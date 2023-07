Vastned Belgium: Halfjaarverslag over het eerste semester van 2023

English French Dutch

Sterke operationele resultaten in een veranderende marktomgeving

• EPRA resultaat van € 1,40 per aandeel voor het eerste semester van 2023, ten opzichte van € 1,25 per aandeel in de vergelijkbare periode vorig boekjaar.



• Lichte stijging in de waarde van de vastgoedportefeuille ondanks de veranderende economische omgeving en stijgende rentevoeten.



• Hoge bezettingsgraad van 99,3% benadrukt de kwaliteit van de vastgoedportefeuille.



• Lage schuldgraad van 27,4% biedt solide bescherming.



• Ongebruikte kredietfaciliteiten ter waarde van € 40,0 miljoen ter beschikking.



• Verwacht EPRA resultaat per aandeel van € 2,65 - € 2,75 voor boekjaar 2023.



