BI Boligejendomme A/S har den 20. juli 2023 modtaget meddelelse fra Sydbank A/S om besiddelse af aktier i selskabet.

Sydbank A/S har oplyst, at de efter afhændelse af aktier nu, direkte og indirekte, ejer 808.563 stk. aktier i BI Boligejendomme A/S, svarende til 9,57 % af den samlede aktiekapital og de samlede stemmerettigheder i selskabet. Tidligere ejede Sydbank A/S over 10,0 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne.

Sydbank A/S har oplyst, at den samlede besiddelse af aktiekapital kan opgøres således:

Sydbank A/S har 5,40 %

Syd Fund Management A/S har 1,74 %

Investeringsforeningen Sydinvest Portefølje har 2,43 %

Hver enkelt aktie i BI Boligejendomme A/S giver en stemme på generalforsamlingen. Ingen aktionær kan dog på egne vegne eller som fuldmægtig udøve stemmeret for mere end 5 % af stemmerne på den enhver tid værende aktiekapital.



Med venlig hilsen

BI Boligejendomme A/S

Ole Mikkelsen

Direktør

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør