käyttöpääoman nettomuutoksen vaikutus paransi liiketoiminnan nettorahavirtaa 33,8 MEUR edellisvuodesta ollen 10,5 MEUR (-23,3).

Vuoden 2023 kesäkuun lopussa varaston arvo oli 98,5 MEUR (117,7). Varaston arvoa laski 1,7 miljoonalla eurolla muutos varastovarauksessa ja 4,7 miljoonalla eurolla valuuttakurssien muutokset. Varastoarvo oli lähellä vuoden 2022 lopun tasoa mutta alle vertailukauden tason, johon vaikuttivat toimitusketjuhäiriöiden purkautuminen ja ennätyssuuren talviliiketoiminnan varaston rakentaminen. Varastoarvojen laskemiseksi toteutetaan varastonhallintatoimenpiteitä ja valmistuskapasiteettia sopeutetaan.

Investointien nettorahavirta laski vertailukauden tasosta ja oli 4,3 MEUR (5,3). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 4,8 MEUR (5,5) ja käyttöomaisuusmyynnit 0,4 MEUR (0,2). Merkittävä osa kuluista liittyy tuotannon siirtoon Venäjältä ja Suomesta Rapala VMC -campukselle Viron Pärnuun. Vertailukauden käyttöomaisuusinvestointeihin sisältyy kuluja tuotannon siirrosta Venäjältä Viroon.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömät sitovat pitkäaikaiset luottolimiitit olivat 14,8 MEUR kauden lopussa. Nettovelkaantumisaste nousi ja omavaraisuusaste laski edellisestä vuodesta.

Konserni on sopinut rahoittajiensa kanssa väliaikaisista muutoksista rahoitussopimustensa taloudellisiin kovenantteihin aikavälillä Q3/2022-Q1/2023. Raportointikaudella aikaväliä pidennettiin kattamaan myös Q2/2023. Kovenantteihin Q3/2022-Q1/2023 sisältyy rajoituksia koskien likviditeettiä, nettovelan suhdetta EBITDA:an ja nettovelkaantumisastetta. Konserni täyttää kaikki rahoittajiensa vaatimukset ja uskoo täyttävänsä kaikki rahoitussopimusten vaatimukset myös tulevaisuudessa. Konsernin kassatilanne on hyvä ja kassavarat olivat 24,5 MEUR kesäkuun 2023 lopussa.

Tunnusluvut

H1 H1 Muutos FY MEUR 2023 2022 % 2022 Liiketoiminnan nettorahavirta 18,6 -8,6 -316 % -12,9 Korollinen nettovelka kauden lopussa 98,0 99,4 -1 % 107,1 Nettovelkaantumisaste % 73,4 % 66,7 % 77,0 % Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 41,7 % 42,3 % 41,2 % Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty taulukko-osassa.

Strategian toteuttaminen

Yhtiön strateginen tavoite on olla yhtenäinen konsernin brändeihin ja innovatiivisuuteen keskittyvä urheilukalastuksen voimatekijä. Nykyiset strategiset toimet tähtäävät hyödyntämään Rapala VMC:n täyttä kasvupotentiaalia tulevaisuudessa. Konsernin strategian ydin perustuu kuuteen osa-alueeseen, jotka ovat kaikki sidoksissa toisiinsa ja yhteneviä kaikkien liiketoimintayksiköiden kesken. Tulevat strategiset toimet perustuvat brändiportfolion hyödyntämiseen, valmistus- ja hankintamalliin, tutkimus- ja kehitysosaamiseen sekä laajaan myyntiverkostoon ja vahvaan paikalliseen läsnäoloon markkinoilla ympäri maailman. Strategian toimeenpano on edennyt hyvin, sillä monet ONE RAPALA VMC:n strategiset tavoitteet ovat osoittautuneet hyvin synergistisiksi keskenään.

Tiimi/Kulttuuri – Ensimmäinen strateginen osa-alue perustuu ajatukseen, jossa yhtiön kaikki liiketoimintayksiköt pyrkivät toimimaan yhtenä, vahvana ja menestyksekkäänä kokonaisuutena. Tämä mahdollistaa yhtenäisen, yhteistyöhaluisen, dynaamisen ja kasvuun tähtäävän yrityskulttuurin. Vuoden aikana toteutettiin uusia muutoksia johtoportaassa taataksemme, että tiimi ja kulttuuri ovat jatkuvasti strategiamme etulinjassa. Yksinkertaisemman organisaatiorakenteen ja ketterän johtamismallin ansiosta konserni on entistä valmiimpi normalisoituneisiin markkinaolosuhteisiin jatkaakseen vahvaa strategian toteuttamista.

Kestävä kehitys – Taistelemme yhdessä sen takaamiseksi, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia kestävästä kalastuksesta ja ulkoilusta. Haluamme olla toimialamme suunnannäyttäjiä ja edellyttää konkreettisia vastuullisia tekoja kaikilta tiimiläisiltämme varmistaaksemme, että saamme aikaan kestäviä, pitkän aikavälin muutoksia. Toimenpiteemme kestävän kehityksen saralla ovat edenneet tasaisesti kaikissa tärkeimmissä tuotekategorioissa.

Kuluttaja – Loppukäyttäjään keskittyminen on tärkeä osa strategiaa. Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja ja tuoda uusimmat trendit kalastusvälinemarkkinoille tarjoamalla innovatiivisia ja jännittäviä tuotteita. Konserni jatkaa edelleen panostuksia verkkokauppaliiketoimintaansa mahdollistaakseen parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen jatkuvasti kasvavalle digitietoiselle kuluttajaryhmälle. Uusi verkkokauppa-alusta korostaa yhtiön tavoitetta olla enemmän vuorovaikutuksessa suoraan kuluttajien kanssa. Jatkoimme myös tuoteportfolion, tuotenimikkeiden ja brändien yhtenäistämistä, mikä tukee päätavoitettamme keskittyä pitkällä aikavälillä konsernin omien brändien tuotteisiin.

Asiakas – Avainasiakassuhteet ja paikallinen markkinajohtajuus ovat keskeisiä, kuten myös vahva asiakkaiden ja markkinoiden ymmärrys sekä jatkuvat panostukset kaikkiin myyntikanaviin. Konserni on investoinut ensiluokkaiseen asiakaspalveluun. Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi eri kielillä toimiva B-2-B -alusta.

Tuotekehitys/Innovaatio – Tutkimus & kehitys- sekä tuotekehitys & innovaatio -yksiköt vahvistavat edelleen asemaansa konsernin kilpailuetuna markkinalla, jossa kalastajat ympäri maailman vaativat uusia innovaatioita pyydystääkseen parempia saaliita. Konsernin tuotekehitys & innovaatio -yksikkö on valmiina kuuntelemaan asiakkaiden ja kuluttajien tarpeita ja palvelemaan heitä globaalissa mittakaavassa.

Operaatiot/Talous – Konserni jatkaa panostuksia operaatioihinsa saavuttaakseen toiminnallisen huippuosaamisen ja parantaakseen käyttöpääomatehokkuutta. Kehitämme parhaillaan integroitua liiketoiminnan suunnittelumallia ja globaalia S&OP -prosessia, mikä parantaa käyttöpääomatehokkuutta ja tärkeimpien tuotteiden saatavuutta. Konserni on jo menestyksekkäästi ottanut uuden työkalun käyttöön Yhdysvalloissa. Konserni on myös ottanut käyttöön selkeän suunnitelman varastotasojen alentamiseksi 25 prosentilla, nimeltään ”One More Turn”.

Tuotekehitys

Vahvan kategorioiden hallintarakenteen ja alueellisen tuotekehitysprosessin ansiosta olemme globaalisti hyvässä vauhdissa kohti vuoden 2024 myyntisesonkia. Asiakkaiden ennakkotilaukset uutuustuotteista ovat olleet erinomaisella tasolla ja toimitukset alkavat vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla ja vuoden 2024 alussa. Edelleen haastavissa markkinaolosuhteissa painopiste on ollut dynaamisen tuotekanavan kehityksessä, keskittyen tärkeimpiin brändeihin Rapala ja VMC. Viimeaikaisista tuotelanseerauksista huomattavimpiin sisältyvät Rapalan upouudet jigiuistimet ja VMC:n Redline -koukut.

Rapalan jigiuistimessa nimeltään ”Crush City” kulminoituu 24 kuukauden huolellinen strateginen suunnittelu, johon on osallistunut globaalisti henkilöitä myynti-, markkinointi-, operaatiot- ja tuotekehitysfunktioista. Lopputuloksena on vahva, fokusoitu tuotelinja, jolle on markkinat niin Yhdysvalloissa, Pohjois- ja Etelä-Euroopassa kuin APAC-alueellakin. Tällä hetkellä suurin osa Rapalan top 30 -jakeluasiakkaista on tilannut näitä tuotteita kaudelle 2024. Tiivis yhteistyö maailman parhaiden ammattikalastajien, kuten Jacob Wheelerin kanssa, on johtanut ainutlaatuiseen, uniikkiin muotoiluun, johon kuuluu erilaisia hajusteita ja suoloja sekä erilaisia kovuus- ja kelluvuusasteita täsmällisen Smart Injection -teknologianTM ansiosta. Tavoite on ollut markkinan parhaiden jigiuistinten kehittäminen, ja tuotekehitystiimimme katsoo tavoitteen täyttyneen, sillä nämä uistimet antavat saalista uskomattoman hyvin ja myös kilpailumenestys on ollut hienoa. Kuluttajamarkkinointi alkaa heinäkuisen Orlandon ICAST 2023 -tapahtuman jälkeen, jossa tuote virallisesti julkistetaan.

Keskittyessämme myynnin kasvattamiseen uusien tuotekategorioiden kautta Rapala on saavuttanut vahvan aseman vieherasiamarkkinalla. Rapala Precision Xtreme (PXR) -tuotesarjassa on lanseerattu MAVRIK Jerkbait -uistin, joka on suunnattu erittäin kilpaillulle huippu-uistinten markkinalle ja suunniteltu parhaaksi kategoriassaan lukuisten ennennäkemättömien ominaisuuksiensa ansiosta, joihin kuuluvat mm. korkeatasoiset, pinnoitetut VMC:n Redline P.T.F.E. -koukut. Yleisesti ottaen vahva globaali yhteistyö myynti- ja markkinointitiimien kanssa mahdollistaa kattavan, pitkäikäisen 3-5 vuoden globaalin tuotekanavan.

Vastuullisuus

Vastuullisuuden näkökulmasta alkuvuotta 2023 on leimannut sopeuttaminen ja valmistautuminen tulevaan. Aiemmin asetettujen vastuullisuustavoitteiden saavuttamisen aikataulua on tarkistettu vastaamaan konsernin taloudellista tilannetta. Esimerkiksi kaikkien Rapala-tuotteiden lyijyttömyys toteutuu alustavasti vasta vuonna 2025 aiemmin ilmoitetun 2023 sijaan. Näin tuotekehittelyosastollemme jää enemmän aikaa ratkaista tuotteiden lyijyttömyyteen liittyvät tekniset haasteet. Pidempi ajanjakso jättää konsernille myös enemmän liikkumavaraa tuotekehityskulujen suhteen ja mahdollistaa uusien innovatiivisten tuotteiden lanseeraamisen haastavassa markkinaympäristössä vanhojen tuotteiden teknisten parannusten sijaan.

Konsernissa on myös käynnistynyt työ vastuullisuusstrategian uudelleenarvioinniksi ja päivittämiseksi. Uusi johto haluaa päivittää aiemman ansiokkaan strategian vastamaan paremmin sen ambitioita vastuullisuustyön suhteen. Työ strategian uudistamiseksi on vielä kesken. Konserni myös seuraa tiiviisti ajankohtaista vastuullisuuteen liittyvää lainsäädäntökehitystä ja haluaa ottaa sen huomioon tuoreessa strategiassa ennen sen lanseeraamista.

Alkuvuoden aikana on haluttu kiinnittää erityistä huomiota myös vastuullisuuteen liittyvän ohjausdokumentaation ajanmukaistamiseen. Konsernissa on yhteistyössä eri osastojen kanssa päivitetty toimitusketjun eettistä ohjeistoa (eng. Supplier Code of Conduct) siitä tuoreeltaan saatujen kokemusten perusteella. Lisäksi konfliktimineraalien (volframi) ja EU:n puutavara-asetuksen piirissä olevan puutavaran hankintaan liittyviä prosesseja on terävöitetty ja dokumentaatiota päivitetty. Konserni ostaa rajatussa määrin kalastuksessa yleisesti lyijyn korvikkeena tuotteiden painoina käytettävää konfliktimineraaliksi luettavaa volframia, joka tunnetaan paremmin kauppanimellään tungsten. Lisäksi vaapuissa käytettävän balsan hakkuuseen liittyy tiettyjä riskejä, joiden torjumiseksi EU:n puutavara-asetus on annettu.

EU:n tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annettuun direktiiviin perustuva kalastusvälineiden laajennettu tuottajavastuu toteutetaan lähivuosien aikana EU-maissa. Implementointiratkaisut tuottajavastuun toteutuksessa vaihtelevat maittain. Konsernin paikalliset tytäryhtiöt seuraavat lainsäädännön kehittymistä ja ovat aktiivisia tuottajavastuuvelvoitteidensa täyttämiseksi paikallisesti. Suomessa konserni on käynyt keskusteluja Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:n kanssa tuottajavastuuvelvoitteiden järjestämisestä kattavasti Suomessa.

Konkreettisena toimenpiteenä vastuullisuusauditoinnit aloitettiin Rapalan omalla tehtaalla Virossa. Auditoinnin suoritti KPMG toukokuussa 2023. Auditoinnin sisältönä oli ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, turvallisuus, ympäristö sekä liiketoiminnan käytännöt. Auditoinnissa ei tullut esille yhtään kriittistä poikkeamaa. Tulokset olivat erittäin rohkaisevia ja tämän perusteella vastuullisuusauditointeja tullaan laajentamaan koskemaan merkittäviä toimittajia Aasiassa. Seuraavat toimittajien vastuullisuusauditoinnit tullaan järjestämään syksyn 2023 aikana. Toimittajien auditoinnissa tullaan käyttämään luotettavaa ulkoista toimijaa sekä samaa auditointipohjaa, jolla oma tehdas auditoitiin.

Työtä tulevien vastuullisuusraportointivaatimusten täyttämiseksi jatkettiin kuluneen kevään aikana. Konserni on jatkanut Tofuture-datankeruujärjestelmän täysimittaisen käyttöönoton valmistelua. Järjestelmää tullaan käyttämään ympäristö- ja sosiaalista vastuuta koskevan datan keruuseen. Keväällä päivitettiin myös vastuullisuuteen liittyviin liiketoimintariskeihin liittyvää sisäistä analyysiä monialaisessa riskiarviointiryhmässä.

Henkilöstö ja organisaatio

Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 1 491 (1 794) vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Henkilöstömäärä kesäkuun lopussa oli 1 434 (1 777).

Rapala VMC Oyj:n hallitus nimitti 4.4.2023 Lars Ollbergin uudeksi Rapala VMC Oyj:n toimitusjohtajaksi. Lars aloitti tehtävässään 1.5.2023.

Rapala VMC Oyj:n hallitus nimitti 4.4.2023 Cyrille Viellardin Rapala VMC Oyj:n varatoimitusjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 1.5.2023. Cyrille Viellard on aikaisemmin työskennellyt Rapala VMC -konsernissa koukkuliiketoiminnasta vastaavana johtajana ja ollut vuodesta 2015 konsernin johtoryhmän jäsen.

Rapala VMC Oyj:n hallitus nimitti 4.4.2023 Jean-Philippe Nicollen Rapala VMC Oyj:n seuraavaksi talous- ja rahoitusjohtajaksi aikaisemman talous- ja rahoitusjohtajan jättäessä yhtiön 21.6.2023. Jean-Philippe Nicolle on aikaisemmin työskennellyt Rapala VMC -konsernissa Etelä-Euroopan jakelutoiminnasta vastaavana johtajana ja ollut vuodesta 2020 konsernin johtoryhmän jäsen.

Hallitus tiedotti 4.4.2023 konsernin Venäjän jakeluliiketoiminnasta vastaavan johtajan Victor Skvortsovin eronneen konsernin johtoryhmästä.

Lähiajan näkymät ja riskit

Vuoden 2023 markkinanäkymät ovat edelleen haastavat konsernin tärkeimmillä markkinoilla. Globaali makroekonominen tilanne vaikuttaa niin vähittäiskauppiaiden kuin kuluttajienkin ostokäyttäytymiseen.

Konserni ilmoitti muutoksista lähiajan näkymiin 30.6.2023. Konserni odottaa vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) jäävän merkittävästi alle edellisvuoden tason. Aikaisemmat näkymät vuodelle 2023, jotka annettiin 10.2.2023 olivat: ”Konserni odottaa koko vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) laskevan vuodesta 2022.”

Lyhyen ajan riskit ja epävarmuustekijät sekä liiketoiminnan kausiluonteisuus on kuvattu tarkemmin tämän puolivuosikatsauksen lopussa.

Muut olennaiset tapahtumat

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 29.3.2023, hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, jonka mukaan tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,04 euroa osakkeelta. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jorma Kasslin, Emmanuel Viellard, Julia Aubertin, Louis d’Alançon ja Vesa Luhtanen sekä uutena jäsenenä Alexander Rosenlew. Erillinen pörssitiedote varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on julkaistu, ja päivitetyt tiedot hallituksen valtuutuksista ja muista päätöksistä varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat myös saatavilla yhtiön nettisivuilla.

Helsingissä 20.7.2023

Rapala VMC Oyj:n hallitus

Lisätietoja antavat:

Lars Ollberg, toimitusjohtaja, +358 9 7562 540

Jean-Philippe Nicolle, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 9 7562 540

Tuomo Leino, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

Puolivuosikatsausta käsittelevä telekonferenssi järjestetään perjantaina 21.7.2022 klo 11:00. Siihen voi osallistua soittamalla 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroihin +44 (0)330 551 0202 tai +1 786 496 5601 tai +358 (0)9 2319 5436 (pin-koodi: 7746491#). Uudelleenkuunteluun on mahdollisuus 14 arkipäivän ajan numerossa +44 (0)330 551 0202 (pin-koodi: 7746491#). Verkkosivuilla www.rapalavmc.com on Rapala-konsernin taloudellista informaatiota ja telekonferenssin jälkikuuntelumahdollisuus.

Liite