Evli Oyj: A-osakkeiden muunto B-osakkeiksi

English Finnish

EVLI OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.7.2023 KLO 13.00 (EET/EEST)



Evli Oyj:n hallitus on kokouksessaan 18.7.2023 hyväksynyt osakkeenomistajien pyynnön 8 000 A-osakkeen muuntamisesta B-osakkeiksi yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaisesti.

Muunnon jälkeen yhtiön A-osakkeiden määrä on 14 459 148 osaketta ja B-osakkeiden määrä 12 025 751 osaketta. Muunnolla ei ole vaikutusta Evli Oyj:n osakkeiden kokonaismäärään 26 484 899 kappaletta. Yhtiön osakkeiden tuottama äänimäärä on muunnon jälkeen yhteensä 301 208 711.

Osakkeiden muunto on rekisteröity kaupparekisteriin 25.7.2023. Muunnetut osakkeet tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 26.7.2023 alkaen.





EVLI OYJ





Lisätietoja:

Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com





Evli Oyj

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti, kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten.

Olemme Pohjoismaiden paras rahastotalo1 ja Suomen johtava varainhoitaja2, joka palvelee niin instituutio-, yritys- kuin yksityisasiakkaita. Palveluihimme sisältyvät sijoitusrahastot, varainhoito- ja pääomamarkkinapalvelut, vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, yritysanalyysi, kannustinjärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä yritysjärjestelypalvelut. Vastuullisuus on osa jokaista sijoituspäätöstämme, ja asiakkaamme arvostavat asiantuntijuuttamme vastuullisuuskysymyksissä. Evli on myös Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa3.

Evli-konsernissa työskentelee noin 300 ammattilaista, ja Evlin hallinnoitavana on noin 16,8 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2023). Evli Oyj:n B-sarjan osakkeet on listattu Helsingin pörssiin.

1 Lipper Fund Awards 2023.

2 Morningstar Awards 2023 (c). Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Awarded to Evli for the Best Fund House in Finland. Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023. Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland.

3 SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021, 2022. Kantar Prospera External Asset Management Finland 2023.





Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com