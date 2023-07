Nouvelles vidéos publiées par Faune et flore du pays

English French

OTTAWA, 25 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’anguille d’Amérique et le drosère à feuilles rondes sont au cœur des plus récentes campagnes de sensibilisation du public de Faune et flore du pays. Le programme Faune et flore du pays célèbre également le succès de la série de l’année dernière portant sur les Prairies alors que les vidéos de 2022 sur le Courlis à long bec ont obtenu le prix le plus prestigieux (or) dans le cadre d’un concours international de messages d’intérêt public.



« Nous sommes très fiers de cette réalisation, en particulier si l’on considère que 33 pays étaient officiellement en compétition cette année et avaient proposé au total 764 messages, a déclaré Rick Bates, directeur général de la Fédération canadienne de la faune (FCF). La reconnaissance internationale est bien méritée et contribue à mettre en lumière les enjeux critiques touchant la faune et leur habitat au Canada. »

Le prix a été décerné dans le cadre de la remise des prix du volet télévision et médias du Festival international des médias, une organisation établie à Hambourg, en Allemagne. Depuis 23 ans, ces prix rendent hommage à l’excellence médiatique à l’échelle mondiale.

« Chapeau à la Fédération canadienne de la faune qui a remporté le premier prix dans la catégorie des messages d’intérêt public lors de la remise des prix du volet télévision et médias du Festival international des médias. Les capsules vidéo de Faune et flore du pays, comme la série de vidéos primée sur les prairies réalisée en 2022 sur le Courlis à long bec, montrent bien la nécessité de protéger les écosystèmes menacés et contribuent au rétablissement des espèces en péril. De tels partenariats nous permettent de mettre en évidence l’importance de protéger la nature sur la planète, de remédier à l’appauvrissement de la biodiversité d’ici 2030 et de garder le cap sur le rétablissement des milieux naturels d’ici 2050, » dit l’honorable Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique

Annie Langlois, coordonnatrice de Faune et flore du pays, a indiqué que la vidéo sur le Courlis à long bec a été filmée dans les prairies de la Saskatchewan afin de présenter cette espèce migratoire peu connue, qui est pourtant le plus grand oiseau de rivage du continent. La perte d’habitat et l’augmentation disproportionnée du nombre de prédateurs contribuent au déclin de la population de Courlis à long bec, qui est maintenant considérée comme une espèce préoccupante au Canada.

« Mettre à l’écran d’importantes histoires canadiennes est au cœur de ce que nous faisons, et nous sommes fiers de travailler aux côtés de la Fédération canadienne de la faune et de la soutenir dans la production de messages d’intérêt public nationaux », a expliqué Amanda Barakat, productrice et réalisatrice à SandBay Entertainment. « Je tiens à féliciter et à remercier nos équipes de production et nos talents présentés à l’écran, qui continuent d’année en année à atteindre de nouveaux sommets en matière de création de contenu canadien exceptionnel. »

Les plus récentes vidéos de Faune et flore du pays mettent en vedette l’anguille d’Amérique et le drosère à feuilles rondes. L’anguille d’Amérique naît dans les eaux salines de la mer des Sargasses, près des Bermudes, puis migre vers les eaux douces d’Amérique du Nord pour se développer et atteindre sa maturité, avant de retourner sur son lieu de naissance pour y frayer et mourir. Le drosère à feuilles rondes est l’une des espèces de plantes carnivores du Canada. On le trouve habituellement dans les tourbières et les prairies humides ou à proximité de celles-ci. Le drosère s’est adapté à une vie dans un environnement pauvre en nutriments en consommant de minuscules créatures pour compléter son alimentation.

La FCF invite les diffuseurs, les éducateurs/éducatrices et les membres du public à visiter le ffdp.ca pour consulter les vidéos et télécharger des fiches d’information et d’autres ressources. Cet été, Faune et flore du pays sera en tournage dans le nord du Manitoba, poursuivant sa tradition de présenter la faune et les habitats incroyables du Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements : media@cwf-fcf.org

ou

Annie Langlois, Coordonnatrice de Faune et flore du pays, AnnieL@cwf-fcf.org

Document d’information

Anguille d’Amérique

L’anguille d’Amérique, un fascinant poisson migratoire, peut vivre jusqu’à 50 ans. Elle est toutefois confrontée à plusieurs menaces, autant dans les eaux intérieures que dans les eaux côtières du Canada.

Le saviez-vous?

L’anguille d’Amérique peut atteindre plus de 1 m de long et peser jusqu’à 7,5 kg. Les mâles ont tendance à être plus petits que les femelles, atteignant une taille d’environ 0,4 m.

Bien qu’il s’agisse d’un véritable poisson, leurs petites nageoires pectorales situées directement derrière les branchies, leur absence de nageoires pelviennes, leurs longues nageoires dorsales et ventrales, et la fine couche de mucus recouvrant leurs minuscules écailles donnent aux anguilles d’Amérique une légère ressemblance avec un serpent visqueux.

Les anguilles adultes ont des couleurs variées, allant du vert olive et brun à un jaune verdâtre, et présentent un ventre gris ou blanc. Les femelles sont plus pâles que les mâles. Les femelles de grande taille prennent une teinte gris foncé ou argentée avec l’âge. En Ontario, toutes les anguilles sont des femelles.

Les barrages et les turbines sont particulièrement problématiques pour les anguilles. Ces structures constituent d’importants obstacles à leur migration, notamment dans le fleuve Saint-Laurent et les cours d’eau de l’Ontario. Dans certaines régions, jusqu’à 98,8 % de la population d’anguilles a maintenant disparu. Les populations qui vivent plus près de l’océan ont tendance à mieux se porter, puisqu’elles rencontrent moins d’obstacles migratoires.

Drosère à feuilles rondes

Poussant dans les tourbières et les prairies humides, le drosère à feuilles rondes est une incroyable fleur sauvage qui s’épanouit dans des environnements pauvres en nutriments en consommant de petits invertébrés qu’elle attire à l’aide d’une sécrétion sucrée qui recouvre ses feuilles.

Le saviez-vous?

Le drosère à feuilles rondes est l’une des nombreuses espèces de plantes carnivores du Canada.

On le trouve partout au pays, à l’exception de la région des Prairies et de la toundra.

Cette plante pousse dans des environnements à faible teneur en azote, comme les tourbières.

Elle complète son alimentation en consommant de petits invertébrés qu’elle attire à l’aide d’une sécrétion sucrée et collante qui recouvre ses feuilles, avant de les capturer et de les digérer.

Plus du tiers des tourbières du monde se trouvent au Canada, et celles-ci couvrent environ 14 pour cent du territoire du pays.



À propos de Faune et flore du pays

Inaugurée en 1963, FFDP a fait un usage audacieux d’un médium relativement nouveau — la télévision en noir et blanc — pour rejoindre le grand public canadien. Faune et flore du pays, réinventée en 2003, vise maintenant à renouer le lien que des milliers de spectateurs avaient créé avec la faune grâce à la série originale et à veiller à ce que la faune demeure au cœur de ce que ça signifie d’être Canadien. FFDP est un programme conjoint de la Fédération canadienne de la faune et d’Environnement et Changement climatique Canada.

À propos de la Fédération canadienne de la faune

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national de bienfaisance sans but lucratif qui se consacre à la conservation des espèces sauvages du Canada et de leurs habitats pour l’usage et le plaisir de tous. En diffusant des connaissances sur les effets de l’activité humaine sur la faune et l’environnement, en agissant pour conserver et restaurer les espèces et les habitats, en créant et en offrant des programmes éducatifs de conservation, en promouvant des changements de politiques et de programmes du gouvernement et en coopérant avec des partenaires qui partagent son point de vue, la FCF travaille à un avenir où les Canadiens et Canadiennes peuvent vivre en harmonie avec la nature. Pour plus d’informations, visitez Federationcanadiennedelafaune.ca.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/754923c2-63ec-4aeb-a3e1-d2a4c822df2f

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/023ea8ca-56f6-4216-ac3b-43a6da788932